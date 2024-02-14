特朗普攪局，帶來新的不確定性

美國前總統特朗普似乎已鐵定贏得黨內初選，成為2024總統大選的共和黨候選人。各界預料，他的唯一競爭對手黑利(Nikki Haley)有可能在3月5日「超級星期二」十幾個州舉行初選後宣布退選。若真如此，特朗普可以將更多時間用於打官司，而這幾場官司何時開庭、何時會作出判決、控辯雙方會否繼續上訴等一系列問題均無定案，同時這些官司對他的競選活動會帶來哪些影響也是未知數。

與此同時，特朗普不斷製造話題，干擾拜登政府執政，這種攪局行為持續給美國國內政治和美國對外關係帶來負面影響。上周末，他在競選造勢大會上發表涉及北約的「刺激性講話」，引發極大爭議，震驚了美國的歐洲盟友。拜登政府不得不立即澄清美國的官方立場，為這番言論「消毒」。

拒絕施援盟友，無視條約義務

按照北約章程的規定，成員國的國防開支應佔該國國內生產總值(GDP)2%以上，同時北約憲章第五條寫明集體防禦原則，即「任何對北約成員國的武裝攻擊都將被視為對所有成員國的攻擊，各成員國有權採取集體自衛行動，即進行互相支援，使用武力對抗攻擊方」。北約1949年創立時只有9個國家，現有31個成員國，多數是中小國家。冷戰時期，美國的核保護傘令西歐國家免遭前蘇聯的攻擊，冷戰結束後，一些前蘇聯陣營的東歐國家（華沙條約成員國）加入北約，她們同樣是想尋求美國提供的安全保障。不過，大多數北約成員國的國防開支不達標，去年只有11個成員國的國防預算達到或超過GDP的2%，其中美國為3.5%，數額達到8600億美元，佔31國總軍事開支的68%。

大部分北約成員國的國防開支，都達不到佔GDP 2%的規定。(Shutterstock)

對於北約盟友不出錢，只想搭美國的「順風車」，特朗普在任時曾公開表示過不滿。一方面他把很多事情看成是做交易，自己一方不能吃虧；另一方面，他在理念上主張美國優先，不願讓美國為國際事務承擔更大責任。他不只要求北約成員增加軍費，還曾向日本和韓國施壓，要求兩國更多負擔駐日駐韓美軍的日常開支。特朗普的立場在當時曾引起各國高度關注，但在拜登上台後，美國與盟國的關係迅速回暖，大西洋兩岸在應對俄烏戰爭、吸納芬蘭和瑞典加入北約等問題上密切配合，北約內部的團結和信任得到了極大的加強。但就在此時，特朗普的幾句話又讓歐洲領導人和華府官員再次頭痛。

特朗普上周在造勢大會上說，曾經有一位大國總統問他：「如果我不付錢，俄羅斯打過來，你會怎麼做？」特朗普的回答是：「如果你不付錢，我不會保護你，我會鼓勵他們（俄羅斯）想幹甚麼就幹甚麼。該付的就要付，你必須付你的帳單。」

這段話引爆了「外交炸彈」，白宮立即表態，再次重申美國將「保衛北約國家的每一寸土地」。歐洲國家領導人在批評特朗普的言論時，也開始探討一旦特朗普重回白宮，美國是否會繼續承擔對歐洲集體防禦的責任和義務。據英國媒體上月報道，美國決定在英國的Lakenheath皇家空軍基地重新部署核武器，並會建造多個配套設施，方便美軍官兵長期駐紮。冷戰時期，美軍曾在那裏部署核武器，但在2008年已將核彈頭運回美國，現在重新部署是為了應對來自俄羅斯的威脅。若特朗普在年底的大選中獲勝，這一計劃未來會不會終止？

一人綁架全黨，在野發功攪局

特朗普執政時，曾經做出很多令人瞠目結舌的決定，如美國退出聯合國教科文組織。因此歐洲人有理由擔心，特朗普若重回白宮，歐美關係可能會再度降溫。但更令他們不安的是，特朗普雖然在野，卻依舊有能力影響美國的外交政策，干擾拜登政府施政，本周就有一個最新事例。

德國有巡遊花車諷刺特朗普在烏克蘭軍人背後施襲。(AP)

拜登政府決定向烏克蘭、以色列等盟友提供950億美元軍事援助，相關法案剛剛在民主黨主導的參議院獲得通過，但未必能在共和黨佔優勢的眾議院過關，因為大部分共和黨眾議員支持特朗普的理念，主張美國優先。他們要求把解決美墨邊境地區非法移民的問題列為首要議題，堅持要在軍事援助法案中加入一大筆預算，專門用於加強邊境安全，包括大幅增加邊境巡邏人員、購買更多執勤所需設備、興建更多拘留中心來處理非法移民（2023年美國新增逾200萬非法入境者）。眾議院議長約翰遜已經表態，如果拜登政府不同意增加相關的預算，這個法案一定死在眾議院。

特朗普的能量在於他基本上憑一己之力綁架了整個共和黨，拒絕與他共進退的共和黨政客很難立足。出現這種現象，主要是因為共和黨陣營發生了變化，以往支持自由主義經濟學理念、贊成推動全球化的共和黨已不復存在，而支持民粹主義、排外（反移民）、主張美國優先，則成為共和黨的主流價值觀，而特朗普正是這種思潮的倡導者和旗手。因此，每當特朗普發出號召，共和黨政客就立刻響應，即使他講的話不合邏輯，共和黨政客也會變換方式替他解畫（「洗地」）。

在特朗普的推動下，民粹、排外及美國優先等價值觀，成為共和黨的主流。(AP)

回顧特朗普在任時的行事風格，面對他再次掌權的可能性，各國領導人恐怕都需要準備一個Plan B，因為今天的傳言可能成為明天的現實。誰知道他會不會從歐洲撤回一部分美軍？誰知道他會不會把中國商品的關稅提高到60%？