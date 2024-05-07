校園抗議升級，有助特朗普「箍票」

美國大學支持巴勒斯坦人的校園抗議活動已進入第二階段，學生在校園搭建的戶外營地基本上都被當地警察拆除，一部分被捕的學生日後將被起訴。不少學生計劃在畢業典禮時發起抗議行動，一些大學因此取消了全校範圍的大型畢業典禮，希望在放暑假前維持校園平靜。這場聲勢浩大的學生運動引起全世界注意，也給美國社會帶來巨大衝擊，短期而言，對今年的總統大選也會有一定影響。

拜登政府在學運發酵期間反應遲鈍，沒有主動採取任何「排雷拆彈」舉措，拜登本人也一直躲避新聞界的追問，未就校園抗議活動表明立場。在警方大規模介入之後，拜登才謹慎表態，既強調保證言論自由，學生有權抗議示威，同時又說要保證秩序，無權製造混亂，結果令當事各方都不滿意。在紐約受審的特朗普公開支持警方的行動，抨擊拜登未能及時制止校園動亂，並以社會秩序維護者自居，試圖爭取更多「真正美國人」(real Americans)的支持。

在警察介入後，不少參與反以色列抗議的哥倫比亞大學學生被捕。(AP)

警方武力清場，學生改變戰術

支持巴勒斯坦人的一批學生在校園內安營紮寨，最早出現在紐約哥倫比亞大學，當時基本上平靜安寧。在校長沙菲克邀請警方入校拆毀帳篷、實施清場後，有百多名學生被逮捕，這讓一些學生受到很大刺激，他們不僅繼續在校園內抗議，而且行動升級，佔領了見證過歷史事件的漢密爾頓樓。此後，警方再次進入哥大，從樓內將學生帶往警局。與此同時，全美各地頂尖大學的學生紛紛發起聲援行動，在自己的校園內設置營地，但這些營地先後被全副武裝的當地警察清拆。至今已有兩千多名學生被捕，一些大學明確宣布對參與抗議的同學予以停學甚至除名的處罰。不少大學校內氣氛比較緊張，有的還限制外人入校，這與幾星期前的自由開放環境大不相同。

雖然遭受挫折，但一部分學生依然堅持其訴求，並且改變了抗議形式。在已經舉行畢業典禮的學校，一些學生在主禮嘉賓演講時起立抗議，展示巴勒斯坦旗幟，將自己的訴求公之於眾。為避免發生類似事件，一些學校改為只在各學院舉辦畢業典禮，取消了全校數萬人參加的大型儀式。這令一些家長很反感，他們認同學生有言論自由，但不能接受因學生的抗議行動而取消畢業典禮。對於很多沒機會上大學的家長來說，看到孩子上台領取大學畢業證書，是他們一生最驕傲的時刻。而抗議學生提出的某些要求，亦非公眾關注的焦點，難以引起社會大眾普遍的共鳴。

為防止學生趁機抗議，哥大取消全大學規模的畢業禮。(AP)

精英「小眾訴求」，難獲普遍支持

哥大等多所大學的學生提出了一個重要的訴求——公開披露大學基金的投資細節，停止將學校資金投入與以色列相關的公司。他們的理由是，不應該直接或間接支持以色列在加沙濫殺巴勒斯坦人。學生的「撤資」(divest)要求被哥大校長拒絕，另有大學表示可以就此進行探討，但沒有學校明確接受學生的訴求。

美國名校資金雄厚，哥大2023財政年度的大學基金高達136.4億美元，而美國頂尖大學普遍擁有數十億美元甚至更多資金。大學基金主要來自學費、校友捐款及一些機構或富裕人士的捐助，每所大學都有一個專業的金融管理團隊，透過不同方式的投資爭取最高回報，確保大學能長期運作。在上世紀80年代反對南非種族隔離制度時，哥大學生曾要求大學從與南非相關的公司撤資，並且得到社會上的普遍支持。近幾年，一些學校的學生要求大學從製造碳排放的行業（石油、煤炭、化工等）撤資，將大學基金投入到支持環保的行業，哈佛等一些大學對此作出了響應。但將大學資金撤出與以色列有關的公司比較麻煩，因為與以色列有業務往來的美國公司太多，大學基金的影響力很小，即使全部撤資，對以色列的經濟和軍事實力也不會有任何明顯影響。

哥大的學生促校方停止資助以色列進行種族清洗，應將資金投放在教育。(AP)

從涉及以色列的公司撤資是個「小眾訴求」，它顯示出少數頂尖大學尤其是常春藤名校的學生只知道追求理想，對社會大眾的心態卻掌握不夠，而且缺少鬥爭經驗，無法令自己的訴求得到社會上大多數人的支持。這與21世紀美國名校的左翼傾向有關，大學內追求政治正確的做法變相將學生「洗腦」，令他們更加關注民主黨提出的主張，例如減少碳排放、支持性別平等、維護婦女墮胎權、保證每個人的基本權利等等。這些理念比較進步，有的還比較超前，即使美國人能接受，也不代表他們會將其付諸行動。另一方面，包括大多數大學生在內的年輕人，在基本訴求上與中老年人沒有太大分別，他們最關心的問題都差不多，包括通貨膨脹、就業前景、住房問題、醫療保健、管控槍枝等等。因此，這次校園抗議活動的最大效果，並不是學生們改變了甚麼，而是學生們開始意識到自己的能量有多大、今後的路應當怎樣走。

從另一個角度分析，這次校園抗議活動雖然聲勢很大，但實際參與的學生人數和在校大學生總數相比顯得微不足道，即使是在哥大，參加抗議活動的也只是一小部分學生。少數大學的抗議活動能受到全世界高度關注，主要原因是這些學校位於紐約、洛杉磯、波士頓、亞特蘭大等大城市，那裏是傳統主流媒體的大本營，所以學生的活動得到了超出正常比例的報道。而共和黨政客也抓住機會，透過傳媒抨擊名校的精英分子脫離實際，批評民主黨對手縱容年輕人走向極端，並把校園抗議帶來的各種亂象歸咎於拜登政府所代表的民主黨理念。

特朗普藉機「箍票」，鞏固選民基礎

特朗普可能是最大受益者。過去兩周他一直在曼哈頓出庭受審，忙於對提供證詞的人作各種評論，也因此違反了法官的「禁言令」，被法官處以罰款。學生運動讓他這位「反精英鬥士」在競選集會上有了新的話題，他批評拜登「不作為」，稱校園抗議活動為「拜登的校園混亂」(Biden’s campus chaos)。今後幾個月，特朗普肯定會藉此機會猛打「身份牌」(identity card)，將民主黨人和學生抗議者說成是「他們」，稱其為社會動亂的禍根；同時把他的支持者定義為「我們」，即維護社會秩序的衛士和讓「美國再次偉大」(MAGA)的忠誠愛國者。

特朗普在曼哈頓出庭受審前，不忘抨擊拜登政府處理校園抗議的手法。(AP)

特朗普可以藉此鞏固其立場保守的選民基礎，確保基本票不會流失。而拜登這次的表現讓很多年輕人感到失望，一些人可能不再支持拜登連任。此消彼長，特朗普勝選的機會似乎又大了一點。但對於參與抗議並在校園內被捕的學生來說，這類分析應該不在他們考慮的範圍之內，因為黨派政治離這些「天之驕子」追求的理想可能還有很長一段距離。