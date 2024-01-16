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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

16/01/2024

被忽略的孟加拉大選：兩位七旬老婦之爭

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　　當地時間1月15日，美國艾奧瓦州舉行2024年總統大選黨內初選。在共和黨陣營，官司纏身的前總統特朗普贏得超過一半的選票，遙遙領先兩位知名競爭對手，令他更有可能代表共和黨挑戰現任總統拜登。拜登現已81歲，特朗普今年78歲，有人批評美國政壇過於老齡化。

 

　　其實，高齡政客長期壟斷政壇並不罕見。孟加拉1月7日的大選，實際上是兩位70多歲老人的對決，而且兩位都是女性，遺憾的是這次選舉未能引起全世界的高度關注，可能是因為孟加拉的國際影響力有限。

 

兩黨領袖均為政壇元老

 

　　孟加拉有多個政黨，其中兩大政黨過去輪流執政，一個是在台上十幾年的孟加拉人民聯盟（簡稱人盟），另一個是最大的在野黨孟加拉民族主義黨（簡稱BNP），而分別擔任兩黨領袖的是76歲的謝赫．哈西娜(Sheikh Hasina)和78歲的卡莉達．齊亞(Khaleda Zia)。哈西娜的父親是孟加拉1971年獨立後的第一位國家領導人，是真正的開國元勳。她本人在父親遇刺身亡之後被迫流亡國外，多年後返回孟加拉並踏入政壇，49歲時當選總理。

 

曾是孟加拉第一夫人的齊亞，為該國首位女總理。(AP)

　

　　齊亞曾經是孟加拉第一夫人，因丈夫在總統任內遇刺身亡而全身投入政治鬥爭，當選總理時僅46歲，成為該國首位女總理，也是穆斯林國家的第二位女性領導人（第一位是已故巴基斯坦總理貝．布托）。

 

　　齊亞與哈西娜都因親人遇刺而投身「政治角鬥場」，並且曾經是盟友。她們領導的兩大政黨曾聯手反對靠發動政變上台的軍人政府，但在推翻軍人政權之後，兩位女中豪傑漸行漸遠，兩個政黨也變成競爭對手。BNP在1991年的大選中獲勝，齊亞出任總理；1996年人盟在國民議會選舉中勝出，哈西娜首次執政；2001年BNP在大選中捲土重來，齊亞再次執政至2006年，此時軍人又一次干預政治，令民主選舉中斷，直到2008年。國民議會恢復選舉後，人盟再次獲勝，哈西娜二度出任總理。

 

　　此後，哈西娜用各種方法鞏固人盟的選舉優勢，包括高舉清除腐敗的旗幟，打擊BNP的政治勢力。2018年，BNP的精神領袖齊亞因腐敗案被法院判囚17年，獲保外就醫後至今仍被軟禁在家。BNP的支持者認為，對齊亞的審判是政治迫害。她的長子流亡英國以免遭迫害，這導致齊亞家族在國內無人能夠接班。儘管如此，年事已高的齊亞仍有很強的號召力，部分選民響應她的呼籲，抵制上周的選舉，令投票率僅為41.8%，顯示出齊亞和BNP仍有強大的選民基礎。

 

BNP的支持者要求哈西娜政府釋放被軟禁的齊亞，並呼籲選民杯葛大選。(AP)

 

　　縱觀30餘年的歷史，大多數時間孟加拉是由兩位女士輪流掌權，她們從40多歲鬥到70多歲，客觀上令該國進入政壇老齡化，可以與美國有一拼。

 

高速發展有賴他國支持

 

　　對於日前的大選結果，國際上有兩種不同反應。歐美多國指責哈西娜政府2009年執政以來只想保住人盟的執政地位，背棄民主理念，不斷打壓異己，令反對黨候選人無法參加議會選舉。《紐約時報》去年9月一篇報道提到，很多BNP骨幹成員面臨幾十項指控（最多的有300多項），他們為應對這些官司，幾乎要去法院「上班」，其他甚麼事情也做不了。這樣的局面，導致人盟在國民議會299個議席中獲得222席，確保哈西娜能順利開始其第五個總理任期。

 

哈西娜在具爭議性的大選中獲勝，第五度成為孟加拉總理。(AP)

 

　　在投票日之前，還發生多起縱火事件，有人焚燒列車，官方指責BNP成員試圖製造混亂，干擾選舉投票，結果令多位BNP人士被捕。選舉結束後，美國國務院發言人米勒指出，「對於選舉當日數千反對黨成員被捕和有關選舉違規的報道，美國表示關注」、「美國同意其他觀察員的看法，這次選舉並非公平公正，我們對不是所有黨派都能參選感到遺憾」。英國等歐洲國家也表示了類似的看法，但孟加拉政府強調，有27個政黨的400多名候選人參加了選舉，選舉是公平公正的，符合民主的標準。

 

　　另一方面，中國、印度、俄羅斯等國對孟加拉選舉有積極正面的評價，中國國家主席習近平致電哈西娜，祝賀她連任總理，並且提到他與哈西娜去年在約翰內斯堡會見時達成重要共識，將會繼續推動中孟戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。印度總理莫迪在社交平台發文稱，他已經與哈西娜總理通話，祝賀人盟取得歷史性的連續四次選舉勝利，印度將繼續與孟加拉深化合作。

 

　　上述兩種看法既體現出不同國家的政治立場，也說明不同國家在孟加拉有不同的利益。美歐國家希望該國逐漸加入「西方民主陣營」，而中印俄等國則側重經貿合作與發展。根據中國駐孟加拉大使館網站的消息，選舉結束後第二天（1月8日），哈西娜就在總理府接受了中國駐孟加拉大使姚文的祝賀，網站上有姚文向哈西娜贈送帆船模型禮品的照片，船帆上的中文是「一帆風順」。而半島電視台的一篇報道也指出，哈西娜連任有助孟中關係發展，因為哈西娜想改善該國經濟，這方面中國的作用非常突出。

 

中國駐孟加拉大使姚文向哈西娜贈送帆船模型，祝賀她連任。（中國駐孟加拉大使館網站圖片）

  

　　作為亞洲最不發達國家之一，孟加拉的經濟發展與印度和中國有密切關係，孟加拉是印度在南亞地區的最大貿易夥伴，然而中國卻是孟加拉在全球的最大貿易夥伴。孟加拉近年經濟發展速度是南亞次大陸最快的，2016年以來每年經濟增長達7%，超過印度和巴基斯坦。中國的投資和技術輸出，促進了孟加拉基礎設施建設和工業產品的升級，令這個1.7億人口的國家有可能成為新的消費市場，這使得該國的國際地位有所提升。雖然孟加拉領土三面與印度接壤，但哈西娜需要在中國與印度的競爭中保持中立，並且避免捲入中美之間的地緣政治風波，以便獲得更多實際利益。這體現出她作為國家領導人的政治智慧，而這種務實作風也是70多歲的「鐵娘子」能在穆斯林國家長期執政的重要前提，畢竟薑還是老的辣。

 

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