一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃

特朗普對美國的政治體制只有利用，沒有尊重，如果制度不能為他所用，他就要改變制度。最新的一個例子是這幾天美國政壇的頭條新聞：德克薩斯州民主黨籍眾議員集體外逃，抗議共和黨控制的州眾議院重新劃分國會議員選區，而重新劃分選區是為了滿足特朗普的要求——為共和黨增加五位國會眾議員。

美國眾議院總共有435位眾議員，各州按人口數量獲分眾議員席位，目前人口最多的加利福尼亞州有52席，隨後依次是德克薩斯州38席、佛羅里達州28席、紐約州26席，其他46個州的眾議員人數分別為十幾席或幾席，人口最少的阿拉斯加、蒙大拿、懷俄明等五個州每州只有一席。前副總統切尼(Dick Cheney)當年就是懷俄明州唯一的眾議員，他連任五屆，之後被老布殊總統提名出任國防部長，參與指揮過第一次海灣戰爭。切尼的女兒麗茲多年後也當選該州唯一的眾議員，並因參與調查「1月6日國會山騷亂事件」，而受到特朗普的嚴厲打壓。

德州民主黨籍眾議員在州議會大樓舉行集會，抗議共和黨助特朗普攬權而提倡重劃國會議員選區。(AP)

按照慣例，美國每10年進行一次全國人口普查，並根據50個州的人口數據調整各州的聯邦眾議員人數。而各州會立即根據本州新的國會議員人數來調整選區的邊界，以保證重新劃分後，每個選區的選民人數大體一致，並產生一名國會眾議員。10年一次的選區劃分是一場爭奪權力的政治遊戲，在州內掌權的政黨會努力讓修改後的新選區更有利於本黨候選人，從而在下次選舉和以後的選舉中獲勝。所以從地圖上看，大部分選區的形狀都很不規則，並非齊齊整整、方方正正，因為每個選區都經歷過屢次修改。

如今在美國眾議院，共和黨只比對手民主黨多五席(220:215)，明年年底舉行的國會中期選舉有可能會令共和黨失去這一極其微弱的優勢地位，從而給特朗普的施政增添障礙。如果他再提出引起黨派爭議的法案，可能會因民主黨議員的集體反對加上共和黨的幾張反對票，而令法案無法在國會通過。

於是特朗普公開要求德州的支持者利用共和黨控制德州州議會的機會，破例重新劃分選區（按慣例應在2031年進行），令重劃之後的選區能多產生五名共和黨籍聯邦眾議員，從而保證共和黨繼續控制國會眾議院。與特朗普一樣看重權力和利益的德州眾議員，積極響應特朗普的號召，他們制定出一份重新劃分選區的地圖，但需要州議會表決通過才能生效。民主黨對手此時考慮利用現有程序，拖延議會對有關重劃選區議案的表決。

德州的共和黨籍眾議員制定出重新劃分選區的地圖，希望多產生五名共和黨籍聯邦眾議員。(AP)

民主黨眾議員集體外逃

按照德州的法律規定，議會要通過決議，必須有三分之二以上議員出席會議，否則無效。德州眾議院現有150席，共和黨有88席，民主黨佔62席，如果民主黨議員都不出席會議，僅有共和黨議員出席，就達不到通過議案所需的法定人數（100人），此時議會不能對任何議案進行表決。因此，德州民主黨高層決定，部分該黨眾議員前往外州，拒絕出席會議。

由於德州民主黨眾議員紛紛出逃，多數前往伊利諾伊州（主要是去芝加哥）和紐約州，令德州議會昨天由於未達法定人數，有關重劃選區的議案無法獲得通過。德州議會民主黨黨團領袖吳元之（Gene Wu，47歲，廣州出生）向記者表示，共和黨議員提出的議案是配合特朗普搶權，剝奪德州選民的權利，民主黨議員的做法是在維護當地選民的合法權益。對於重劃選區，德州共和黨人並未給出令人信服的理由，一位州議員在接受NBC News（全國廣播公司新聞部）採訪時，給出的回答非常霸道。記者問，一般重劃選區都是在人口普查之後進行，為甚麼現在要在（兩次人口普查）中間的時段搞？該議員回答說：「因為有這個機會，而且我們可以做到。」

德州議會民主黨黨團領袖吳元之表示，共和黨議員提出的重劃選區議案是剝奪選民權利。(AP)

這一回答暴露出特朗普及其追隨者的真實心態，即只要對自己一方有利，並且能做到，就不用考慮制度和慣例，有權只管用到盡。德州共和黨籍州長阿伯特還對出逃的民主黨議員發出威脅，聲稱將向不履行職責的議員發出傳票、處以罰款、取消議員資格，甚至不排除派德州州警去外州把這些人抓回來。但民主黨籍議員認為，州長無權懲處議員，美國的三權分立體制不允許州長這樣做。還有議員表示，如果州長硬要這樣做，他們會向法院提起訴訟。

民主黨學對手「照方抓藥」

德州州長的威脅，在民主黨控制的幾個大州引起反彈，紐約州民主黨議員公開表示，德州的傳票在紐約州無效，紐約州將全力保護德州民主黨眾議員，並會考慮是否也用同樣的方法重劃選區，增加民主黨在紐約州穩獲聯邦眾議員的機會，為民主黨增加國會議員名額。

伊利諾伊州民主黨籍州長普利茲克對來「避難」的德州民主黨議員表示熱烈歡迎，並向他們提供幫助。(AP)

伊利諾伊州民主黨籍州長普利茲克(JB Pritzker)對來「避難」的德州民主黨議員表示熱烈歡迎，並向他們提供幫助。這位60歲的州長是億萬富翁，曾在州長選戰中自己出錢，花了1.7億美元（其家族先人創辦了國際連鎖酒店凱悅集團，並透過家族基金設立了代表建築學最高榮譽的普利茲克獎）。這位州長本人擁有法律學位，曾從事金融投資。在去年的總統大選中，他曾被視為民主黨副總統候選人的主要競爭者。

美國輿論目前最關注的是加州，因為如果該州也採取類似的選區重劃，肯定會出現更多民主黨穩勝的選區。加州是所謂的「深藍州」(deep blue state)，民主黨掌控州政府和議會，民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)表示，他已經與該州民主黨議員接觸，考慮在今年11月4日舉行一次公民投票，來確認新修改的選區劃界。

民主黨籍加州州長紐森稱擬在11月舉行公投，以確認新修改的選區劃界，此舉勢令民主黨穩勝更多選區。(AP)

為私利破規矩後患無窮

美國的政治體制是建立在規則和共識之上，行之有效的規則一旦遭到破壞，後果可能會超出預料。始作俑者可能會被反噬，而整個體制的公信力會大受打擊，這對國家的前途傷害極大。

2013年，在參議院處於少數地位的共和黨籍參議員極力阻撓民主黨總統奧巴馬正常施政，利用拉布(filibuster)手段拖延議事日程，令奧巴馬提名的政府官員和低級別聯邦法院法官無法在參議院獲得確認。

此時掌握參議院主動權的民主黨領袖里德(Harry Reed)動用了政壇「核武器」，利用民主黨人的優勢地位修改議事規則。原本規定得到參議院確認，需要100名參議員中的至少60人支持，修改後只需過半數支持票。這一規則的改變，方便了奧巴馬施政，給民主黨帶來短期利益，但里德等人沒料到幾年後會形勢大變。2017年特朗普上台，共和黨同時控制了參議院。特朗普提名的最高法院大法官，在參議院遇到民主黨參議員的抵制，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell，趙小蘭的丈夫）效法里德，將確認門檻降低至簡單多數，令特朗普提名的三位大法官順利過關，鎖定了保守派大法官在聯邦最高法院的6:3優勢，並且可能會維持很多年。從長遠來看，民主黨最初改變參議院的議事規則是得不償失，實屬短視。

在2017年，參議院共和黨領袖麥康奈爾（右）效法民主黨修改議事規則，將確認門檻降至簡單多數，令特朗普提名的三位大法官順利過關。(AP)

如今特朗普和德州共和黨人有可能在重蹈覆轍，如果其他州也紛紛修改原有規定，在兩次人口普查之間隨意重劃選區，對兩黨未來的權力之爭可能會帶來更為深遠的影響。美國民眾會對現行制度更缺乏信心，而美國政壇也會更沒規矩，不可預測。這難道是美國人想要的嗎？