  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

25/01/2022

虎年求財 疫情當頭 年還是要過

#台灣 #紫南宮借金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    本欄每周二更新

    台灣熱話

　　虎年將屆，各種應景吉祥話紛紛出爐，而「虎」在閩南語有「給」的諧音，因此今年台灣最流行把「虎哩」（給你）放近新年賀詞裏面。如果收到台灣朋友傳訊祝福「虎哩今年發大財」、「虎哩心想事成福氣來」、「虎哩健康平安好事來」等等，可不要以為出現錯字。

 

　　新春好兆頭，大家除了平安也都要求財。原本吉祥物非錢龜莫屬，但今年香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，推出應景的咬錢虎。這隻「招財咬錢虎」用純黃銅實心打造，60公克的咬錢虎頭頂『發』字，可以帶來好運，虎年發大財，錢財咬進來，而且強調虎口威力強大，有只咬不吐的功力，每隻咬錢虎都經過大甲鎮瀾宮請願過爐，得到大甲媽祖的保佑。

 

　　另一個求財勝地是南投竹山的紫南宮，堪稱全台灣最旺的求財靈廟。最妙的是這裏供奉的不是財神爺，而是土地公。紫南宮的歷史相當悠久，可追溯至17世紀中葉，清治乾隆十年(1745年)建廟。原本是基於急難救助和協助民眾創業精神，提供福德金，後來盛傳只要跟土地公借錢投資一定賺錢，而民眾只要創業有成，莫不感恩圖報，慷慨捐錢。曾有信眾借了發財金600元，後來卻還了290萬的顯赫事蹟，為紫南宮添上一筆傳奇。不過受到疫情衝擊，紫南宮每年農曆年期間發放當年度生肖錢母的盛會，今年宣告取消。畢竟幾萬人的群聚，神明也不想冒這個風險。

　

每年農曆新年吸引數萬民眾的「紫南宮借金」因疫情取消。

 

　　而跟「紫南宮借金」並列為南投民俗類文化資產的「紫南宮吃丁酒」，同樣因為疫情宣告取消。丁酒習俗，是農曆正月十五這一天，凡是當地人家在前一年裏家中有添丁者，要在正月十五拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公。正月十六日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民共享。如今已經演變成盛大的廟會活動，是台灣年節期間的一大重點，素有北（平溪）天燈、 南（鹽水）蜂炮、中（紫南宮）丁酒的說法。今年雖然少了紫南宮丁酒活動，幸好目前台南鹽水蜂炮還是計劃照樣舉行。畢竟蜂炮的由來，就是因為光緒年間瘟疫肆虐長達二十餘年，重創鹽水地區。民眾恭請關公及眾神出巡繞境，沿途並施放大量的鞭炮，之後瘟疫果然消散。改變全世界生活方式的這場新冠肺炎，真希望能早日退散。

　

　　中國人最重視的春節期間，本來就預期大批旅外返鄉的人潮，很可能成為疫情破口，結果台灣本土疫情提前爆發，而且涵蓋北部和南部。原本以為很多人會選擇就地過年，減少移動和危險性，沒想到因為疫情延燒過久，民眾已經彈性疲乏，覺得端午也忍，中秋也忍，過年實在不想忍，周遭北漂的親友，一面倒的都要返鄉跟親人團聚。一部分原因，也包括目前台灣疫苗接種人口涵蓋率第一劑已經達到80.98%、第二劑為73.17%、追加劑為13.4%，共已施打3929萬人次，其中12到17歲已接種第二劑學生為87.4萬人，接種率為74.3%。大部分人已經打過兩劑，對重症的防護比較安心。

　

因疫情關係所有政治人物都取消了新年派紅包活動。

　

　　年節期間人潮聚集，也是政治人物刷存在感和展現支持度的大好機會。但原本會十分忙碌的政治人物，今年算是賺到清閒的時光。疫情嚴峻，內政部長徐國勇禁止所有民選公職人員和政府官員，在過年期間跑攤。桃園燈會、提燈踩街等大型活動全面停辦。藍營方面，包括黨主席朱立倫與新北市長侯友宜，都表態會配合防疫，前總統馬英九取消明天原定要在台北市、高雄市、屏東縣的拜早年及參香祈福活動。至於總統蔡英文與副總統賴清德，也取消下鄉參拜和發福袋行程。政治人物令人倒胃口的多，年節期間不出來，反而算是好事。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #紫南宮借金

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk