韓特赦前總統朴槿惠，台灣也應特赦陳水扁？

「南韓能，為何台灣不能」話題最近在台灣發燒，但能與不能的主題不是政策或科技，而是陳水扁。南韓總統文在寅宣布特赦前總統朴槿惠後，在台灣政壇引起的迴響持續不斷，獨派團體和部分政治人物趁機要求，蔡英文為了社會和解應該特赦陳水扁。扁迷高喊「南韓能，為何台灣不能」，要替陳水扁爭取特赦。

文在寅特赦前總統朴槿惠消息一出，陳水扁當年的副手呂秀蓮馬上發表聲明，呼籲蔡英文比照南韓特赦陳水扁。曾參與陳水扁醫療團隊、評估陳水扁健康狀況是否符合保外就醫的台北市長柯文哲，就多次以特赦陳水扁為例，認為蔡英文應借此回應外界對社會和解訴求的主張。柯文哲曾指出，蔡英文口口聲聲說台灣內部應該和解，但是連陳水扁特赦都不肯，還談與藍營的和解？

因健康狀況申請保外就醫的陳水扁，精神奕奕的主持網路節目和來賓對談。

事件主角陳水扁也忍不住為自己爭取權益，在社交網站發文出了一道謎題：「韓國能，台灣不能？」猜三個字，並公布答案：「扁無步」（台語，想不出好辦法的意思）。

陳水扁為自己特赦在社交網站出迷題。

蔡英文並未就事件回應，只由發言人以新聞稿方式表示，大家對陳水扁的健康都非常關心，目前最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。這樣的回應，表明現階段民進黨政府不可能特赦陳水扁。

南韓總統文在寅日前突然以健康為理由，宣布特赦被判刑20年的前總統朴槿惠，而且還包括同案涉嫌收賄被判刑兩年的前總理韓明淑。不過，同樣因貪污等罪名判刑17年的前總統李明博，卻不在特赦名單當中。南韓輿論認為，文在寅根本不是基於人道等理由特赦，而是政治特赦，目的顯然為了本身政治利益。

南韓今年3月將舉行總統大選，當年偵辦朴槿惠弊案的前特偵組搜查組長尹錫悅投靠在野黨，以正義化身之姿代表國民力量黨參選總統，支持度不斷上升，讓文在寅的接班人、共同民主黨總統參選人李在明陷入苦戰。

尹錫悅雖然支持度領先，但仍有黨內對支持他意見分歧的弱點。原因是朴槿惠也是國民力量黨員，黨內部分人士對支持一個把自己人關進監獄的總統候選人大表不滿。而朴槿惠的妹妹朴槿姈，更宣布代表另一政黨參選總統，讓朴槿惠的根據地大邱選區選民意向，成為影響大選的兵家必爭之地。

文在寅突然宣布特赦朴槿惠，當然就是要搶大邱選區選票，挖對手牆腳的政治計算。

從這個角度看台灣政局，陳水扁雖然在獨派具有相當影響力，但在西瓜靠大邊的情況下，一遇到選舉，為了爭取提名或者民進黨支持，這些擁躉或多或少都會有所顧忌，不敢明目張膽和民進黨對幹。既然陳水扁在明年的縣市長地方選舉，或者2024年總統大選沒有舉足輕重、扭轉勝負的影響力，蔡英文自然不會輕易宣布特赦。因為特赦固然可以吸引部分綠營支持者投票，但會引起中間和淺藍選民反感，權衡得失，特赦很可能將讓綠營在選舉上得不嘗失。總歸一句，政治是現實的。