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18/06/2024

「改良版電視辯論」能幫拜登多大忙？

#威少看世界 #美國大選 #特朗普 #電視辯論 #拜登
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　　作為民主黨與共和黨的總統候選人，拜登和特朗普將在下周四（27日）進行今年大選的第一場電視辯論，主辦方CNN近日公布了相關的具體安排，包括現場沒有觀眾（只有兩位負責提問並控制時間的CNN主持人）、90分鐘辯論期間有兩個廣告時段、播廣告時拜登和特朗普不能與助手溝通、兩人不可以帶提示卡片或任何道具（講台上有紙、筆和瓶裝水）。與以往電視辯論最不同的一點是，兩人的麥克風處於關閉狀態，只有在輪到某位候選人發言時，他的麥克風才會打開。

 

　　據說這個「改良版」對拜登非常有利，因為特朗普過往在對手講話時經常插話，擾亂對方思路並變相佔有更多發言時間。如今改為「全程消音，只在其發言時段開咪」，特朗普優勢不再，拜登則可以避免被特朗普任意追問。

 

下周四電視辯論的新安排，料對拜登較有利。(AP)

 

　　這樣的「改良版」對拜登會有多大幫助？電視辯論的場內氣氛固然重要，一方若能在氣勢上壓倒對方，有時會被稱作「贏家」。然而真正決定辯論效果的，乃是當事人在重大問題上的立場，只有得民心的政策，才能贏得選民的支持。

 

多個熱點問題，拜登「處於下風」

 

　　民調結果顯示，在美國選民最關心的多個重要問題上，拜登的政策都遭到民眾的普遍批評。儘管有些問題當年特朗普執政時也存在，但拜登上台後沒能做出積極的改變，反而讓問題愈來愈嚴重，有趣的是其中三個議題的英文單詞都以「tion」結尾，即inflation（通脹）、immigration（移民）和abortion（墮胎）。

 

　　通脹問題被民眾認為是拜登表現最差的，兩黨的支持者都很不滿。由於通脹高企，美國聯儲局遲遲不降息，成千上萬的美國家庭深受其害，尤其是想買房和買車的人。通脹對低收入家庭的影響就更為嚴重，食品價格、通勤費用等日常必需的開支不斷上漲，導致這些家庭對拜登政府感到不滿。特朗普肯定會在辯論中抓住機會抨擊拜登無能，近來他在競選造勢大會上已經為此定調。

 

美國通脹高企，對低收入家庭的影響尤為嚴重。(AP)

 

　　移民問題是特朗普從政以來主打的「王牌」，也是拜登的「軟肋」，因為拜登的寬容政策，令美國在過去幾年非法入境者大增。根據不同機構公布的統計資料，最保守的估計，也有600多萬人從美國與墨西哥接壤的南部邊境非法進入美國，並且很快被釋放，因為當地的收容設施已人滿為患。他們給各州帶來難以解決的社會問題（福利、教育資源短缺），令很多選民非常反感。

 

　　儘管如此，拜登依然決定擴大對非法移民的保護，以爭取部分少數族裔尤其是講西班牙語的選民對他的支持。據媒體報道，拜登將推出一項新的行政措施，允許10年前非法進入美國並與美國公民結婚的人不被遣返，讓他們順利取得永久居留權（綠卡）和美國國籍，預計有50萬人可以受惠。拜登是在仿效前總統奧巴馬的做法，2012年6月，奧巴馬在競選連任時推出了簡稱為DACA的特別赦免措施，允許幼年時被父母帶到美國的非法移民免於被遣返，只要擁有高中文憑且沒有犯罪紀錄，就可以繼續居留直至獲得綠卡。拜登的新措施能否落實仍屬未知數，因為它與DACA一樣會受到法律挑戰，只是等到法院開庭時，大選早已結束。所以，拜登現在「照方抓藥」僅僅是為了拉票，但客觀上也給特朗普提供了新的攻擊目標。

 

墮胎、民主、治安，固有成見難消

 

　　拜登的顧問向媒體披露，在辯論中，拜登的「強項」（能調動選民情緒的話題）是保證婦女的墮胎權和維護美國的民主制度。拜登陣營希望突出這兩個話題，宣揚民主黨的價值觀，鞏固該黨的選民基礎並吸引更多年輕選民。

 

拜登保證婦女的墮胎權，希望爭取更多年輕人選票。(AP)

 

　　經特朗普提名，美國聯邦最高法院增加了三位保守派大法官，令高院明顯「右傾」，在2022年推翻了保證婦女合法墮胎權的「羅訴韋德案」判決，並將此權力交予各州。隨即，共和黨佔據主導地位的一些州通過新法案，嚴格限制墮胎，令州內婦女幾乎沒有可能合法墮胎，不得不去外州墮胎。很多婦女選民意識到，大選結果關係到她們的未來，而民主黨政客則順勢利用選民的情緒來拉票，使「合法墮胎權」成為該黨在大選中的一張「王牌」。

 

　　特朗普在這個問題上立場變化很大，從政之前他是商人和媒體名人，那時非常支持婦女享有合法墮胎權，但在2016年的總統大選中，為了得到共和黨保守派的支持，他轉身成為反墮胎的鬥士。上台後他用提名大法官來兌現承諾，進一步鞏固了共和黨選民對他的支持。預料他與拜登會在這個問題上激烈交鋒，但選民不會因此而改變各自的立場。

 

　　至於捍衛民主制度與維護社會治安這兩個議題，拜登想多講前者，重點抨擊特朗普試圖動搖美國的民主根基（衝擊國會山、不承認選舉結果）；特朗普則想強調後者，藉以批評拜登政府打擊犯罪不力（「零元購」明搶愈來愈猖獗；僅剛剛過去的周末就發生九起槍擊案，導致五人死亡）。雖然談論這兩個話題都能找到知音，但選民在這兩個問題上的看法取決於每個人的生活環境，不會因他人的引導而輕易改變立場。

 

「罪犯」變成焦點，互詰值得期待

 

　　這場辯論最難確定的是兩人對「罪犯」的態度，以及因此而爆發出何種情緒。特朗普如今是罪犯(felon)，拜登的兒子亨特也被定罪。拜登團隊近期投放的電視廣告中，已加入特朗普是罪犯的相關內容，因此電視辯論的主持人肯定會問到這個問題，而兩人的回答及相互攻擊非常值得期待。這個話題有可能令兩人情緒化，同時也可以讓選民知道兩人的道德底線。

 

特朗普是首名被定罪的美國前總統，在辯論中料會被追擊。(AP)

 

　　記得2016年總統大選期間，在辯論會上，有一位現場觀眾問特朗普和希拉里．克林頓，對於對方最佩服的一點是甚麼？希拉里的回答是，她很佩服特朗普的孩子們，「他們非常能幹，對他非常忠誠，這說明了特朗普的為人」。特朗普的兒子和女兒當時在場，他們對希拉里的話面無表情。而特朗普則表示，「雖然我不同意希拉里的立場，但很佩服她的鬥志，因為她從來不放棄，她是個鬥士」。

 

　　儘管這都是虛情假意，但在兩位政壇高手的交鋒中，這個經典回合能說明一些問題。因此，很多人可能與我一樣，希望再次見到類似的場面，以免90分鐘辯論都是相互攻擊。

 

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