特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

特朗普去年在競選期間多次吹噓，大言不慚地說，如果他再次當選美國總統，一天之內就能令俄烏停戰。但他入主白宮已經超過一個月，俄烏兩國依然繼續交戰，平民百姓仍在躲避炮彈。

昨天恰逢俄烏戰爭爆發3周年，歐洲領導人聚集在烏克蘭首都基輔，展現西方陣營的團結，商討如何幫助烏克蘭將俄軍趕出烏克蘭領土，恢復烏克蘭的國家主權和領土完整。但特朗普似乎並不關心歐洲人心中的隱痛，反而表示要強奪烏克蘭的寶貴資源，以便把美國前幾年給烏克蘭的援助全都拿回來，這簡直是往烏克蘭的傷口上撒鹽。

歐洲多國領袖雲集烏克蘭首都基輔，出席「支持烏克蘭」高峰會。(AP)

同時，美國對聯合國大會的一項決議投了反對票，該決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭並要求俄軍從烏克蘭領土撤出，此舉讓美國走到烏克蘭的對立面。特朗普的這種態度，怎麼可能獲得烏克蘭的信任？他怎麼可能促成俄烏停戰？

只算經濟帳的特朗普說，歐洲給烏克蘭的援助是借款(loan)，而拜登政府給了烏克蘭3500億美元，他大罵拜登無能，聲稱要為美國討回這筆錢，不管是用烏克蘭的稀土還是石油，都要把這筆錢追回來。特朗普讓烏克蘭用資源來換取美方促成停戰，他的談判代表要求烏克蘭總統澤連斯基簽署美方起草的雙邊協議，但澤連斯基拒絕簽字。他說，這份協議要讓未來的十代（烏克蘭）人來償還這筆債，他不能簽，並公開回應了特朗普的說辭。

烏方尋求不現實的「安全保證」

澤連斯基強調，烏克蘭只得到美國近1000億美元的援助，並非3500億美元，而且大部分是烏克蘭與美國政府及美國國會達成協議的贈款(grant)，不是需要償還的借款。據媒體報道，在美方提出的協議第二個版本中，出現了5000億美元這個數字，這是澤連斯基堅決不簽協議的最主要原因，接受這種變相敲詐等於讓烏克蘭的後代失去未來。另一個原因是美方沒在協議中保證烏克蘭的安全和領土完整，澤連斯基認為，這是任何停戰協議的最基本出發點。

澤連斯基強調只從美國得到近1000億美元的援助，而且大部分是贈款。(AP)

實際上，烏克蘭尋求的「安全保障」已經很難得到。澤連斯基提出，為了達成和平協議，他願意辭職，但協議必須保證烏克蘭的安全，允許烏克蘭加入北約。然而，今天的北約已經不是當年的北約，即使烏克蘭加入了北約，也不意味著今後烏克蘭不會再被他國入侵。過去3年，歐洲國家普遍支持烏克蘭，就是因為她們擔心，雖然是北約成員，但卻可能無法抵禦外部入侵，顯而易見，她們即使想協防烏克蘭，也心有餘而力不足。美國就更指望不上來，因為特朗普一心想要回美國在烏克蘭的「投資」，並爭取高額回報，所以澤連斯基祈求的「安全保證」是脫離現實的，最大障礙是特朗普對歐洲和北約的態度。

缺少美國，北約無法「保證安全」

特朗普在第一個任期內表現出對北約十分不屑，認為北約可有可無，而且美國沒必要保衛歐洲，因為歐洲盟友自己都不願投資在國防領域。他不斷向北約成員施壓，要求各國提高軍費在各國GDP中所佔的比例。近幾年，隨著俄烏戰爭的持續，感受到潛在威脅的北約成員普遍提高了軍費開支，但依然未被捲土重來的特朗普當作盟友，也未得到美國的全力支持，這導致一些國家感覺很無奈甚至有點委屈。本月初《紐約時報》發表了波蘭外長西科爾斯基(Radoslaw Sikorski)的長篇文章，對特朗普政府表達出強烈不滿。這位牛津大學畢業、記者出身的外長筆鋒犀利，在文章中清晰描述了波蘭和其他歐洲國家的處境，他說：「波蘭已經把近5%的GDP用於國防開支，這是北約成員中比例最高的。我們已經成為美國軍工產業最重要的客戶，從2022年以來下單購買了幾百億美元的武器裝備，我們買了美國製造的愛國者導彈、艾布拉姆斯坦克、阿帕奇直升機、F-35戰鬥機。」但這位盟國外長並未見到美國考慮歐洲的利益，於是他說：「跨太平洋聯盟從來不是單向的。二戰後的幾十年中，美國支持了歐洲的防務，但北大西洋公約第五條只使用過一次，那是在9.11事件之後，盟國為援助美國作出的反應。波蘭向阿富汗和伊拉克派出了幾個旅，一去就是近20年，但從沒提出過要一分錢。」

波蘭外長西科爾斯基指國家已把近5%的GDP用於國防開支，卻未見到美國有所表示。(AP)

文章提到的北約憲章第五條，是指「集體防禦權」，這是烏克蘭想加入北約的原因。這一條規定，當一個北約成員遭到外來攻擊時，其他成員有權利也有義務幫助這個成員維護其主權和領土完整。波蘭外長實際上是打開天窗說亮話，道出了歐洲盟友的不滿。她們為維護美國的國家安全付出過代價，包括跟隨美國、幫助美國打了將近20年的阿富汗戰爭及伊拉克戰爭，但從沒找美國算過經濟帳，完全是盡盟友之責、行道義之舉。此外，她們還常年支持美國的軍火工業。這等於是說，不要認為北約的歐洲成員都是欠美國的。究竟是誰欠誰？如今，對於發生在歐洲盟友身邊的戰爭，美國好似毫無感覺，不願幫助盟友，而且還要和俄羅斯操控戰局，只為了維護美國的國家利益，這還算是盟友嗎？

特朗普領導的美國與歐洲盟友之間不合拍，造成了北約的凝聚力和威懾力下降，無法為烏克蘭提供安全保障。所以，特朗普所說的「上任第一天就停止烏克蘭戰爭」，純粹是無法兌現的空頭支票，用來忽悠選民，爭取選票，因為白宮無法讓俄烏雙方停火止戰。即使美國不再援助烏克蘭，歐洲國家也會支持烏克蘭堅持下去，這不僅因為歐洲領導人展示了堅定的決心，而且因為烏克蘭的命運與她們自己的前途是連在一起的。

特朗普在競選時聲稱上任首天就可結束俄烏戰爭，原來只是忽悠選民的空頭支票。(AP)

美歐分歧有助推動中歐接近？

鑑於歐美之間在俄烏戰爭問題上存在分歧，再加上特朗普要對世界各國實行對等關稅制度，令歐盟與美國的經貿關係出現波折，有人提出這一新局面對中國有利，可以迅速推動中國與歐洲進一步接近。我認為這是一種美好的願望，但可能把中歐關係過分簡單化，因為影響中歐關係的因素很多。

中歐在俄烏戰爭問題上持不同立場，中國希望盡快結束戰爭，停火止戰，並且一直勸和促談。王毅外長最近再次重申：「中方支持一切致力於和平的努力，期待各當事方找到能照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。」這是中國的一貫立場，但與歐洲大多數國家的立場有較大差距。此外，社會制度等方面的差異、國家的整體國際形象、台灣問題不時出現的新動向等等，也會對中歐之間增加互信產生不確定的影響。多年來，中歐關係時好時差，不僅與美國因素有關，也與中歐雙方的各種互動有直接關係。所以，歐美分歧會不會推動中歐接近，還要再看一陣，目前不宜輕下結論。