日本鋼鐵企業威脅美國的「國家安全」？

日本在過去半個多世紀一直追隨美國的外交政策，同時依靠美國的「核保護傘」來維護國家安全。冷戰結束至今已30多年，仍有超過五萬美軍官兵常年駐紮在日本，美國還在日本部署了先進的核動力航空母艦，以維持其在亞太地區的軍事力量，美日兩國是實實在在的親密盟友。但涉及日美兩家鋼鐵企業的一宗併購案卻幾經波折，至今未得到華盛頓的批准，其障礙居然是「交易涉及美國的國家安全」，這近似天方夜譚的說法，自然引起日美兩國商界和傳媒的高度關注。

整個事件簡單來說是這樣的：日本最大的鋼鐵企業日本製鐵(Nippon Steel)在一年前（2023年12月18日）宣布，將斥資141億美元收購美國第四大鋼鐵企業美國鋼鐵公司(US Steel)。美國鋼鐵公司的管理層和多數工人都支持這項交易，因為日本製鐵承諾在合併後將會留用美國鋼鐵公司原有的工人，而且不會將工廠遷往外國。但這起收購計劃遭到美國鋼鐵工人聯合會(USW)的反對，理由是擔心合併完成後，工人的就業機會減少。此時恰逢美國總統大選，參選的特朗普、拜登以及後來接替拜登參選的賀錦麗，都反對這筆交易，真正的原因只有兩個字：選票。

美國鋼鐵公司的管理層和多數工人，都支持日本製鐵的收購方案。(AP)

美國鋼鐵公司總部在賓夕凡尼亞州的匹茲堡市，賓夕凡尼亞州的投票結果有可能決定誰在總統大選中勝出，因為該州的選舉人票有19張，在民主黨與共和黨競爭激烈的七個「搖擺州」中最多。兩黨候選人都想討好工會，希望得到工會會員的選票，因此三人都反對這項交易。此外，美國另一家鋼鐵企業克里夫蘭－克利夫斯公司(Cleveland-Cliffs)也反對這項交易，主要是害怕出現一個強大的競爭對手。他們聲稱，這一交易會損害美國的國家安全，要求審批外國投資的美國政府機構在美外國投資（審查）委員會(CFIUS)拒絕批准這項交易。

政治干擾經濟，日企「闖關」失敗

日本製鐵原計劃今年年底完成收購，但CFIUS今年8月給日本製鐵的一封信，改變了收購進程。CFIUS在信中提到，此項交易涉及美國政府對國家安全的考量，例如日本製鐵在印度已有投資，合併後有可能將美國鋼鐵公司的工廠轉移到印度。此外，日本製鐵曾經反對美國政府對進口的鋼鐵產品提高關稅，這將不利於美國提高關稅的政策得到落實（其實，當時美國加關稅主要是針對中國鋼鐵產品，但無差別加稅對日本鋼鐵產品輸美也帶來不利影響，因此被日本製鐵和其他企業批評）。日本製鐵對這些負面說法都予以否認，但同時也作出判斷，要通過「戴有色眼鏡」的CFIUS這一關比較困難，於是知難而退，在今年8月31日向CFIUS撤回了此項交易的審批申請書。

日本製鐵一度撤回收購美國鋼鐵公司的審批申請書 (AP)

後來情況發生變化，似乎出現了轉機。一方面，仍不死心的日本製鐵派出多位公司高管去華盛頓，當面向CFIUS解釋收購美國鋼鐵公司的目標和願景，並主動提出追加27億美元的投資，用於更新美國鋼鐵公司的老化設備；另一方面，日本岸田政府的高級官員、日本最大的經濟團體「經團聯」及「日美經濟協會」等民間組織，也紛紛向美方展開游說，要求CFIUS批准這項交易。日本製鐵隨後在9月17日重新向CFIUS提交了申請。按照CFIUS的工作進度，該委員會應該在今年年底前向拜登總統提交具體建議，包括幾種可能性，即批准這項交易、以國家安全考量來阻止這項交易、繼續作進一步的調查及審核。目前，日美兩國都有不少人焦急地等待CFIUS的結論，因為今年只剩下幾天了。

美企設備殘舊，日資出手搭救

在21世紀的前20多年中，世界鋼鐵行業發生了重大變化：曾經在產能和技術上名列前茅的美國鋼鐵企業，如今設備殘舊，實力落後於中國、日本、韓國同業。美國鋼鐵公司曾經是美國鋼鐵行業的標杆企業，但如今產能萎縮，競爭力下降，要改變面貌，就需要大量資金投入。日本製鐵決定收購美國鋼鐵公司，等於是搭救了這家老牌企業，因此才獲得該公司的投資者以及管理層的積極支持。

實際上，如果美國的鋼鐵產能有所提高，不僅可以創造更多就業機會，同時還有助於減少進口外國鋼材，令大量使用鋼材的美國建築業和汽車製造業，不必太擔心特朗普高關稅政策所帶來原材料成本方面的額外支出。同時，日本製鐵也可以在美國增加高檔鋼材的產能，滿足美國國內電動車(EV)行業的需要，進而獲得更好的投資回報。看上去這是一個非常簡單的雙贏前景，但由於政客考慮的是選票，工會領導人考慮的是自己的聲譽和影響力，所以這個雙贏方案被拖到今天仍未能落實，受拖累的無疑是美日兩國的鋼鐵企業。

美國鋼鐵公司曾是國內的標杆企業，但現時設備殘舊，產能萎縮。(AP)

濫用國安審查，阻撓日企收購

拜登政府拖延日本製鐵這項收購交易，完全不合常理。日本製鐵早前對外公布了向CFIUS提供的主要信息，同時還強調，白宮對CFIUS施加的影響，是令這一收購交易未獲批准的重要因素。按照一般常識，假如涉及與美國有廣泛利益衝突的國家，用國家安全這個「萬能藉口」來阻止某項交易，還有可能讓一些人接受，但日本是美國的「鐵桿盟友」，近幾年積極參與美國印太軍事戰略的重要部署，例如針對中國的美日澳印四國安保合作機制(The Quad)，以及針對朝鮮的美日韓三方軍事合作。因此，CFIUS對日本製鐵的冗長審查（刁難），難免被人批評是濫用國安審查機制。

日本製鐵為促成這項收購，已經動用了各種資源，包括懇請日本政商兩界權威人士直接向美方決策人展開游說，並追加巨額投資來顯示該公司準備在美國長期經營的誠意。這些努力說明，該公司確實把這項收購當作自身發展的新起點，希望能藉此增強實力，更好地與中國企業展開競爭。

中國實力最強，徒弟超越師傅

如今世界上粗鋼產量最多的是中國，佔全球總產量的一半以上，世界前十大鋼鐵企業中，有六家是中國企業，包括整個行業的龍頭老大——中國寶武鋼鐵集團。日本製鐵當年曾幫助中國建設上海的寶山鋼鐵公司，派遣技術骨幹到中國培訓當地工人和管理人員，但隨著中國鋼鐵行業的技術進步和規模效應不斷顯現，中日兩國鋼鐵行業在多年後已成為競爭對手，而且徒弟超越了師傅。中國成為21世紀全球鋼鐵行業的火車頭，拉動了整個行業的發展。中國鋼鐵行業的產量和銷售情況，直接影響國際市場的鋼鐵產品價格，以及上游原材料鐵礦石的價格。

中國鋼鐵行業的技術不斷進步，現已成為全球業界的火車頭。(AP)

日本製鐵與寶山鋼鐵公司在2004年成立了合資公司寶山日鐵汽車板公司，主要為汽車行業提供特殊鋼板。該公司今年8月發生變動，在20年合作的合同到期之後，日本製鐵決定終止合同，並將所持有的合資公司50%股份出售給寶山鋼鐵公司。促成日本製鐵作出這一決定的主要因素，並非來自政治層面，而是企業的盈利前景，與中國人口不再增長、消費者人數下降、汽車市場日漸飽和、汽車降價也賣不出去等客觀現實有直接關係。日本製鐵作出戰略調整的主要目標是轉移陣地，盡快打入更有潛力的新市場，重點是人口持續增長的印度和美國，包括在印度投資設廠和收購美國鋼鐵公司，結果只有前一半取得進展，後一半因時機不巧而遭遇「政治逆流」。日本製鐵規劃了美好的發展願景，但宏圖大計無法落實，可謂謀事在人，成事在天。