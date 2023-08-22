戴維營峰會圖改變東亞格局

上周在美國總統度假地戴維營（Camp David），拜登主持了美日韓三國峰會。他就任總統後與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅舉行過三次三邊峰會，都是在國際會議期間進行。白宮官員強調，這是歷史上首次專門舉行三邊峰會，不僅具有極大的象徵意義，而且會後發表的兩份聯合聲明《戴維營原則》和《戴維營精神》，將長期指導三國應對國際安全領域的各種挑戰。

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《戴維營原則》闡述了三國對「印太地區」國際局勢的基本判斷，以及處理本地區國際問題的主要原則與方法，明確強調三國的戰略盟友關係是建立在共同價值觀之上。《戴維營精神》將上述文件提出的相關原則具體化，勾畫出美日韓三國進一步加強全方位合作的具體路線圖。它雖然不是傳統意義上的軍事同盟締約書，但其措辭和作用均與軍事條約無異，目的是將三國的軍事、政治、經濟利益緊密捆綁，以利於在亞太地區維護現有的國際秩序。

軍事同盟針對中國北韓

從美日韓領導人的立場來看，對於國際秩序的主要威脅來自中國和北韓，前者長期存在、不斷增強，需要三國調動一切力量、運用各種手段來應付；後者帶有極大的不確定性，必須隨時高度警惕。《戴維營精神》規定，美日韓領導人、外長、國防部長、國家安全顧問都要舉行年度定期會晤，旨在鞏固三邊戰略同盟。日韓兩國將加強自身軍力並配合美國的戰略意圖，參加新增的年度聯合軍事演習，保持三國之間的緊密軍事協作。

三國的國防部長已於今年6月商定，彼此分享有關北韓導彈的情報，本月中三國又進行了海上導彈試射演練。用美國官員的話說，這種戰略協作將成為一種「新常態」。在戴維營的雙邊會晤中，拜登還與岸田文雄商定，兩國共同研發新型攔截導彈，應對飛行速度達到5馬赫（音速的5倍）以上、很難被雷達捕捉到的高超音速武器。日本《共同社》的報道稱，這將是繼改良型攔截導彈「SM-3 Block 2A」之後，美日共同開發攔截導彈的第二例，計劃在2030年代完成開發。中國已擁有這種高超音速導彈，而北韓則正在積極研發這種先進武器。

據媒體報道，美國一些國家安全專家去年曾重新研究阿根廷1982年攻佔福克蘭群島（馬爾維納斯群島）的戰例，得出的結論是當時倫敦的立場讓人覺得英國不會為這個小島而派艦隊去南美洲打一場戰爭，這種錯誤印象導致了戰爭爆發。拜登政府意識到，要防止台海爆發戰事，必須展現出足夠的「阻嚇力」，於是加緊對台售武，試圖增加中國大陸攻打台灣的代價，阻止北京日後武力改變台海現狀，這也是戴維營三邊會晤的一個重要議題。

經濟協作推動對華脫勾

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除了軍事領域的合作之外，《戴維營精神》還規定要進行財政部長、商務部長、工業部長之間的三邊年度會晤，支持尖端技術和重要產業的合作，完善供應鏈，減少對中國的依賴，涉及半導體和電池、技術安全與標準、清潔能源與能源安全、生物技術、人工智能（AI）、量子計算等領域。

美日韓在國家產業政策上協調行動，目標是用三國自己的產品來替代中國產品，推動三國之間的貿易發展，逐漸與中國脫勾，甚至將中國排除在某些領域的國際大循環之外。美國官員稱，美國與日本已經連續四年互為最大外來投資國，過去兩年韓國在美國的投資已經超過1000億美元，美國也已成為韓國最大的出口市場。三國之間在經貿領域的良性互動自然會擠壓中國產品的市場份額，而美國禁止高端產品對華出口則會嚴重削弱中國高科技產品的研發和生產能力，客觀上阻礙中國軍事實力的增強，符合美國在亞太地區的核心利益。

韓日聯手改變東亞格局

鑑於拜登的前任特朗普有「退群」的先例，導致美國與國際組織和區域機構的多年合作一朝盡毀，戴維營峰會著力將美日韓三邊合作制度化，以確保未來的領導人能「繼續前進，不開倒車」，因為尹錫悅與岸田文雄之間的充分信任是極為難得的。尹錫悅個人對歷史的認識和對當前國際環境的解讀，在韓日關係改善中起到了決定性作用。他的前任文在寅領導的上一屆韓國政府一直與日本保持距離，主要原因是歷史遺留問題。

尹錫悅上任後馬上著手改善韓日關係，儘管他的願景在國內遭到一部分人的反對，上周他在光復節紀念儀式上的講話也因讚揚日本而被韓國人批評，但他堅持「向前看」的立場，義無反顧地推動與日本的「大和解」，並得到了日本朝野的積極回應。韓日兩國領導人今年的互訪將雙邊關係推到了一個新高度，從戴維營峰會上可以一窺端倪。每逢這三位領導人合影，拜登總是站在中間，在他左右兩邊的尹錫悅和岸田文雄多次主動與對方握手，顯示出兩人彼此尊重，互動氣氛真誠，這在韓日兩國領導人之間幾乎從沒見到過，也是韓日實現「大和解」的基礎。雖然同為美國在東亞的主要盟友，但美國多年來推動兩國改善關係的努力始終未見明顯成效，證明內因才是變化的根據。一是尹錫悅與岸田文雄之間良好的個人關係可遇不可求；二是韓日兩國在歷史上從未像今天這樣將戰略利益置於民族尊嚴之上。此外，韓日兩國民眾互相欣賞對方的文化（K-pop和日本動畫），兩國政府又致力於進一步推動民間（如大學生）的交流，努力使領導人之間的互動延伸到下一代。

今後，在美國的支持下，韓日兩國有可能聯手改變東亞格局，而中國和區內其他鄰國必須面對現實，做好準備，迎接東亞「新常態」帶來的各種挑戰。