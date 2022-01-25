虎年求財 疫情當頭 年還是要過

虎年將屆，各種應景吉祥話紛紛出爐，而「虎」在閩南語有「給」的諧音，因此今年台灣最流行把「虎哩」（給你）放近新年賀詞裏面。如果收到台灣朋友傳訊祝福「虎哩今年發大財」、「虎哩心想事成福氣來」、「虎哩健康平安好事來」等等，可不要以為出現錯字。

新春好兆頭，大家除了平安也都要求財。原本吉祥物非錢龜莫屬，但今年香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，推出應景的咬錢虎。這隻「招財咬錢虎」用純黃銅實心打造，60公克的咬錢虎頭頂『發』字，可以帶來好運，虎年發大財，錢財咬進來，而且強調虎口威力強大，有只咬不吐的功力，每隻咬錢虎都經過大甲鎮瀾宮請願過爐，得到大甲媽祖的保佑。

另一個求財勝地是南投竹山的紫南宮，堪稱全台灣最旺的求財靈廟。最妙的是這裏供奉的不是財神爺，而是土地公。紫南宮的歷史相當悠久，可追溯至17世紀中葉，清治乾隆十年(1745年)建廟。原本是基於急難救助和協助民眾創業精神，提供福德金，後來盛傳只要跟土地公借錢投資一定賺錢，而民眾只要創業有成，莫不感恩圖報，慷慨捐錢。曾有信眾借了發財金600元，後來卻還了290萬的顯赫事蹟，為紫南宮添上一筆傳奇。不過受到疫情衝擊，紫南宮每年農曆年期間發放當年度生肖錢母的盛會，今年宣告取消。畢竟幾萬人的群聚，神明也不想冒這個風險。

每年農曆新年吸引數萬民眾的「紫南宮借金」因疫情取消。

而跟「紫南宮借金」並列為南投民俗類文化資產的「紫南宮吃丁酒」，同樣因為疫情宣告取消。丁酒習俗，是農曆正月十五這一天，凡是當地人家在前一年裏家中有添丁者，要在正月十五拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公。正月十六日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民共享。如今已經演變成盛大的廟會活動，是台灣年節期間的一大重點，素有北（平溪）天燈、 南（鹽水）蜂炮、中（紫南宮）丁酒的說法。今年雖然少了紫南宮丁酒活動，幸好目前台南鹽水蜂炮還是計劃照樣舉行。畢竟蜂炮的由來，就是因為光緒年間瘟疫肆虐長達二十餘年，重創鹽水地區。民眾恭請關公及眾神出巡繞境，沿途並施放大量的鞭炮，之後瘟疫果然消散。改變全世界生活方式的這場新冠肺炎，真希望能早日退散。

中國人最重視的春節期間，本來就預期大批旅外返鄉的人潮，很可能成為疫情破口，結果台灣本土疫情提前爆發，而且涵蓋北部和南部。原本以為很多人會選擇就地過年，減少移動和危險性，沒想到因為疫情延燒過久，民眾已經彈性疲乏，覺得端午也忍，中秋也忍，過年實在不想忍，周遭北漂的親友，一面倒的都要返鄉跟親人團聚。一部分原因，也包括目前台灣疫苗接種人口涵蓋率第一劑已經達到80.98%、第二劑為73.17%、追加劑為13.4%，共已施打3929萬人次，其中12到17歲已接種第二劑學生為87.4萬人，接種率為74.3%。大部分人已經打過兩劑，對重症的防護比較安心。

因疫情關係所有政治人物都取消了新年派紅包活動。

年節期間人潮聚集，也是政治人物刷存在感和展現支持度的大好機會。但原本會十分忙碌的政治人物，今年算是賺到清閒的時光。疫情嚴峻，內政部長徐國勇禁止所有民選公職人員和政府官員，在過年期間跑攤。桃園燈會、提燈踩街等大型活動全面停辦。藍營方面，包括黨主席朱立倫與新北市長侯友宜，都表態會配合防疫，前總統馬英九取消明天原定要在台北市、高雄市、屏東縣的拜早年及參香祈福活動。至於總統蔡英文與副總統賴清德，也取消下鄉參拜和發福袋行程。政治人物令人倒胃口的多，年節期間不出來，反而算是好事。