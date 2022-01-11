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11/01/2022

「金錢外交」變「凱子外交」，立陶宛留一手，台灣被迫金援

#台灣 #立陶宛 #辦事處 #金錢外交 #凱子外交
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    本欄每周二更新

    台灣熱話

　　台灣沿襲已久的「金錢外交」，最近再度鬧得沸沸揚揚。政府聲稱以「台灣」為名在立陶宛設辦事處，引起國際關注。不過，狡猾的立陶宛在辦事處掛牌後，才對台灣使出手段，迫使民進黨當局再拿出2億美元金援，被批評為「凱子外交」案例又多一樁，而且輿論已經預言，此例一開後患無窮。

　

　　台灣當局11月大肆宣揚，聲稱歐洲首個以「台灣」為名的「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，大陸方面馬上採取行動，對立陶宛進行經濟封鎖。正當大部分台灣人被政府的大內宣洗腦，認為是項重大突破的同時，細看當局公布的辦事處掛牌照片，背後的文字卻顯示這個辦事處的英文名稱竟然是「Taiwanese Representative Office in Lithuania」。當局絕口不提，代表處的英文名稱所使用的是「Taiwanese」，而不是「Taiwan」，因為兩者在所謂「外交」層級上有天淵之別。

　

台灣設在立陶宛的辦事處中英文名稱差別很大。

　

　　台灣在其他沒有外交關係地區，有好幾個辦事處真的以英文台灣為名，以為蒙混一下可以過關，好讓島內獨派人士自high一番。不過，立陶宛似乎也看出死穴，主管對外事務的總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前接受媒體採訪時，稱讓這個代表處以「台灣」為名是錯誤，而且該國總理作出決定時他並不知情，馬上引起民進黨當局緊張。

　

　　巧合的是，沒過幾天台灣方面突然在記者會上宣布，成立一個2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業，投資方向鎖定半導體、生技還有雷射等等，說多不多說少不少的金額，卻說不出個具體內容，看得出是臨時急就章提出的方案。

　

　　2億美元果然奏效，公開指以「台灣」為名設立辦事處錯誤的總統瑙塞達馬上改口，表示自己一直支持台灣在立陶宛成立代表處，強調從未說過為了貿易便利，台灣在立陶宛開設代表處是個錯誤。

　

　　但是這位總統還是留了一手，他在推特發文表示，一直以來都支持立陶宛與「台北」設立非外交關係的貿易辦公室，推文並非使用「台灣」。

　

　　民進黨當局從不承認搞「金錢外交」，反而不時以此指責大陸方面以利益收買他國，但立陶宛設立辦事處不但證明「金錢外交」存在，還首度標出價碼，以「Taiwanese」為名設辦事處收費2億美元，如果想再更上一層樓變成「Taiwan」，價格非常有想像空間。

　

　　台灣目前仍和14個國家有外交關係，每年花費巨資維持，現在對一個沒有外交關係的立陶宛開出2億美元價碼，這14國自然可理直氣壯獅子大開口。

　

　　有趣的是立陶宛鬧劇下半場似乎準備上演，根據最新民調，立陶宛現任政府支持率創下10年來新低，民眾對政府的信心只剩下百分之17.3。除了內部醜聞外，也有傳媒指出讓台灣設立辦事處導致與北京關係惡化有關，而主導這件事的總理成為眾矢之的，總統則未受波及。

　

　　這項民調也顯示，雖然現任總統仍是最受歡迎政治人物，但反對黨「立陶宛社會民主黨」（Lithuanian Social Democratic Party，LSDP）領袖布林凱維丘婕（Vilija Blinkevičiūtė）支持度緊追在後。林凱維丘婕日前公開批評現任政府處理對中關係不專業，如果她執政，絕不讓以「台灣」為名的辦事處設立，而是以「台北」為名。

　

　　看來維持以「Taiwanese」為名稱的辦事處，台灣要打點的人愈來愈多了。

 

 

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