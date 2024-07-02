辯論慘敗，拜登被迫退選，民主黨猶豫不定

在上周四舉行的美國總統大選首場電視辯論中，爭取連任的民主黨現任總統拜登表現奇差。他反應遲鈍、思路不連貫、口齒不清，似乎是自己也不知道在說甚麼。這令他的支持者倍感意外、極度傷心。當晚就有民主黨知名人士表示，拜登應該主動退選，讓黨內更有活力、更有能力的人出馬，以便順利擊退咄咄逼人的共和黨對手、前總統特朗普。

辯論時反應遲鈍，白費了「閉關操演」

在辯論中，拜登未能對特朗普的抹黑和造謠作出及時反擊。對特朗普胡編亂造的說法沒有舉例加以駁斥，例如特朗普聲稱「每一位美國人都支持將婦女合法墮胎的權力交由各州自行決定」，這明顯是毫無根據的編造，但拜登沒有立即質問特朗普：「你這樣說的依據是甚麼？」特朗普多次講出這類憑空捏造的虛假說法，拜登只是回應說：「他說的每件事都是謊言，他沒講真話。」但卻沒有補充事實真相，沒有當場戳穿特朗普的謊言。這種軟弱無力的回應，無法改變特朗普的謊言給觀眾造成的印象，只會讓先入為主的錯誤印象留在觀眾腦子裏。

在辯論中，拜登未能對特朗普的抹黑和造謠作出及時反擊。(AP)

為準備這場辯論，拜登去總統度假地戴維營進行了一周的「閉關操演」，請顧問和助手幫他準備各種問題的答案，並進行了綵排，讓顧問扮演特朗普。拜登的工作非常細緻，競選團隊的顧問也都認為他準備得很好，完全有能力贏得這場辯論，並改變選民認為他「太老」的負面印象，從而令公眾恢復對他的信任。

可惜，「拼了老命」的拜登最終還是無法戰勝他自己，反而將其老態龍鍾、反應遲鈍的一面徹底展現在世人面前，令選民更難接受由這樣一位「智力上存在赤字」的長者今後4年繼續領導美國。

「訂製的」辯論模式，竟然會「不堪一擊」

大多數人事前都預測，特朗普在辯論中會比較強勢，而經過長時間準備的拜登會作出一些反擊，因為幾個月前拜登在國會宣讀總統國情咨文時顯得中氣十足、充滿活力，當共和黨議員大聲喊叫時，拜登作出了及時回應，贏得很多人的讚賞，當時的熱烈氣氛讓一些民主黨人看到希望，他們高興地表示：「真正的拜登又回來了！」

此外，這次電視辯論是按拜登陣營的要求所進行：沒有安排現場觀眾，而且還不允許候選人隨意插話打斷對手的發言。這兩點都是為了限制特朗普，壓制特朗普的強項，等於是為拜登量身訂製的，客觀上會幫拜登贏得這場辯論。

辯論主辦方CNN按拜登陣營的要求，沒有安排現場觀眾。(AP)

特朗普不喜歡這種辯論模式，但他慨然接受了，因為他相信無論在甚麼環境下他都可以勝出。主辦辯論的CNN電視網被特朗普視為「政治對手」，他在任總統期間，多次與CNN記者發生矛盾，批評CNN散布假新聞。他曾指著CNN記者說：「你是假新聞(You are fake news)！」而在白宮記者會上，他不允許CNN記者追問。

為降低公眾的預期，特朗普在辯論前故意說，這場辯論不是一對一，而是一對三，是他一個人應對拜登和CNN的兩位主持人。CNN為了維護自家的信譽，規定在辯論中不對辯論者發表的言論作出評論或追問，以免給人偏幫某一方的感覺。這等於是讓拜登自己去核查特朗普的謊言並及時予以揭露。可惜拜登沒有這樣做，在辯論開始後不久便「全線失守」，他一度迷失思路，不知道應該說甚麼，最終錯誤地說出「打敗國民健保」，被特朗普抓住機會嘲諷一番。這個場景後來被人剪輯成短視頻，在網上瘋傳，對拜登殺傷力極大。由於這個場面出現在辯論開始後的最初15分鐘內，導致一些觀眾認為，這樣一面倒的辯論不值得看了，於是就沒有再繼續看下去。儘管拜登後來的表現好了很多，但對這部分選民來說，拜登已經輸掉了這場辯論。

拜登在「主場」被特朗普「技術擊倒」，讓人大跌眼鏡，而且他的缺點又不是短期內可以克服的，因此連民主黨高層也開始為他擔憂，一貫支持民主黨的《紐約時報》在社論中呼籲拜登主動退選，讓位給更有可能擊敗特朗普的候選人。民主黨內各路人馬都在尋找一個體面的台階，讓拜登下台。

中途換馬難度高，形象轉差累黨友

時至今日，要換掉拜登也很困難，有可能會造成民主黨內部出現分裂，增加特朗普在大選中獲勝的機率。拜登已經在民主黨的黨內初選中贏得足夠的支持，如果現在退出競選，如何確定該黨的候選人，將是個難題。按照民主黨的競選規則，到現在這個階段，不可以再搞一次黨內初選，而且各州出席民主黨全國代表大會的代表在大會表決時，可以自行決定由誰接替拜登參選，這就變成由黨內精英或積極分子來決定總統候選人的人選，而不是由民主黨的普通支持者來挑選。再者，在8月19日至22日民主黨全國代表大會召開之前，民主黨可能沒有總統候選人，這對該黨的形象更加不利，並會動搖其支持者的信心，造成更多選票流失。

拜登在辯論中的表現，動搖其支持者的信心。(AP)

在大選年，政黨的總統候選人如果具有一定的號召力，往往可以幫助本黨戰友在參議員、眾議員或州長選舉中勝出，歷史上總統候選人為州長或議員候選人站台十分普遍，並且多數會成功。不過，拜登現在的老邁形象，在選戰中已變成某種「累贅」，原計劃邀請他為自己站台的民主黨候選人，現在對拜登不得不敬而遠之，不敢邀請他為自己助選。所以，拜登在電視辯論中的表現給民主黨帶來的負面影響，不僅限於他本人的政治前途，還牽涉到民主黨其他候選人的職業生涯，他表現失準的後果，可謂害己又害人。

根據媒體的最新報道，拜登的家人堅決支持他繼續參選，相信他能夠扭轉乾坤，成功連任。看來民主黨內「倒拜」勢力還不夠強大，暫時無法迫拜登退選，但無論下一步會出現甚麼情況，這場選戰都將在美國歷史上留下新的一頁。若拜登年底贏得了大選，美國大學政治學課程的教科書恐怕有必要改寫，而我們所有人都將成為這段歷史的見證人。