特朗普遇刺，特勤局失誤——暴力介入總統大選

正在競選美國總統的特朗普，上周六在賓夕法尼亞州巴特勒的造勢大會上遇刺，大難不死逃過一劫。預料這會增加他勝選的可能性，因為他在受傷後展現出的勇敢和鬥志令人印象深刻，而且與拜登在公開場合老態畢露的表現形成鮮明對比，更可能會吸引一部分尚未確定投票意向的「搖擺選民」支持他。與此同時，愈來愈多美國選民認為，拜登的身體狀況，特別是他的反應能力，難以勝任美國總統的繁重工作，要求他退選，讓民主黨的年輕一代來迎戰特朗普。然而，即使是民主黨的金主已開口表示不再捐錢給拜登，拜登也堅持不退選，這令特朗普的選情更被看好。特朗普在受傷後迅速康復，已經在共和黨全國代表大會上獲得提名，正式成為美國總統候選人。他還提名39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J. D. Vance)為副總統候選人，做他的競選搭檔。

一向支持民主黨的《紐約時報》，再次發表社論要求拜登退選，其中提到該報的最新民意調查數據顯示，74%的選民認為拜登年紀太大，無法履行總統的職責，這個比例已經超出採樣數據可能出現的誤差，意味著美國大多數選民不認為他應當繼續做總統。此外，美國佛羅里達州的聯邦法官坎農(Aileen Cannon)剛剛作出一項裁決，認定拜登政府司法部任命特別檢察官史密斯(Jack Smith)來調查特朗普違法保存在總統任期內的公務文件屬於違憲，將整個案件撤銷，這對特朗普也是一個重大勝利，司法部則決定上訴。今後幾個月，還可能出現其他意外情況，但特朗普獲勝的機會愈來愈大，留給拜登的時間已經不多了。

這起暗殺事件揭示了美國政壇殘酷的一面，仇恨和暴力已經介入，這也是拜登與特朗普互相展開人身攻擊的結果。拜登的競選廣告抨擊特朗普是罪犯，還說要打向靶心——特朗普。他後來解釋說，這個廣告是針對特朗普的政治主張，但有人認為這是煽動對特朗普的仇恨。同時這起事件也是美國特勤局(US Secret Service)的一次重大失誤，給特勤局的聲譽帶來負面影響。

特朗普遇刺後，特勤局的特工護送他離場。(AP)

美國特勤局是聯邦政府的一個執法部門，最初的使命是防止偽造美元，將製造和使用假美元的罪犯繩之以法，因此1865年成立時，它隸屬於聯邦政府財政部。後來特勤局被賦予保護總統等美國政要及其家人和來訪的外國元首、政府首腦的責任，現歸美國聯邦政府國土安全部管轄。特勤局的探員最為人知的日常工作就是保護在任和卸任的總統和家人，以及美國副總統和國會主要領導人，另外還包括主要政黨的總統和副總統候選人，以及當選總統和副總統。剛剛獲提名為共和黨副總統候選人的萬斯，馬上就會獲得特勤局的貼身保護。

特勤局精英責任重大

特勤局的特工(special agents)都是千挑萬選的優秀執法人員，不僅要接受槍擊、格鬥等相關訓練，而且要有很好的心理素質和教育背景，能夠表現出冷靜威嚴的震懾力。他們執行任務時經常帶太陽鏡，既是為了遮擋陽光，也是為了防止他人看到他們的目光，以便令自己的雙眼始終「處於暗處」。他們不僅要有用身體為被保護對象擋子彈的勇氣，而且要處變不驚，隨時準備應對特殊情況，因此必須有能夠承受壓力的「大心臟」。他們工作時的外表顯得很「酷」，成為一些人崇拜效仿的對象。

我在美國工作期間採訪過三屆總統大選，每次都見到總統候選人身邊有特勤局的警衛貼身保護。20年前，我採訪了2004年美國總統大選的一場電視辯論，當時是爭取連任的共和黨總統小布殊(George W. Bush)與民主黨聯邦參議員克里(John Kerry)競逐總統寶座。電視辯論在密蘇里州聖路易斯市喬治．華盛頓大學舉行，前去採訪的記者在向主辦電視辯論的總統辯論委員會報名後，要經過特勤局的背景調查，然後獲得特勤局發出的記者證，我至今還保留著這個有紀念意義的記者證（見下圖）。

記者證右下方的五角星圖案是特勤局的徽章，證件上的水印也是這個logo。（圖片由作者提供）

我自己與特勤局特工只有過一次簡短的一對一接觸，那是1999年底，我去西雅圖採訪世界貿易組織(WTO)的部長級會議。美國是東道主，總統克林頓要出席開幕式，我入住的酒店是WTO負責管理記者的部門指定的威斯汀(Westin)雙塔酒店，克林頓和政府人員住在一座塔樓，我們記者住另一座塔樓，低層是相通的。那時反全球化運動剛剛開始，一些工會和民間組織在西雅圖市內搞抗議活動，威斯汀酒店被抗議人群包圍，我入住酒店的當晚，酒店管理人員透過公共廣播系統通知住客盡量不要出門，我只好下樓去酒店餐廳吃飯。鄰桌坐了一位美國人，從外表看，我覺得他是保安人員，下午辦理入住手續時已經見過帶警犬的保安人員在大堂。於是我告訴這個人我是記者，並給他看我的採訪證，然後試著詢問他是不是特勤局的？他點點頭，但沒說話。我說，總統還沒到，他一到你們就該忙了。他再次點頭，面露微笑，仍舊沒有說話。這大概就是他們平時與外人接觸的常態。

特勤局亦有害群之馬

過去幾十年，只有兩次美國總統遇刺，一次是1963年甘迺迪(J. F. Kennedy)在競選拉票時乘坐開篷車遇刺身亡，另一次是1981年列根(Ronald Reagan)在華盛頓希爾頓酒店外被試圖暗殺他的刺客欣克利開槍擊中，但他後來完全康復，繼續其兩屆總統任期。總的來說，特勤局的聲譽還是不錯的，但最近這些年也出現過漏洞甚至是醜聞。

2012年奧巴馬往哥倫比亞卡塔吉娜市參加美洲國家領導人峰會，特勤局特工提前到當地做安保準備。(AP)

2009年，特勤局人員沒能防止未受邀請的一對美國夫婦混入總統奧巴馬在白宮為印度總理辛格舉行的國宴。2012年，奧巴馬前往哥倫比亞卡塔吉娜市(Cartagena)參加美洲國家領導人峰會，特勤局保護總統的多名特工提前去當地做安保方面的準備（踩點），住進奧巴馬即將下榻的酒店，其中幾名特工晚上到市內酒吧暢飲後帶妓女回酒店鬼混，後因嫖金問題與妓女發生爭執，導致酒店報警，令醜聞被曝光。經過內部調查，涉事的多名特工被辭退或被迫主動辭職。這起醜聞是前所未有的，對特勤局形象造成很大打擊。

這次特勤局未能保護好總統候選人，相信內部調查已經開始了。據美國媒體報道，特勤局事先發現了造勢大會附近那座建築物可能存在安全隱患，並交給當地執法部門負責安保，但這可能是大意了。聯邦調查局(FBI)現已介入相關的調查，並呼籲公眾提供有關涉嫌刺客（已被當場擊斃）的個人信息，以便找出作案動機。

刺殺案未必KO拜登

有評論認為，特朗普遇刺令大選形勢一面倒，特朗普已經KO拜登（將拜登擊倒，令其無法繼續競選）。但在兩黨立場對立、社會嚴重撕裂的情況下，特朗普與拜登的得票率應該會比較接近，特朗普不太可能以壓倒性優勢勝出。按照美國選舉法律的規定，選舉人票是獲勝關鍵，一些深藍州（民主黨佔明顯優勢）和深紅州（共和黨佔明顯優勢）的選舉人票，肯定會被拜登或特朗普搶走，雙方大體上勢均力敵，只有兩黨競爭激烈的所謂「紫色州」（即「搖擺州」），才有可能決定拜登和特朗普的命運。而這七個紫色州的選民是否會因這起刺殺未遂案而全面倒向特朗普？民調顯示，拜登在紫色州落後於特朗普幾個百分點，差距並不懸殊。在民主黨全國代表大會召開之後，拜登的人氣有可能獲得短暫的提振，但這能否令他與特朗普打成平手甚至超越對方，目前還不能百分百確定。

拜登料不會被特朗普「輾壓」，但勝選的機會在縮小。(AP)

民主黨內缺乏向心力

可以確定的是，拜登的勝選機會在縮小，即使他退選，接替他的民主黨候選人也不太可能贏得大選，因為民主黨內部缺少向心力，無法鼓動自己的支持者都出來投票。特朗普的成功之處，是他當選總統後經過幾年的努力逐步「接管了」共和黨，將其變成自己的黨，主要領導人都是他的支持者或粉絲，而且在他遇刺後有人使用宗教語言來歌頌他，好像他真的是「天選之子」，理所當然應該再做總統，這是拜登無論如何都做不到的。