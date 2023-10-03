範斯坦去世，引發加州民主黨「搶位戰」

擔任美國聯邦參議員超過30年的加州民主黨「女掌門人」範斯坦(Dianne Feinstein)今年年初宣布，2024年不再競逐連任，三位加州聯邦眾議員隨即開始競選活動，角逐範斯坦的參議院席位。90歲的範斯坦近期健康狀況惡化，上周在華盛頓家中去世。加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)依法提名44歲的非洲裔前工會活動家巴特勒(Laphonza Butler)出任臨時參議員，兌現了他有關提名黑人女性接替範斯坦的承諾，但此舉在加州民主黨內部引起爭議。



對紐瑟姆不滿的人大多支持黑人女性聯邦眾議員芭芭拉．李(Barbara Lee)出任臨時參議員，因為她從政經驗比巴特勒豐富，而且是上述三位已經展開參議員競選活動的參選人之一。紐瑟姆對媒體表示，他不想因為這項提名而對明年的參議員黨內初選造成干擾，即不想明確支持三人中的某一位。但他提名巴特勒卻有可能將原來的三人之爭變成四人角逐，因為巴特勒在就任參議員之後，明年也可以參選，以爭取得到完整的六年任期。加州的「搶位戰」近日迅速升溫，但未來的發展則難以預料。



新老交替，「進步派」改變生態



美國國會議員年齡偏大，60歲以上的議員在眾議院佔一半以上，在參議院佔了三分之二；100名參議員中有30多人年齡超過70歲，像範斯坦這樣在任內去世的情況屢見不鮮。在民主黨內，一批被稱為「進步派」(Progressive)的年輕人正在成為一股新勢力，其中幾位已當選聯邦眾議員。他們在保證女性有合法墮胎權、提高最低工資標準、讓社會下層享有醫療保險、維護性小眾群體的利益等一系列問題上不斷發聲，督促聯邦政府和地方政府在這些領域做實事，並利用議員的身份向政府問責。年資較深的「穩健派」議員與上述「進步派」議員在理念上和黨派鬥爭策略上存在分歧，範斯坦是「穩健派」旗手，而巴特勒則被視為「進步派」的代表，兩人的家庭背景和從政經歷形成強烈反差。



範斯坦生長在三藩市富人區，父親是著名外科醫生，母親曾經是模特兒。她從史丹福大學畢業後贏得一個基金會的資助，在地方檢察官辦公室實習，後來因發表有關司法行政改革的文章，而被民主黨籍加州州長布朗看中，獲任命為加州政府一個委員會的成員，其職責是為女犯制定刑期和假釋條件。1970年，37歲的範斯坦當選三藩市市監事（相當於市議會議員），8年後三藩市市長被槍殺，她成為三藩市第一位女市長，任期長達10年。轉戰「賽道」後，她作為首位女性候選人，在1990年參選加州州長，並在1992年首次當選聯邦參議員。



巴特勒出生在美國南部密西西比州，16歲喪父，母親做保安員、收銀員等各種工作將她養大。她就讀於一所主要招收黑人學生的大學，畢業後從事工會運動近20年，34歲當選加州服務業工會主席，在推動加州政府將最低工資提高到每小時15美元的運動中扮演了重要角色。她與美國副總統賀錦麗（內地譯作哈里斯）關係密切，曾經幫助賀錦麗在2016年爭取民主黨總統候選人提名。這位公開「出櫃」的女同性戀者2021年出任「艾米莉的名單」(Emily's List)總裁，該機構以幫助民主黨籍女性候選人贏取公職為主要目標。



作為第一位非洲裔女同性戀聯邦參議員，如果巴特勒明年參選並獲勝，象徵著美國參議院的新老交替將進入新階段。與範斯坦同輩、經歷過第二次世界大戰的高齡政客已屬鳳毛麟角，戰後出生的「嬰兒潮」一代（克林頓夫婦是典型代表）也正淡出政壇，「冷戰」後成長起來的「新生代」有望主導美國國內的政治走向，而他們比較關注的兩性平等、環保減排、公平分配之類議題，也將成為新焦點。



人脈廣泛，範斯坦德高望重



出任三藩市市長是範斯坦政治生涯的第一個亮點，而當選聯邦參議員則將她推上華盛頓的大舞台。憑藉頑強的鬥志、廣泛的人脈和雄厚的資金，範斯坦五次成功連任，2018年第六次當選時，已經是最年長的聯邦參議員，任內與五位總統打過交道。她與前總統克林頓夫婦關係密切，希拉莉．克林頓曾與她在參議院「並肩作戰」。2008年，希拉莉在與奧巴馬競逐民主黨總統候選人提名時落敗，支持她的選民心灰意冷。奧巴馬此時急需吸納希拉莉的支持者，以便在大選中擊敗共和黨對手麥凱恩。奧巴馬透過助手向希拉莉表示，想當面懇請對方幫自己助選，而範斯坦為這次「歷史性會面」提供了方便。

經過逾兩個月的缺席，範斯坦5月重返國會，可惜上周因病辭世。(AP)





希拉莉在回憶錄《抉擇》(Hard Choices)中有一段精彩的描述：車窗貼了反光膜的商務車從她在華盛頓的家中開出，她平躺在後座上，目的是避免被守在門外的記者發現她外出。汽車在街道盡頭向左急轉彎進入馬薩諸塞大道，她的身體也隨著急轉彎而來回滑動，隨後汽車全速駛往範斯坦在華盛頓的住所。妙計成功！她和奧巴馬先後到達，範斯坦給他們一人一杯加州白葡萄酒，然後就離開客廳，讓兩人坐在壁爐前面對面交談。



這次秘密會晤促成了希拉莉與奧巴馬的和解與合作，也為奧巴馬當選總統奠定了基礎。2009年1月20日，範斯坦主持了奧巴馬的首次就職典禮。這是歷史上第一次由女性參議員主持總統就職典禮，反映出奧巴馬對範斯坦的敬意與謝意。



範斯坦在中國也有一定知名度。上世紀80年代，她和當時的上海市長江澤民共同推動三藩市與上海結為友好城市，那是江澤民第一次訪問三藩市。2002年，江澤民以中國國家主席身份訪問美國時，回國前特意選擇在三藩市機場為專機加油，三藩市市長布朗在機場為江澤民舉行私人午宴，前市長範斯坦應邀出席並與江澤民暢敘多年的友情。



範斯坦是華盛頓的「知華派」代表人物，長期主張與中國保持互利的雙邊關係。隨著她這代資深政客離開歷史舞台，「零和博弈」已成為美國對華政策的基礎，客觀上推動中美關係進入「具有21世紀特色」的「新冷戰」，也就是所謂的「鬥而不破」。這個發展趨勢對雙方都不利，但卻是當今「時代的產物」。