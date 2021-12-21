「四項公投」皆未達門檻，藍綠民眾全盤皆輸

台灣上星期六(18日)轟轟烈烈的舉辦「四項公投」，作為提供民眾意見表達、制衡政府的渠道。在綠營強力動員下，讓所有公投結果都是不同意高於同意。從表象看，最直接的解讀就是發動公投的國民黨慘遭滑鐵盧，但花費巨額公帑後，所謂贏的一方，其實從總票數來看只動員了基本盤投票，公投投票總數根本未達法定通過門檻，可說是一場藍、綠和台灣民眾全盤皆輸的投票。

這次舉辦的公投項目包括：重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選和珍愛藻礁，其中最能激起火花的，就是重啟第四座核能發電廠，解決台灣電力百分之12的缺口危機，以及反對進口含瘦肉精的美國豬肉，保障台灣民眾健康。

早在一個多月前民調都顯示，「四項公投」可望全部過關，震撼綠營高層。在蔡英文一聲令下，從總統府、行政院到黨部各級官員和民代，每天舉辦多場大型說明會和集會，一個月內超過2千場群眾活動，號召綠營支持者站出來扭轉劣勢。

民進黨舉辦超過二千場大型集會，仍未能讓公投總票數超過法定門檻。

相對看似贏定的國民黨，則犯下重大失誤，並未善用這股民氣，提出有說服力論述，吸引支持者和中間選民出來投票，導致場子冷清下來。再加上幾位重量級藍營縣市長選擇獨善其身，和公投刻意保持距離。例如：藍營大票倉新北市長侯友宜，就因為核四在他的管轄區內，對重啟核四議題持保留態度，進而跟另外三項公投也保持距離。有傳媒分析侯友宜是想保持中立，爭取中間選民支持，為未來政治生涯買好保險。但在公投結果揭曉後，馬上成為深藍支持者的「甲級戰犯」，將來無論是爭取縣市長連任，抑或想更上一層樓競選總統，都注定不能獲得內部一致支持。

朱立倫和國民黨在四項公投遭遇嚴重挫敗。

反觀民進黨當局，為改變民意可謂全黨團結一致，並不斷相當高明的曲解公投項目內容對民眾洗腦。例如：反萊豬公投提案只是反對佔百分比極低的含瘦肉精美國豬肉進口，而非禁美豬。民進黨將這一題導向反美豬進口，並變成反美公投，如果通過除了破壞台美關係，更影響台灣申請加入CPTPP等多邊自由貿易協定。

從「四項公投」全台不同意高於同意來看，民進黨佔了優勢。不過，如果以縣市來區分，全台12個縣市同意高於不同意，「四項公投」都不同意佔多數的只有南部綠營根據地8個縣市，新北市除了重啟核四不同意高於同意外，另三項公投都是同意佔多數。從數字來看，民進黨的大策略是拉高南部深綠支持者投票率，抵銷北部藍營縣市的優勢，戰略上比國民黨高明不少。

民進黨贏得公投另一策略，就是很有先見之明的早就把公投「閹割」了，讓投票率很難達到法定標準，註定夭折。要知道公投和選舉不同，只有議題沒有明星級政治人物參選，本來就較難吸引民眾投票。民進黨在野時，一直用各種暴力和非暴力手段，主張公投和大選一起舉行才是民主。2016年蔡英文當選執政後，第二年就就修法明定「公投綁大選」，規定公投應與選舉同日舉行。

諷刺的是，民進黨在2018年底地方選舉和公投大敗後，立即修法規定公投不能綁大選。可以自訂對自己有利的遊戲規則，確保每場選舉都獲勝，不愧將台式民主發揮到極致。

從這次公投總投票數未達到法定門檻，不論民眾表達同意抑或不同意，結果都不算數來看，民進黨的策略再度奏效。然而台灣未來卻因缺電而大量使用燃煤，民眾「用肺發電」來承受自己投下神聖一票的結果；不少人也因為相信民進黨不吃萊豬就是反美，經常吃到含瘦肉精美國豬肉製品。公投結果，替台灣長期發展埋下眾多憂患，將來要付出的代價，也只能全民埋單了。