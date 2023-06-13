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13/06/2023

沙特多管齊下塑中東強國形象

#沙特阿拉伯 #大國博弈 #經濟實力
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　　過去一周，中東國家沙特阿拉伯成為國際媒體關注的焦點，一是美國國務卿布林肯訪問沙特，二是沙特在首都利雅得舉辦「阿拉伯-中國合作論壇第十屆企業家大會」，三是沙特的LIV職業高爾夫球巡迴賽將與美國職業高爾夫球協會（PGA）合併。

 

(AP)

 

　　這一連串的大新聞令沙特在國際舞台上搶盡風頭，也提高了沙特王儲兼首相穆罕默德的聲譽。美國認定默罕默德是殺害並肢解華盛頓郵報專欄作家卡舒吉的主謀，因為卡舒吉生前經常撰文批評默罕默德。2020年美國總統大選期間，拜登曾經說過，要讓嚴重侵犯人權的沙特在國際上受到孤立。沙特怎樣在三年內成功「洗底」？美國政府為甚麼要主動緩和與沙特的關係？

 

用經濟槓桿逼美國讓步

 

　　沙特是當今最大的石油輸出國，佔全球出口總量的15%，其動向直接影響國際油價。俄烏戰爭爆發後，國際油價直線上漲，影響美國經濟，加劇通貨膨脹，對美國的政治形勢也產生影響。拜登總統希望透過穩定油價來舒緩美國民眾的經濟壓力，令民主黨在年底的國會中期選舉中獲得更多選票。為了讓沙特增加石油產量以降低國際油價，拜登一改過往立場，在去年七月訪問了沙特，而且還會晤了默罕默德。

 

　　拜登與默罕默德見面時兩人拳碰拳替代了握手（fist bump），這個場面後來經常被人權組織發言人和一些政客用來批評拜登，因此拜登的這次訪問實際上得不償失，反而沙特得到了國際社會的高度關注，說明石油領域的硬實力乃是改善該國地位的關鍵因素。

 

與伊朗和解促地區穩定

 

　　今年3月，沙特與伊朗在北京宣布兩國關係正常化。這一外交突破令兩國獲益匪淺，也讓國際社會頗感意外。兩國和解有助於雙邊經貿交流和停止也門內戰，也有利於中東穆斯林社會的和諧與安寧，因為沙特與伊朗分別是伊斯蘭教遜尼派和什葉派最有影響力的國家。沙伊和解之後，中東的新局面有利於掃清伊斯蘭國等極端組織的殘餘勢力，鞏固整個地區的安全。

 

　　伊朗被美國視為長期的敵人，尤其是伊朗向俄羅斯提供武器支援，令美國對伊朗的制裁愈來愈嚴。沙特與伊朗達成和解，對美國構築孤立伊朗的包圍圈是一個挑戰。在美國圍堵中國的大環境下接受中國的調解，不僅證明了中國的國際地位，也說明沙特在中美競爭中希望「腳踩兩隻船」，從美國獲得先進武器，從中國得到經濟實惠。在戰火不斷、大國博弈的國際環境下，沙特能將自身利益最大化，同時為地區安全帶來正面影響，也令其國家形象得到提升。

 

推經濟多元保長期發展

 

　　在新冠疫情到來之前，沙特政府在默罕默德領導下，制定了極為宏大的長期發展目標，包括將該國經濟多元化，建造智能城市，引入先進工業和旅遊業，從而保證該國在全球減排逐步推進的過程中，減少對石油和天然氣的依賴，確保可持續發展，而「阿拉伯—中國合作論壇第十屆企業家大會」正是這種努力的一部分。美國及其盟友試圖阻止中國企業進入他們的市場，但沙特從本國利益出發，不理西方的「意識形態劃線」，積極發展與中國的經貿投資合作，其思路有些像中國人耳熟能詳的一句名言：「不管黑貓白貓，能捉住老鼠就是好貓」。

 

　　為拓展多元經濟，沙特政府重點支持旅遊和體育領域的「基建工程」，其中之一是投入巨資組建球隊或搭建平台，吸引全球精英運動員到沙特比賽，從而帶動與體育相關的旅遊服務業。由沙特政府參與組建的LIV職業高爾夫球巡迴賽便是最好的例子。這個平台用巨額獎金吸引了一些全球頂尖高爾夫球手，去年開始在沙特舉行比賽。美國有百年曆史的PGA最初對LIV展開輿論攻擊，接著又禁止加入LIV的球手參加PGA的賽事，最後還在美國法院控告LIV干擾其正常運作，而LIV則以同樣的指控反告PGA，法律界人士相信，這類官司會打很久。

 

　　PGA領導人逐漸意識到，如果官司打下去，自己一方將在財政上被對方拖垮，因為LIV的「金主」是沙特政府的主權財富基金「沙特公共投資基金」，外界估計其總資產為6200億美元，這是PGA望塵莫及的。與此同時，面對巨額獎金，今後可能會有更多優秀球手轉投LIV，令PGA賽事的吸引力下降，因此無奈的PGA領導人只好嚥下這口氣，同意與LIV合併，避免被對方整垮。按照6月6日對外披露的協議，LIV、PGA和歐洲PGA三大機構將放棄彼此間的法律訴訟，允許球手參加三家分別主辦的賽事，LIV日後會繼續提供資助。這一出人意料的合併顯示沙特「有錢能使鬼推磨」，硬是用「石油美元」將自己送入國際高爾夫頂級俱樂部。

 

　　沙特領導人在體育發展方面的胃口很大，去年透過利雅得勝利隊以2億美元的高薪簽下葡萄牙足球巨星基斯坦奴．朗拿度（C朗，內地稱C羅），為沙特足球聯賽打響了名聲。現在有人猜測，隨著沙特足球實力的增長，該國可能申請主辦2030年或2034年世界杯。如果成功，可促使沙特在經濟以外的領域進一步與當代國際潮流接軌。

 

靠善用實力達事半功倍

 

　　沙特領導人善於運用自己的經濟實力，在與美國、中國、伊朗等重要國家打交道不斷將自己的國家利益最大化，達到了事半功倍的效果。隨著沙特經濟的多元化和社會的進一步開放，該國將在中東和全球事務中扮演更加重要的角色，而沙特近年與美國打交道的經歷也值得認真研究。如何充分利用自己的強項在國際上爭取最大利益，這是每個國家都面臨的一道重要考題。

 

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