諾獎、核武與正視歷史

有關核武器的新聞，最近被媒體炒得很熱，其一是諾貝爾和平獎頒給了日本一個原子彈氫彈爆炸倖存者組織，令人猜測，諾貝爾獎委員會可能是想藉此來提醒人們，使用核彈會給人類造成無法彌補的巨大損失，奉勸掌握核武的人不可輕舉妄為；其二是一些專家預測，一旦俄烏戰爭再升級，例如烏克蘭在北約支持下向俄羅斯境內發動新的攻勢，造成俄羅斯難以阻擋，可能會導致俄羅斯動用戰術核武器；其三，遭受伊朗導彈襲擊的以色列是否會在反擊中炸毀伊朗的核設施？這雖然不是直接使用核武器，但其後果可能與使用核彈差不多。這些都不是無端臆測，而是實實在在可能發生的危險，關係到千千萬萬無辜平民。所以，很多人認為，這都與今年諾獎有關。

日本一個原子彈氫彈爆炸倖存者組織，獲得今年諾貝爾和平獎。(AP)

最近又出現新情況，南韓首都首爾市長吳世勳在接受採訪時表示，即使有引起國際反彈的風險，南韓也應該製造核武器，以加強對北韓的防衛。據報南韓民調顯示，超過七成的南韓人支持發展核武。看來，中國一直堅持強調的「朝鮮半島無核化」，如今已基本沒有可能，這對中國來說非常不利，因為一旦在朝鮮半島爆發核戰，或者出現核安全事故，最直接受影響的就是中國。

核武危害遺患後代，教訓需牢記

核武器可以造成毀滅性打擊，在冷戰時期是美國和蘇聯相互制衡的武器，兩國都意識到掌握了足夠數量的核武器，才可免受對方的訛詐，並有能力向對方展開「第二次打擊」。上世紀90年代初，隨著蘇聯的解體，冷戰結束，美國和俄羅斯開始拆毀部分核武器，令世界遭受核彈打擊的威脅大幅降低。但在北韓反覆進行導彈試驗並宣布掌握了核武技術之後，國際局勢明顯改變，核風險急劇上升。如今，俄烏之戰又進一步推高了爆發核戰的可能性。雖然有人說，俄羅斯只是在對烏克蘭進行新的「核訛詐」，但莫斯科決定使用戰術核武器的可能性不能低估，這與北約不斷升級對烏克蘭的軍援有關，也與俄羅斯軍隊用常規武器打不贏現代化戰爭這一嚴酷現實有關。

北約不斷向烏克蘭增援，俄羅斯使用戰術核武的可能性不能低估。(AP)

無論戰場上出現甚麼樣的變化，指揮戰爭的領導人都必須牢記歷史教訓，要清醒地意識到核戰爭不只關係到眼前的勝敗，而且會遺患後代。受到傷害的不僅僅是戰場地區的軍民，還包括當地和周邊廣大範圍的大氣環境、土壤水質以及生物種類。受影響的可能是幾代人，有些破壞性的改變將永遠無法逆轉，因為當今核彈的破壞力，比第二次世界大戰結束前美軍在日本投放的兩顆原子彈要大很多倍。

日本教育嚴重偏頗，只講「受難者」

日本是世界上唯一遭受過核武打擊的國家，日本人幾十年來堅決反對核武是可以理解的，也是完全正確的。與此同時，日本普遍存在的「受難者」情結，很大程度上與日本人幾十年來接受的教育有關。今年5月在日本旅遊時，我先後參觀了廣島和平紀念公園、廣島和平紀念資料館、長崎和平公園、長崎原爆資料館及原爆中心點，在每一處都遇到當地老師帶領大批中小學生參觀展覽，並見到老師在展館外給學生發放午餐盒飯。由此可見，日本的中小學教育包括了核武危害這個內容，而且是用學生可以直接感受的恰當形式進行。

在資料館內，大量實物、模型和影視作品，重點介紹了美軍投擲原子彈造成的人員傷亡和對當地的破壞，詳細對比原爆前後街道、建築、河流的變化。有些沙盤雕塑十分逼真，燈光效果很好，構成一種視覺震撼，可以體會到製作者為此付出了極大的努力。

原子彈對廣島造成嚴重破壞，遺患幾代人。(AP)

但在這些帶有教育性質的資料館中，我沒有在前言或結束語中看到有關二戰較為完整的介紹，例如美國動用原子彈這種大規模殺傷性武器的最根本原因是甚麼，沒有見到關於日本偷襲珍珠港、挑起太平洋戰爭的相關內容。換句話說，這些資料充分闡釋了核武的危害，突出了日本平民遭受的切膚之痛，但沒有讓參觀者同時清楚地意識到，造成這次災難的罪魁禍首是日本當時的領導人，以及那些指揮日軍偷襲珍珠港、肆意侵略亞洲鄰國並在當地燒殺搶掠無惡不作的日軍將領。

在當地參觀給我的印象是，設計展品的出發點可能僅僅是為了強調日本遭受核打擊，希望後人記住當時人們遭受的痛苦。雖然強調核武的危害並無不妥，提倡反核更是正確的主張，但我認為，紀念館中的展品只突出了歷史事件的一個方面，未能全面闡釋前因後果，因此容易令後來出生的日本人產生「受難者」情結，甚至不排除想為祖輩復仇。從教育後代的角度來看，日本這類紀念設施存在嚴重的偏頗，而這種教育理念已經影響了幾代日本人。

日本原爆紀念設施展覽內容偏頗，易令新一代日本人產生「受難者」情結。(AP)

正視歷史取信於鄰，責在領導人

中國領導人經常強調，日本需要正視歷史。其實，日本領導人非常清楚這一要求指的是甚麼，只是由於他們當中的絕大多數人都首先考慮自己的政治前途，不願在這方面作出努力，怕「違背民意」，因為幾十年來的教育（「洗腦」）使得很多日本人未必願意承認，他們的祖父或曾祖父輩發動了侵略戰爭，而遭到核武打擊則是日本不投降、日軍拒絕放下武器的結果。

要改善中日關係，日方需要正視歷史。只有當日本領導人拿出勇氣，正視歷史，才有可能令中日戰略互惠關係有穩固的基礎，否則雙方的經濟交往也難以發展，即使是多年前的「政冷經熱」如今都很難做到。當然，國際局勢的變化對中日關係的影響也比以往更大，領土爭議、地緣政治等因素，令日本領導人在歷史問題上的態度更難作出改變，對此各方都需要有足夠的認知，不可存在幻想。

日本領導人需拿出勇氣及正視歷史，才能令中日戰略互惠關係有穩固基礎；圖為日本新任首相石破茂。(AP)

停止戰爭人心所向，核戰不能打

當今戰爭風險日益增加，受害範圍會不斷擴大，在如此惡劣的國際環境下，停止戰爭是人心所向。無論是在烏克蘭還是在中東，都存在核危險（以色列和伊朗都有核能力），因此必須盡快通過外交談判，以政治解決方式停止戰爭，否則就有可能出現核戰，而核戰是絕對不能打的，因為核戰沒有贏家，只會留下無盡的痛苦甚至悔恨。