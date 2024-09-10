美國大選 | 第二場電視辯論能決定大選的勝負嗎？

美國時間今天晚上（中國時間明天上午），美國總統大選的共和黨候選人、前總統特朗普將與他的新對手、代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)進行兩人之間的第一場電視辯論。多個因素令這場辯論引起廣泛關注，一是兩人的表現將會影響選民的投票意向，有可能對大選的結果產生重要影響。二是如果有一方表現太差，其背後的「金主」（重要的捐款人）可能會不再予以支持，從而令其在「衝刺階段後繼乏力」，增加其敗選的可能性。這方面已有先例，眾所周知，現任總統拜登6月在與特朗普的電視辯論中慘敗，不僅令民主黨高層十分不滿，還導致向民主黨捐出巨款的一眾富翁暫停捐款。內外夾擊給拜登帶來巨大壓力，他長時間思考之後不得不退選，轉而支持賀錦麗接棒，於是才有了今天特朗普與賀錦麗的電視辯論。

至於第三點，是這場辯論預計很有可觀性，甚至帶有一點娛樂性，因為特朗普與賀錦麗都是擅長駁嘴的「辯才」，吵架是他們的強項。如果兩人唇槍舌劍、你來我往，可能會擦出很多火花，給這場辯論帶來娛樂性效果，在社交媒體上不知會產生何種影響，客觀上讓公眾對兩人有更多了解。

特朗普與賀錦麗的電視辯論，將讓公眾對兩人有更多了解。(AP)

爭取氣勢與管理預期

特朗普在上次與拜登的辯論中抓住機會，幾次質問搞得拜登語無倫次，直接把拜登打懵了。但他這次遇到的對手是前檢察官，而且比他年輕近20歲，所以他與拜登辯論時的那些優勢基本上不存在了。在這一新形勢下，特朗普「以不變應萬變」，繼續強調自己是「辯論專家」，並努力把自己塑造成一位甚麼都懂的長者，因此打敗賀錦麗應算是「小菜一碟」，毫無懸念。這是特朗普陣營打心理戰的一招，目的是保持他在共和黨選民中的光環，爭取在辯論前從氣勢上壓倒賀錦麗。

民主黨這邊也在為賀錦麗製造光環，透過傾向支持民主黨的主流媒體發放相關信息，塑造她「善打口水仗」的「女強人」形象，避免在氣勢上輸給特朗普。《紐約時報》的一篇報道回顧了賀錦麗21年前競選三藩市檢察官時的那場硬仗，介紹了她當年的「高光時刻」：作為名不見經傳的政府律師，她抓住機會在辯論中揭露抨擊兩位資深政客，贏得那場選戰。賀錦麗當時重點攻擊兩位對手的弱點，同時強調她將靠探討如何解決問題來推進自己的競選活動，不會僅僅用攻擊對手的廣告來拉票。這一「高風亮節」的表態，令現場觀眾起立鼓掌，為她參與選舉政治開了個好頭。後來她參加過多次電視辯論，向來言詞犀利，即使對黨內競爭對手也毫不客氣。在2020年總統大選的民主黨黨內初選期間，賀錦麗在辯論中對拜登的一番抨擊，令她「一夜成名」，打出了全國範圍的知名度。

賀錦麗21年前經過多場硬仗，最終獲選為三藩市檢察官。(AP)

民主黨陣營雖然要強調賀錦麗的辯才，另一方面也需要讓選民覺得她為人和藹可親，避免給人過於冷漠的印象，因為特朗普的競選搭檔萬斯 (J. D. Vance)不久前對賀錦麗的醜化和貶損影響了一些人對她的印象。萬斯批評賀錦麗和民主黨的一些「少壯派」政府高官及國會議員對國家的未來沒有盡責，因為她們都不要孩子(Childless Cat Lady)，萬斯以此影射她們都缺乏愛國之心，對國家沒有盡到義務。雖然這一說法引起負面反響，很多人批評萬斯歧視女性，散布過時的陳舊觀念——視女性為「生育機器」，但也有一些人因此而不再像之前那樣欣賞賀錦麗的強悍作風，所以現在民主黨陣營要為賀錦麗打造一個「更加完美的形象」——既能在黨派競爭中打硬仗，也關心同事和朋友，是很「平常」的一位女性。考慮到這些較深一層的背景，賀錦麗與特朗普的電視辯論，也將檢驗雙方團隊管理公眾預期值的成效。

移民問題會引發「攻防」

儘管民眾最關心的問題是經濟趨勢，具體來講就是通貨膨脹的走勢，但兩位總統候選人對這個問題都沒有靈丹妙藥，所以即使辯論中主持人提出相關問題，兩人能說的也都不多，估計只會繼續給選民「畫大餅」，即描繪美好的藍圖，作出討人喜歡的許諾。但選民心裏很清楚，競選期間的很多許諾，日後都難以兌現，因此經濟問題應該不會決定辯論的最終效果。

真正可能擦出火花的，估計是打擊非法移民這個社會熱點議題，因為當年特朗普宣布參選總統之後，就是靠煽動反移民情緒起家的，而賀錦麗又是拜登政府中主要負責打擊非法移民的高級官員。特朗普已經多次抨擊賀錦麗身為拜登政府打擊非法移民的沙皇（最高官員），卻甚麼也沒幹，4年內讓千多萬非法移民輕鬆進入美國，給美國社會製造了各種麻煩，導致一些州和市治安轉差、毒品氾濫、社會資源被攤薄等等。賀錦麗對此的回應肯定也會「充滿火藥味」，兩人如果在這個問題上爭執不下，可能會出現令人難忘的場面。利用非法移民問題「打身份政治牌」(play identity politics)，是特朗普的一貫手段，他善於利用民眾關心的某些議題來挑撥離間，分化選民，藉此爭取選票。

特朗普到訪亞利桑那州與墨西哥的邊境，視察他任內修建的「特朗普長城」，期間指賀錦麗的邊境政策未能有效保護公民安全。(AP)

辯論中涉及的其他問題可能包括住房問題（房價過高、供應量不足等等）、婦女的合法墮胎權、調整稅收、槍枝管控、貿易赤字、加徵關稅等，兩人的用詞、語氣及肢體動作，都可能對觀眾產生影響。

精心準備與臨場發揮

因為有可能這是兩人之間唯一的一場辯論，所以雙方都進行了精心準備。雖然民主黨的競選顧問讚揚賀錦麗的口才，稱她可以擊垮特朗普，並且為此做了充分準備，但這些顧問也承認，特朗普的思路與眾不同，令人不太容易預判他在辯論時會說甚麼。所以，臨場發揮仍是關鍵。

特朗普也知道賀錦麗以往的「戰績」，肯定要盡量避免給對手提供攻擊自己的機會，但如果辯論的主持人提的問題比較有利於賀錦麗「發動進攻」，那麼特朗普的「反擊」就顯得非常重要。兩位候選人與兩位主持人之間的微妙關係，也是這場辯論的看點之一，因為特朗普曾經批評舉辦這次辯論的美國廣播公司(ABC News)是「最刻薄、最噁心、最不誠實的電視台」。計劃主持這場電視辯論的男主持人斯蒂芬納普勒斯(George Stephanopoulos)，曾被特朗普公開嘲笑，故意說錯他的名字，以示輕蔑之意，並且嘲笑對方身材較矮（網上數據是身高5呎5吋，即1.65米）。但斯蒂芬納普勒斯其實大有來頭，30年前是克林頓總統的高級助理，其辦公室很靠近總統的橢圓形辦公室。這位民主黨政客後來轉投電視台做時事評論，成為民主黨在新聞界的代言人。有鑑於此，如果辯論期間，特朗普與主持人發生口角或用激烈語言批評主持人，應該都不會令人意外。

今次電視辯論的男主持斯蒂芬納普勒斯（右），曾被特朗普嘲笑身材矮。(AP)

「棋逢對手」令勝負難料

美國大選投票日距離今天只有不到兩個月時間，美國選民已經「進入角色」，開始認真關注選舉。由於最新的多份民調結果都顯示，特朗普與賀錦麗在幾個「搖擺州」獲得的支持度幾乎並駕齊驅，誰也沒有明顯優勢，因此今天這場「棋逢對手」的電視辯論有可能令兩人之間的距離擴大，但究竟誰會獲益還很難預料。

這有點像奧運會的乒乓球單打決賽，毫無疑問場上兩人都是頂級高手，而且熟悉對方的打法，知道應該避開對方的強項，發揮自己的特長，但一開打，此前的所有準備都可能不夠用，因為多種因素會同時起作用，可能會因擔心失誤導致打法過於保守，也可能求勝心切用力過猛，想藉機偷襲但卻被對方完美反擊，各種情況都可能發生。不久前剛剛看過巴黎奧運現場直播，相信大家都知道場上的運動員需要有多強的控制能力，而且要想取勝就必須堅定信心，保持淡定，不能情緒化。這是體育比賽的魅力所在，在政壇上看到的場面與此有相似之處，難怪人們常用體育比賽的術語來形容政壇的各種「決鬥」。然而，在體育比賽中，只要發揮出自己的最高水平，達到自己的巔峰狀態，即使沒能取勝，也雖敗猶榮，仍會受人尊重，而且還可能名利雙收；但在政壇則是另一回事，勝者為王，敗者為寇，而且敗者未必有好下場。這可能是兩者最大的不同。