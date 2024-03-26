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26/03/2024

蘋果即使敗訴，也未必傷筋動骨

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　　上周四（21日），美國蘋果公司（以下簡稱蘋果）總裁庫克(Tim Cook)參加了上海蘋果旗艦店的開店儀式，親自推開店門迎接「果粉」。中國是蘋果的重要海外市場，去年在中國各大智能手機品牌中，蘋果的銷量位居榜首。目前蘋果在中國有57家專賣店，僅上海就有8家，新開的旗艦店位於南京西路靜安寺對面，佔地面積3835平方米，為全球第二大，僅次於紐約曼哈頓第五大道上的旗艦店。2006年5月我在美國做記者時，曾採訪曼哈頓旗艦店的開業盛況，當時店外也有大批「果粉」排隊。

 

2006年紐約蘋果旗艦店開業時，也有大批「果粉」排隊。該店的舖面位於地下，地上只有玻璃屋。（照片由作者拍攝）

2006年紐約蘋果旗艦店開業時的新聞報道（圖片由作者提供）

 

　　庫克當天面帶笑容與上海的粉絲合影，但幾個小時後，從地球另一邊卻傳來了壞消息。美國聯邦司法部與16個州及哥倫比亞特區的檢察長，聯手對蘋果提出反壟斷訴訟，指控蘋果的壟斷行為損害了消費者、軟件開發商以及競爭對手的利益，蘋果股價當日應聲下跌4%。

 

樹大招風麻煩不斷

 

　　作為全球市值最大的企業之一（去年曾超過3萬億美元），蘋果近年來屢次面對法律挑戰，美國和歐盟的監管部門多次對其展開反壟斷調查，並要求做出相應的整改，其中之一是關於蘋果向應用軟件(Apps)開發者徵收30%的佣金。蘋果為了保住iPhone自帶應用軟件的市場份額，向在蘋果軟件商店出售Apps的公司徵收這筆佣金，並且不允許這些公司直接向用戶收費。

 

　　歐美監管部門認為這違反了公平競爭原則，屬於壟斷行為。為此，歐盟兩年前制定了《數碼市場法案》(The Digital Markets Act)，本月6日已經生效，內容包括禁止利用銷售平台（如蘋果商店）扼殺競爭對手的行為，以鼓勵競爭和創新；對違法的公司將予以處罰，最高可達其全球營業收入的10%。蘋果現在必須允許其他公司在蘋果商店自行售賣其Apps，並直接得到用戶的付款，毋須向蘋果支付佣金。歐盟委員會昨天（25日）又宣布，將依照此法對蘋果、Meta（臉書的母公司）和Alphabet（谷歌的母公司）展開違規調查（受此法律制約的公司目前只有六家，除了上述三家，還有亞馬遜、微軟和字節跳動）。

 

歐盟法例規定，蘋果必須允許其他公司在蘋果商店自行售賣其Apps，不可收取佣金；圖為蘋果總裁庫克。(AP)

 

　　這幾家大型科技公司已被不同國家列為重點監管目標，並針對各種「違規」，對她們予以罰款。樹大招風是原因之一，但更大可能是因為這些公司在某個領域取得突破之後，往往會強化技術門檻，阻止競爭對手進入其領域，以維持其已有的市場份額。美國政府在反壟斷、鼓勵競爭方面最為積極，多次對全球性大公司提出起訴。在司法部針對蘋果的88頁起訴書中，就有26處提及20多年前司法部起訴微軟的案例(United States v. Microsoft)，這令當年的「驚天大案」再度成為熱門話題。

 

溫故知新研判終局

 

　　1998年司法部起訴微軟，指控該公司利用其個人電腦操作系統視窗(Windows)的壟斷地位（當年市場佔有率為97%），將自家研發的互聯網瀏覽器Internet Explorer(IE)預置於Windows系統中，以阻止競爭對手網景公司的瀏覽器Netscape Navigator取得更大市場份額。當時大多數人是首次購買和使用電腦，並不了解這兩款瀏覽器有何不同，鑑於Windows系統已將IE作為默認瀏覽器，於是很自然就會使用IE。但對有上網經驗的人來說，IE不如Netscape Navigator好用，因此他們投訴微軟的做法違反了自由競爭原則，甚至可以說是用Windows「綁架了無經驗的用戶」，目的是扼殺競爭對手。司法部同意這一觀點，而且還確認，蘋果的多媒體播放器QuickTime也被微軟變相封殺，必須對微軟提出訴訟，以維護公平的競爭環境。

 

　　如今司法部在起訴書中明確指出，當年起訴微軟得到的成果，為蘋果後來的發展奠定了基礎。由於微軟被迫同意將其操作系統對外開放，才使得蘋果有機會推出適用於Windows操作系統的iPod和iTunes等新產品，否則蘋果要取得日後的成就，包括iPhone帶來的收益，將會非常困難。司法部的這種表述，強調了起訴蘋果的正當性，但蘋果案與微軟案有很大不同。

 

美國聯邦司法部指蘋果違反了公平競爭原則，向她提出反壟斷訴訟。(AP)

 

　　鑑於歐盟已制定了懲治蘋果濫收「買路錢」的法律，美國司法部重點關注起銜接作用的「中間件」(middleware)，包括與網上支付、雲端計算、跨平台整合等相關的手機終端Apps。蘋果在這一領域限制一些Apps進入iPhone系統，其理由是保護iPhone用戶的私隱以及手機的安全。但司法部認為，蘋果只是為了阻止用戶使用其他公司的Apps，以維持蘋果Apps的壟斷優勢。舉例來說，蘋果禁止其他公司的Apps使用iPhone內的藍牙系統和支付芯片，目的是避免其競爭對手搶走Apple Pay的生意。司法部認為，用構築「護城河」來維持壟斷的行為，既阻礙了良性競爭，也扼殺了創新，最終會導致iPhone用戶無法得到物美價廉的服務，嚴重損害消費者利益。

 

　　其實蘋果對手機市場的壟斷無法與當年的微軟相比，因為大多數人使用的是安卓系統的手機。此外，蘋果的某些技術的確是行業內的標桿甚至是天花板，所以社會輿論對司法部起訴蘋果並沒有很大的積極反應。從歷史的經驗來判斷，起訴蘋果的官司也會拖上好幾年，最終有可能政府與蘋果達成某種協議，蘋果無奈支付一筆罰金；也有可能到結案時，新出現的科技手段或產品已經削弱了蘋果的市場優勢，令這起官司像當年的微軟官司一樣失去真正意義。

 

蘋果某些技術是行業內的天花板，每次出新產品均受矚目。(AP)

 

屢反壟斷徒勞無功

 

　　各種跡象顯示，司法部似乎是想將起訴蘋果的官司當作「微軟2.0」來打，但要取得比當年更理想的結果卻很不容易。喬治．華盛頓大學法學教授科瓦契奇(William Kovacic)曾任聯邦貿易委員會主席，他在接受《紐約時報》採訪時說，「技術的發展像是開著一級方程式賽車向前衝，而反壟斷的工作像是踩著一輛單車在追趕」。我覺得這個比喻很到位，中國某位大咖曾在一個金融論壇上講過類似的觀點。

 

　　正因為是這樣，政府在科技行業的反壟斷舉措往往事倍功半，甚至徒勞無功。常年打官司會讓庫克等蘋果高管分心，對蘋果的公司形象可能會有不利影響，但不大可能令蘋果傷筋動骨。即使官方想打壓蘋果，也會力不從心，因為美國的制度框架沒有賦予政府無限大的權力。

 

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