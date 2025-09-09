美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

美國聯邦政府移民與海關執法局（簡稱ICE）上周派遣大批執法人員，到佐治亞州薩凡納市近郊，展開一項大規模的反非法移民行動，在一個尚未完工投產的汽車廠逮捕了475名非法勞工，其中300多人是韓國人。從現場畫面可以看到，執法人員給這些人戴上手銬腳鐐，並在其腰間繫上鎖鏈，用警方抓捕犯罪分子的專車將他們送往關押非法移民的拘留中心。戴上全套手銬腳鐐，是美國警方對暴力犯罪分子常用的逮捕方式，目的是防止嫌犯伺機逃跑或襲擊警員。但這批毫無反抗、束手就擒的人並非暴力犯罪嫌犯，而是韓國先進製造業的工程師或專業管理人士，這樣對待他們實屬過分，無異於人格羞辱。

相關視頻在太平洋另一側的韓國引發巨大的民憤，被捕者的家人知道，他們的親人是合法去美國出差的韓國技術精英，被公司派到美國參與建設新企業。他們被逮捕的地點，是韓國現代汽車的電動車(EV)工廠和韓國LG新能源集團的電池廠。這個汽車廠與電池廠的組合是佐治亞州歷來最大的經濟開發項目，總金額達126億美元，可創造8100個新職位。

美國聯邦政府移民與海關執法局的人員，到佐治亞州的韓資汽車廠與電池廠逮捕逾300名韓國非法勞工。(AFP)

幾天來，這事件不僅在韓國激起民憤，而且讓世界其他國家的人也不寒而慄，從而難免打擊一些跨國企業赴美投資的信心。特朗普今年1月上任後多次明確表示，如果外國不在美國大舉投資，就要準備承受美方施加的高關稅。韓國企業向美國作出大量投資，得到的卻是自己的技術人員被視作暴力分子，受到難以想象的羞辱和虐待，以後誰還再冒這樣的風險去美國投資？

儘管美國媒體對這次事件有大量報道，但在美國社會上並未出現明顯的民意反彈。既沒有民權組織替韓國工程師抱打不平，也沒見到國會議員召開記者會，譴責政府部門過度執法，侵犯韓國工程師的民權。這與墨西哥非法移民在加州被逮捕時當地出現的大規模抗議示威，形成鮮明對比。

韓國工程師不屬典型非法移民

在佐治亞州被逮捕的韓國人，並非電視上常見的非法入境者，不是從美墨邊境徒步進入美國的拖家帶口、疲憊不堪的經濟難民。他們當中的很多人是被委以重任、派到美國去解決實際問題的技術骨幹，持合法簽證乘飛機抵達美國，在新工廠負責調試設備，目的是力爭盡早投產。他們不是美國人概念中最典型的那種飢寒交迫的中南美洲非法移民，在當地也沒有大量親友，而且他們的經濟收入非常穩定，生活上也得到公司的合理照顧。這一切都與沒有技術專長、憑體力掙錢的墨西哥勞工形成對比。當地有些本土工人聲稱，新車廠和電池廠沒有錄用他們，反而用外國人，這使得關注民權的非政府組織也不願介入這事件，免被當地工人批評。

根據媒體的報道和網上的資料，韓國兩大集團在佐治亞州設廠，與美國上屆政府推動清潔能源的政策有關，投資於電動車和新能源領域的外國企業可以得到很多政策上的優惠，這對企業的盈利前景有直接幫助。但建設新工廠需要很多有經驗的技術專家和管理人員，在投產前的試運行期間還需要進行較長時間的設備調試，同時將有知識但缺乏實踐經驗的技術工人培訓到位，令他們能應付日常出現的小問題，只有達到這一步，才有可能保持產品有穩定的高及格率。美國在電動車和新能源領域相對落後，既沒有經驗豐富的專家，也沒有足夠的技術工人，因此韓國兩大企業只能派人去做設備調試。按當下的慣常做法，兩家企業請外包公司提供技術人員，所以這次被逮捕的韓國人中，現代集團和LG能源解決方案公司的員工很少，多數為外包公司僱用的技術人員。

韓國兩大集團在佐治亞州設廠，需要聘外包技術人員調試設備。(AP)

其實，類似的情況並不罕見。根據媒體的報道，世界最強的芯片製造商台積電，在美國亞利桑那州鳳凰城投資興建了先進的芯片工廠，但在當地招不到熟練的技術工人和中層管理人員，即使勉強招到，還有人不願意上夜班，而該公司的生產設備要求每天24小時運作，導致台積電只好在台灣招聘或派公司內的員工去美國短期工作。

只強調「非法」，不提簽證限制

以往的類似情況沒有引發官方的嚴格執法，這次卻出現聯邦政府和地方政府跨部門協調，大舉出動，可能與某些政治因素有關，例如美韓雙邊關係、特朗普要再次顯示他的政府願意對打擊非法移民出重手，也可能與美國要進一步收緊簽證限制有關，目的是滿足特朗普支持者的要求。官方強調的重點是這些人屬於「非法」工作，這也是美國媒體報道時的基本口徑。

接觸到此類信息的人，可能會把被捕的韓國人與美墨邊境的非法入境者等同起來。但實際上，這兩類人是很不一樣的，造成韓國技術人員變成「非法打工者」的主要原因，是美國不給這些人發放在美合法工作的簽證。因為特朗普政府嚴格限制外國工人或技術人員到美國工作，這些拿不到工作簽證的韓國人只能「鑽空子」，到美國去指導設備調試。有熟悉這方面情況的人士表示，用商務旅行的B1簽證可以在美國開會、與同行交流，但不可以在美國工作。估計這些韓國人就是這樣被公司派到美國，在新工廠指導調試，發現問題後找出根源，將問題解決，兩、三個月後離開美國，另一批人前來接替。理論上，他們沒有動手做任何工作，只是提供了有用的建議，但如果美國政府部門將其視為工作，則可指控他們違反逗留條件，屬於非法行為。

反移民情緒始終是主流民意

由於反移民情緒一直是美國的主流民意，所以特朗普政府的一系列反移民措施都能獲得民意支持。持相反立場的人已多次在法院提出起訴，但法院的判決並沒有禁止特朗普政府這類行為。大多數美國人並不太了解外國人持何種簽證來美國、來了以後可以做甚麼不可以做甚麼、哪些活動屬於非法等等，因為美國的簽證有很多種，對每一種都有不同的規定，大多數美國人對這些並不感興趣。所以，媒體報道的焦點往往就是執法場面，缺乏詳細全面的報道。

特朗普靠反移民口號在總統大選中收穫大量選票 (AFP)

多年來，特朗普等很多靠反移民口號起家的民粹主義政客，不厭其煩地強調移民搶走了美國勞工階層的就業機會，令這一概念深入人心。然而，移民是一個很複雜的群體，不僅有在美國從事體力勞動的經濟難民，也有在矽谷開辦先進企業的創業者，後者及其同事往往都是在美國留學的外國青年。在美國高科技企業中，大量外國留學生成為技術創新的主力，他們並不與美國最底層的勞工搶飯碗，因為他們是美國的技術精英。

現在，特朗普既要用高關稅強迫外國到美國投資設廠，試圖復興美國的製造業，同時又要限制外國人來美國工作，不斷收緊工作簽證的發放數量，這必然會引發矛盾。兼顧各方是很難做到的，因為美國不是德國、不是日本、不是韓國，更不是中國，美國沒有足夠的熟練技術工人，缺少從事先進製造業的人才儲備，不輸入高端外勞就會拖慢高端製造業復甦。原本設想是在多個選項中挑出一個最佳方案，而現實卻是只能二選一。

類似這樣的問題還包括留學簽證和留學生的工作簽證。由於擔心中國的崛起會從根本上動搖美國的霸主地位，所以特朗普政府在對中國學生發放簽證時煞費苦心，在中國留學生入境美國時多方刁難。但如果沒有中國留學生，必然會令美國的一些私立大學出現經費短缺；如果不給留學生發放工作簽證，則會影響美國創新企業的發展，因為這些留學生是有能力、有毅力、能促進高科技企業發展的重要人才。一味迎合美國的反移民情緒，只會拖慢美國的發展，特朗普對此非常清楚，所以他上月底公開講，要接受中國留學生，並且出人意料地提出，在未來兩年接受60萬中國留學生。

如何善後，考驗美韓官員智慧

這事件顯示，雖然美韓關係非常特殊，美軍駐紮在韓國已經70餘年，而且韓國對於在美國投資建廠比較積極，但如果這事件最終的解決辦法讓韓國人感到受屈辱、受打擊，則可能會影響韓國大企業對美國下一步的投資，也會影響李在明政府的民意支持度。所以，李在明已經強調，必須考慮國民情緒，韓國官方還宣布，政府將安排包機，接被逮捕的韓國人回國。韓國外長趙顯本周將前往華盛頓，與美國國務卿盧比奧展開會談，強調會談的前提是允許這些返回韓國的人日後重新赴美。這意味著韓方將要求這些人不被美國列為「被遞解出境的非法移民」，因為有那樣的案底，就難以再次獲得美國簽證。

有韓國民眾到首爾的美國大使館外抗議 (AP)

雖然美國國土安全部稱，這次行動是該部在單一地點實施的最大規模反非法移民行動，但為了不影響韓國日後的對美投資，白宮可能會讓事件得到「圓滿解決」。韓國總統李在明兩周前剛剛訪問了美國，韓國政府已經同意向美國投資3500億美元，韓國企業則答應投入1500億美元，加在一起有5000億美元，這可不是一筆小數。未來，那些乘坐包機回國的韓國技術專家，在克服了心理陰影之後，也有可能重返薩凡納，以便讓現代的電動車早日下線，從而完成歷史賦予他們的使命。若換個角度看，這也可以說是打工人的命。