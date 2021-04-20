【台灣特有】高山森氏杜鵑，美麗卻不嬌弱

杜鵑是春天的代表性花朵之一，但是我以往其實並不愛杜鵑，因為儘管遠看燦爛，卻太脆弱，很容易就顯得殘破不堪。然而台灣特有種的高山杜鵑，生長在環境嚴苛的山區，卻美麗而絕不嬌弱，在險峻的懸崖峭壁上盡情綻放，無論樹形和花形都更美，展現強韌生命力。觀賞台灣高山杜鵑，成為每年5月左右的盛事。但疫情爆發以來，原本就興盛的台灣登山風氣更盛，山屋一位難求，萬一撞到花期，更是中籤機會渺茫。因此我的山隊決定錯開花期，提早到4月中攀登台灣第二高峰雪山。沒想到山神賞臉，高山杜鵑提早綻放，繁花一路伴隨，更添登山樂趣。看到新聞報導，交通最便捷的合歡山區，正在因為賞花車潮和人潮擠爆，想必旅遊品質低落，塞車浪費時間更不在話下，讓剛剛從雪山飽覽杜鵑歸來的我，不禁深感幸運。

台灣特有的森氏杜鵑，花朵最大也是最常見的一種高山杜鵑，鐘形的花冠以及花瓣內的可愛斑點都是特徵。欣賞高山杜鵑，最棒的是還有壯闊的群山當作背景，前後相呼應，更增添美感與氣勢，跟平地人工種植的整齊花叢，氣氛截然不同。

有壯闊群山做背景陪襯，高山杜娟更增添美感和氣勢。

賞到花是意外之喜，而雪山之美，更是公認的令人讚嘆。從武陵農場起登，沿途有七卡和三六九兩個山屋。到主峰頂10.9公里，須爬升超過1,700公尺，不過路徑明確，算是入門的經典款百岳，也是台灣最具代表性的高山之一，名列五嶽。沿途看點不勝枚舉，首先是一路相伴的武陵四秀和南湖大山等等著名山峰。抵達三六九山莊後，先穿越冷杉組成的美麗黑森林，來到冰河時期的壯闊巨型冰斗「雪山圈谷」，雄渾壯闊，令人驚嘆。最後從圈谷底部，登上海拔3886公尺的雪山主峰。當天的天氣預報不佳，降雨機率高達七成，但老天厚待我們，竟然沒有下雨，儘管登頂後白牆一片，無法欣賞到壯麗的「聖稜線」，但不用淋雨已經謝天謝地了。

雪山是台灣第二高峰。

攻頂前要先經過「雪山圈谷」。

登高山的最大樂趣之一，還包括欣賞無光害無污染的無垠純淨星空。連續兩晚，半夜起床上廁所後，都捨不得回到山屋。當初挑出發日期，特別選了農曆初二，以免月明星稀，太圓太大的月亮不利賞星，果真把滿天繁星看了個飽。

而雲海更是令人百看不厭，準備下山的當天清晨，早起的隊友輕輕呼喚，大家紛紛鑽出睡袋，立刻看到日出前的朝霞以及無邊雲海。等待日出的當中，雲海不斷翻騰變幻，搭配光線更是千變萬化。最後一輪紅日升起，為我的雪山行畫下完美句點。

海拔3100公尺的三六九山莊前欣賞氣勢磅礡的雲海。

雪山匯集六條稜脈，很多路線都會從雪山進出，所以在台灣經常爬高山的話，不免到訪多次，例如這次帶頭的領隊，就已經到雪山49次之多，聽說上百次的也大有人在。不過雪山視野遼闊，隨著季節轉換，植物山景也跟著更替，百看不厭，四季皆不同。前輩一路上不斷提及深秋的巒大花楸，是多麼值得一看。這種薔薇科的落葉性喬木，從十月起葉片會逐漸變為黃色和紅色，又有滿樹橙紅色的果實，妝點翠綠山林，屆時又是一番季節限定美景。