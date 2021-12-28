台灣五嶽之帝王：南湖大山

台灣是座多山之島，其中最具指標性的名山首推「五嶽三尖」，難度剛好由淺入深，適合新手當作循序漸進的攀爬目標。入門級的玉山、雪山和稍進階的北大武山都完成後，最近挑戰了進階版的南湖群峰，剛好遇到完美罕見的連續五天絕佳天氣，得以順利完成並一路欣賞到壯闊美景。一望無際的雲海，從第一天到最後一天不斷看到飽。還巧遇絕美的高山彩虹，黃金日出，漸層夕照，密密麻麻的星空和銀河，台灣高山令人屏息的美景，一項也不漏，全部盡收眼底，實在幸運。

沿途飽覽雲海美景。

南湖大山又稱「帝王之山」，這是因為山形威嚴厚重，氣場強大，而且周遭還有幾座各具特色的山峰，眾星拱月般，高高低低的拱衛著南湖大山主峰，一路遙望，深覺帝王之山名不虛傳，越看越覺得有帝王之相。回想一年前，才剛學習爬山不久，跟朋友到武陵農場遊玩，站在大水池登山口遙望對面雄渾的南湖大山，不由得心生嚮往。經過一年勤修苦練，總算如願以償。

南湖大山路途遙遠，一路會經過七座百岳、四座海拔三千公尺以上的非百岳高山以及三座中級山，所以多半都會順道攀爬若干座南湖群峰。至於數量多寡則個人量力而為，不用一次拚完。我這次共攀爬審馬陣山、南湖北山、南湖東峰和南湖主峰共四座百岳。在三千公尺以上但未列入百岳的山峰，也順道撿了南湖北峰和非常有特色的陶塞峰。

南湖大山位於台中市和平區平等里與花蓮縣秀林鄉和平村之間，處於中央山脈主稜線北段，屬於太魯閣國家公園。海拔3,742公尺，為中央山脈第三高峰、主稜線北段的最高峰，設有少見的一等三角點。三角點的種類非常多，又有一等、二等、三等、四等...之分，其中有「一等三角點」的山頭，通常代表其視野最遼闊、展望最好。南湖大山雄踞一方，像我在天氣良好時登頂看到的景色，是貨真價實的一等三角點視野。除了南湖大山主峰，還有一個亮點是爬山途中會先順路經過的南湖北山，因為是蘭陽溪的源頭，灌溉了盛產優質農產的蘭陽平原，所以也具有不同凡響的地位。

台幣鈔票上印的圖案，是爬南湖大山的趣味之一。五百元是大霸尖山，一千元是玉山，兩千元就是南湖大山。走在陽光普照的審馬陣草原，是登山者夢想的三千多公尺奢華散步輕鬆路段。遙望南湖大山，就是鈔票上的角度，到這裡不免拿出事先準備好的鈔票拍幾張照片留念。

南湖北山之後是由五座山峰連綿組成的「五岩峰」，這段路要走在稜線上，旁邊便是懸崖峭壁，而且因為地形關係，風勢經常非常強勁，加上強烈裸露感，對懼高的人構成心理障礙。但是其實只是驚而不險，很多地方都設有繩索防護，只要小心前行就很安全。畢竟能來南湖大山的人都有三兩三，五岩峰並不難爬，不過回程時遇到狂風大作，一些比較嬌小的女生真的會被吹到站不穩腳步，要暫時蹲下躲避強陣風。五岩峰之後，從南湖北峰下南湖圈谷的碎石坡則是另一道關卡，在短短的800公尺內陡下200公尺高度。下到美麗的圈谷，看到一隻漂亮的公水鹿站在不遠處好奇張望，彷彿在迎接新到來的賓客，看到他可愛的模樣，頓時覺得疲累消散。

驚險的五岩峰。

南湖圈谷水鹿迎賓。

南湖圈谷夜空星光燦爛。

摸黑起早，攀上東峰看無敵日出和雲海，然後前往陶塞峰。台灣三千公尺以上的高山有268座，早期登山家選出其中一百座形勢具有特色之山岳稱為「百岳」（後來測量技術更精確，鹿山和六順山變成差一點點不到三千公尺，但也並沒有因此除名），完成百岳也成為經典的登山目標。不過很多沒有被選入百岳的山峰，其實非常有名而且更令人難忘，我們隊伍在東峰之後前往的陶塞峰，就是公認的百岳遺珠。而陶塞峰是台灣高山的「十巖」之一，這十座山的山頂純為岩峰，攀爬時格外富有樂趣。陶塞峰海拔3450公尺，外型被比喻為巨人的石柱，非常震撼，個人認為頗具外星感。登頂要下切後繞道後方，穿越森林然後攀爬岩石陡峭直上。下山後回到峰腳時，剛好吹起風和雲霧，讓我們欣賞到「陶塞峰噴煙」的魔幻奇景。

南湖東峰看無敵雲海和日出。

台灣高山「十巖」之一的陶賽峰。