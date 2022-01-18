俗話說「外國的月亮比較圓」，但是沒想到就連病毒，也是「外國的病毒比較不可怕」？！全球新冠肺炎疫情嚴峻，相對於歐美國家，嚴格管控的大陸以及港澳台，疫情相對輕微。不過一向跟隨美國風向的台灣，輿論報導和當局處理方式，卻一直鎖定大陸是地球上數一數二的疫區看待，對於本月初曾一天有高達108萬人染疫的美國，卻可以視而不見。

從流行疫情指揮中心每天發布的感染數字來看，美國入境者確診數字連續多天佔一半以上，但當局卻不願意對美國祭出停飛，或者更嚴格管控旅客入境等措施。做法和新冠肺炎疫情爆發之初，直接停止兩岸航班做法有天壤之別。但這種任由大量美國病例進入台灣方式，馬上引發社區感染。





美國來台航班驗出不少新冠肺炎感染者。

台灣境外移入感染者美國經常超過一半。

部分美國傳媒把焦點集中在西安和最近天津的疫情，繪聲繪影的影射北京隱暪疫情，並諷刺大陸感染數字遠比官方公布的高出無數倍。早先台灣親綠媒體還不顧WHO世界衛生組織的認證，硬是要妖魔化大陸的疫苗，懷疑效能不彰。然而從大陸入境台灣的龐大人數來看，至今都並未檢查出明顯多數的感染者，如果從這個方向來比較，無論如何，大陸疫情並非美國或台灣親美傳媒描述般嚴重，而大陸疫苗也顯然發揮了功用。

民進黨當局這種厚此薄彼的政策，也被不少台灣人看破，形成另類防疫漏洞。讓在美國感染新冠肺炎，如果不想情況不嚴重被當局要求留在家中，靠自體免疫力痊癒，或者萬一重症卻不想付高額醫療費用的台灣人，可借此逃回台灣，並獲得比大陸返台更寬鬆的待遇。

近日網路上流傳一份返台免隔離、免住檢疫旅館教學，被不少傳媒轉載。依照規定，目前從外國入境台灣，旅客要自費入住檢疫旅館14天，網路教學指，如果在美國發現感染新冠肺炎，可以花68美金買一份陰性PCR報告，然後立刻買兩天內機票返台。

坐長途飛機抵台，剛好症狀全部出來，在機場核酸檢查時絕對會被發現，依規定直接送醫院治療。因為感染者多，如果不是重症醫院會在五天內要求出院，而台灣認定染疫者已經有抗體，離院之後可不用隔離。

這份教戰手冊如果成功，不但可以省下數萬元新台幣住14天檢疫酒店費用，連在美國治療的3萬美元也不用付，因為台灣有全民健康保險，直接支付一切醫療費用。無怪乎近日入境感染者，一直以美國最多。

的確，美國為首的西方國家講究人權，不配合打疫苗戴口罩的大有人在，趨勢朝向「與病毒共存」的方向。固然這是一種選擇，但美國大爆發成這樣，光是出口病例之多就可能壓垮台灣醫療體系，這時實在沒有資格去質疑嚴格防疫的大陸隱瞞疫情。

美國驚人的確診數目只是檢驗出來的，實際人數應該遠高於公布數字。果不其然，最近在美國的親友紛紛傳出確診，看到下面這則新冠肺炎笑話，還真是寫實。

「美國：如果你的朋友中還沒有人得新冠，那說明你沒有朋友！

英國：我出門買菜，在等紅綠燈過馬路的時候，碰見對面站著朋友Mary。

Mary熱情打招呼：『怎麼，你也陽性了？』

我驚訝地回答：『沒有呀。』

Mary更驚訝：『沒有陽性你就敢跑出來？』

我：『……』

法國：現在全法蘭西，陰性的人在家裏都蹲著隔離，陽性的人全跑出來開心的快活。

澳洲：八人聚會，七人陽性，一人陰性。最後……大家把唯一陰性那位，給勸退了。

其他的七人，開開心心的聚餐。」