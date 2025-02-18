特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立

上周，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室的七名律師，包括代理檢察官莎頌(Danielle Sassoon)，寧願丟掉聯邦政府的「鐵飯碗」，也不同意撤銷對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐起訴。亞當斯去年9月被聯邦檢察官正式起訴，涉嫌收受賄賂、欺詐、非法籌集競選經費、收取土耳其10萬美元來幫助位於曼哈頓聯合國廣場的土耳其大廈開業等五項罪行，案件定於下月在曼哈頓南區聯邦法院開庭審理。

代理檢察官莎頌（圖）等七名紐約南區聯邦檢察官辦公室律師，寧願辭職也不肯撤銷對紐約市長亞當斯的貪腐起訴。(AP)

阻撓審理這起反腐案的是特朗普。亞當斯是民主黨籍紐約市長，而共和黨的總統特朗普利用職權破壞司法程序，要求聯邦檢察官放棄起訴亞當斯，這似乎有悖於常理。美國民主黨與共和黨之間的競爭可謂你死我活，僅過去這幾年，造謠誣陷、政治清算、司法檢控等各種手段都被用到極致，所以前總統拜登擔心其家人會被特朗普迫害，卸任前最後一刻簽署總統令，赦免一眾親友，創下了不光彩的歷史記錄。但一個政黨的領導人幫另一個黨的知名政客擺脫罪名，令其免受司法審判，這顯然極不尋常，當中可能有不可告人的「骯髒交易」。

民主黨的亞當斯獲共和黨的特朗普出手幫助，情況極不尋常。(AP)

特朗普任命的代理副司法部長博韋(Emil Joseph Bove III)下令，要求位於曼哈頓的紐約南區聯邦檢察官辦公室撤銷對亞當斯的起訴，但處理此案的多位檢控官堅決反對。鑑於反對無效，他們憤而辭職，寧可損失個人利益也要維護司法公義。

根據幾位檢察官的辭職信和美國媒體披露的信息，博韋按照特朗普的指示，要求撤銷對亞當斯的起訴。在向曼哈頓的檢察官辦公室施壓無效之後，他要求司法部的檢控官員代簽撤銷起訴的文件，而司法部的三位資深檢控律師同樣堅守職業道德底線，拒絕簽字，寧可辭職也不願成為損害司法根基的政治工具。博韋隨即召集司法部保障公眾權益部門的近20位律師開會，要求其中的兩人簽署撤銷文件，撤銷對亞當斯的起訴。博韋讓他們在一小時內決定，並同時發出威脅。半小時後，團隊中的兩位資深成員違心簽了字，以免其他成員遭受集體懲罰和損害整個部門的形象。

博韋按照特朗普的指示，要求司法部門撤銷對亞當斯的起訴。(AP)

做交易只為清除非法移民

不惜損害美國的司法獨立來做成一筆「骯髒交易」，這符合特朗普的一貫作風。他要求給亞當斯「鬆綁」，因為他需要對方幫他在紐約盡快清理非法移民，以便將他們遣返出境，從而兌現他在競選總統時作出的相關承諾。紐約不僅是美國第一大城市，而且也是各國移民聚居的大城市，在美國歷史上有著特殊的地位，而且紐約的自由女神像和愛麗絲島乃是美國凝聚力、融合力的象徵。

但過去幾年，從美墨邊境進入美國的大量非法移民不僅給德克薩斯、亞利桑那等南部各州帶來經濟和治安方面的壓力，也令紐約、芝加哥等大城市不堪重負，因為很多移民最終都會前往大城市居住，以獲得更多社會福利，令子女得到更好的教育。此外，為了抗議民主黨拜登政府較為寬鬆的移民政策，共和黨籍的德州州長阿伯特曾下令，由州政府出資，耗費上億美元來租用長途客運巴士，將大批非法移民送到紐約等民主黨主政的北部大城市，以便讓當地人感受一下被非法移民衝擊的滋味。根據美國媒體的報道，共有46000人被大巴送到紐約市，給紐約帶來一系列的麻煩，也影響了亞當斯執政的宏圖大計。紐約市後來採取自願遣返行動，迄今已將其中的4507人送回德州，同樣耗資不菲。

紐約有大量非法移民，衍生出不少社會問題。(AP)

亞當斯支持特朗普清除非法移民的主張，還曾前往佛羅里達州拜會特朗普，並獲邀參加特朗普的就職典禮，可見他與特朗普私下有交往，這在民主黨地方政客中比較罕見。

儘管外界普遍認為特朗普與亞當斯之間有「骯髒交易」，但博韋一方予以否認。而根據檢察官的辭職信，博韋等人的確提出過利益交換，即撤銷對亞當斯的起訴來換取他領導的紐約市政府嚴厲打擊非法移民。博韋給出的公開說法是，撤銷對亞當斯的起訴只是糾正以往政府將「司法部武器化」的錯誤。

選下屬首重是否忠誠可靠

這一事件也再次顯示出特朗普的用人標準，他提名的司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)曾經是他的私人律師，代理他的多起私人官司，而博韋當時是布蘭奇律師行的律師，他們兩人都經常在特朗普出庭受審後隨特朗普一起見記者。布蘭奇的任命依照法律需要聯邦參議院確認，在司法部長和副部長未完成參議院的確認程序之前，博韋在新政府成立後成為特朗普在司法部的代理人。他自己是律師出身，在打壓下屬專業人士時，採取威脅利誘等手段。他明知這是不道德行為，但為了特朗普的政治利益，不惜背叛自己的專業操守，可見特朗普對他沒看錯人。特朗普在挑選國防部長等人時，也是把對方的忠誠度放在第一位，專業能力並非決定因素。

布蘭奇（右）曾是特朗普的私人律師，去年經常伴隨出庭應訊。(AP)

亞當斯事件還有一個看點。他是警察出身，從警20多年後踏入民主黨政壇，先後當選紐約州參議員和紐約市布魯克林區區長，2021年當選紐約市長，一直爭取在今年年底的選舉中連任。他被正式起訴後，大量媒體報道已令他聲名狼藉。這次特朗普插手，有可能令他避免被法庭定罪，但同樣也導致他在紐約市更加失去民心。執法者犯下受賄欺詐罪而且與特朗普「勾結」，在民主黨選民佔壓倒性優勢的紐約市，這意味著政治生命將會終結。根據《紐約時報》的最新報道，紐約市有四位副市長計劃在近期辭職，不再與亞當斯「同舟共濟」，自然更不會幫他競選連任。可以預料，亞當斯獲得連任已經是夢想了。

對特朗普來說，亞當斯只是他可以操控的工具，是做一單生意的對手。由警察出身的亞當斯出手，利用紐約市政府的龐大資源幫他抓捕非法移民，這是他幫亞當斯擺脫官司的唯一目的，至於亞當斯會不會因為與他合作而政治生涯告終，恐怕從來就不在他的考慮之中。到紐約市長選舉之時，他可能已經在做更大的交易了。他的忠實粉絲喜歡說，特朗普是當今最棒的交易大師(the greatest deal maker)。