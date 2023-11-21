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21/11/2023

實實在在參政議政的美國第一夫人

#威少看世界 #美國 #政治 #羅莎琳 #卡特
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　　美國前總統卡特的夫人羅莎琳．卡特(Rosalynn Carter)周日（19日）逝世，她與卡特是心靈相通的伴侶(soulmate)，也是政治上的拍檔，她對丈夫從政的支持與幫助，遠超過之前任何一位總統夫人。羅莎琳不需要向總統「吹枕邊風」，因為她是首位經常參加內閣會議的第一夫人，並且列席國家安全委員會的通報會。她還親身到國會作證，推動她最關注的議題——治療精神疾病。卡特稱羅莎琳是他「地位平等的夥伴」，在任職總統期間，他每周都會專門與妻子吃一頓工作午餐，對各類問題交換看法。由於羅莎琳對總統的決策有較大影響力，當時有人稱她為「聯席總統」(co-president)。

 

彼此信任奠定夥伴關係 

 

　　絕大多數美國總統的夫人並不熱心政治，但羅莎琳與眾不同。她公開承認「我喜愛政治」(I love politics)，並鼓勵和支持卡特走上從政之路。上世紀七十年代，美國南方社會風氣較為保守，婦女參政議政還未成風氣，羅莎琳敢於走上政治舞台，幫卡特競選公職。在1976年的總統大選中，只做過一任佐治亞州州長的卡特缺少全國範圍的知名度，而爭取民主黨黨內提名的政客有十幾人，包括聲望較高的政客。羅莎琳當時陪同卡特前往各州拉票，而且自己一個人走訪了13個州，向當地民主黨支持者介紹自己的丈夫，取得明顯的效果。到了最後兩黨對決階段，由於共和黨候選人是爭取連任的總統福特，卡特陣營決定將拉票重點放在與選民的接觸上，卡特與羅莎琳先後走訪了37個州，跨越8萬多公里，向選民做了200多場演講。樸實、自信的羅莎琳站在卡特身邊，增加了選民對卡特的信任感，幫助他贏得這場大選。

 

羅莎琳敢於走上演講台推銷丈夫，是卡特（右）贏得1976年美國總統大選的重要功臣。(AP)

 

　　卡特夫婦的親密關係從婚姻延伸至政治領域，源於彼此間的高度信任。兩人都出生於美國南部佐治亞州的小鎮普萊恩斯(Plains, Georgia)，似乎命裏註定要一起走完人生道路。卡特的母親是護士，在卡特兩歲多時，她為鄰居產婦接生，新生兒就是羅莎琳。18年後的1945年，就讀於海軍學院的卡特回家探親，見到了妹妹露絲的閨蜜羅莎琳。卡特與羅莎琳一見鍾情，第二年夏天兩人都從學校畢業，21歲的卡特與18歲的羅莎琳開始了長達77年的幸福婚姻生活。

 

　　加入海軍後，卡特的駐防地點經常改變，羅莎琳則跟隨他四處安家。他們的三個兒子先後出生在弗吉尼亞、夏威夷和康涅狄格三個州，直到卡特退役回家，接手父親的花生種植場，他們的生活才算安定下來。卡特與羅莎琳之間的默契以及羅莎琳極強的政治判斷力，讓卡特絕對信任羅莎琳的建議。羅莎琳後來披露，在卡特競選總統期間，她參與了挑選副總統的工作。

 

羅莎琳有極強的判斷力，使卡特在各方面都對她高度信任。(AP)

 

盡其所能關注特殊群體 

 

　　在卡特當選總統之後，羅莎琳保持了大選時的政治熱情，而卡特也給了她足夠的活動空間。利用第一夫人的影響力，羅莎琳把擴大政府對長者提供的服務和幫助患者治療精神疾病，作為自己的主要任務，投入大量時間和精力。

 

　　40多年前，美國社會對精神疾病有偏見，不支持將其納入政府統籌的醫療保健系統。在卡特的支持下，羅莎琳開始推動《精神健康系統法案》的立法工作。經過多年鍥而不捨的努力，這一法案在卡特任內的最後一年獲得國會通過，但卻被幾個月後上台的共和黨政府廢除了。羅莎琳還倡導了另一項法案，涉及為精神疾病患者提供醫療保險，令病人能像患其他疾病一樣得到應有的治療和照顧。這項法案也走過一條漫長的道路，在2008年才獲國會通過。今天，當美國媒體報道羅莎琳逝世的消息時，無一例外都會提到，在推進美國社會認識精神疾病、為長者和精神疾病患者爭取權益等方面，羅莎琳做出過重要貢獻。

 

近年羅莎琳與卡特仍然十分熱心於公益活動。(AP)

 

　　美國一些歷史學家和政治評論家認為，卡特是近代最誠實忠厚的總統，舉止得體，態度謙卑。與丈夫相比，羅莎琳多了一絲堅毅與直率，這可能與她的生長環境有關。在她13歲時父親因白血病去世，她要做針線活幫補家用，還要照顧弟妹。獨立、好強、不懼挑戰是其性格的重要組成部分，她喜歡實話實說，從來不裝。《紐約時報》報道她逝世的消息時，特意引用她說過的一句話做小標題——「我不喜歡輸」。

 

　　在1980年競選連任的最後階段，卡特遇到了高通脹等不利的外部環境，儘管全力拉票，但共和黨候選人列根（內地譯作里根）贏得大選已成定案。當時有人對卡特說，「總統先生，您做出了一個好榜樣，您並沒顯露出怨恨」，競爭心超強的羅莎琳沒等丈夫答話就衝口而出，「我一個人的怨恨足以頂兩個人了」(I’m bitter enough for both of us)。這語句太有現場感了，能讓人立即聯想到羅莎琳當時的表情。近日很多媒體的評論和報道都引用了這句「經典名言」，可能是因為如此直率的第一夫人再也見不到了。

 

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