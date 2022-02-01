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01/02/2022

染疫溯源實聯制，既沒用又要付錢

#台灣 #實聯制 #掃碼 #溯源 #人權
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    本欄每周二更新

    台灣熱話

　　每當看到公共場所門口的實聯制條碼，我就怒從心起，感覺自己又當了一次冤大頭。不是嫌麻煩，而是既沒用，還要付錢給電信業者，而出錢的正是包括我在內的廣大納稅人。

　

　　為了更精準的控制新冠肺炎疫情，台灣2021年5月開始實施簡訊實聯制，一度大家都非常認真地掃碼。這也是人稱「天才IT大臣」的行政院數位政務委員唐鳳的傑作，一度受到盛讚，日本人也拜服。政府為了鼓勵大家使用，不斷強調發簡訊不用錢，後來才知道編列了三億預算，所以終究還是要花納稅人的錢，賺錢的還是電信業者。

　

　　傻傻掃了幾個月實聯制，最近發生台南有家庭染疫需要溯源，但實聯制卻竟然查不到資料，理由是資料庫太龐大，讓同屬綠營的縣市政府都忍不住質疑實聯制的真正效果。更扯的是9月初三名機師確診Delta病毒，加上新北市幼兒園群聚感染，疫情指揮中心慌了手腳，採取亂槍打鳥匡列法，狂發超過110萬則細胞簡訊，頓時搞到人心惶惶，這也要「歸功」於實聯制。

　

台灣實聯制簡訊要民眾掃描後再自行發送簡訊給衛生部門，手續較繁複。

　

　　去年底的桃園聯邦銀行傳播鏈擴散，地方政府和指揮中心竟然不斷呼籲，要求足跡重疊民眾出門篩檢。官方的舉動讓人不禁質疑，既然都有掃碼，為甚麼還要自己想出足跡？所以1922實聯制簡訊使用率，去年8月高峰是5.6億則，12月時僅存2.95億則，堪稱雪崩式下滑。民眾的眼睛是雪亮的，掃碼的意願愈來愈低。

　

民眾如果接到與感染者足蹤重疊通知，並沒有明確的後續檢測流程。

　

　　當局也呼籲民眾手機安裝另一款「台灣社交距離」app，如果身邊兩三公尺內遇到確診者，系統會發出通知。然而這款看似有用的軟件，其實是要透過各縣市政府衛生局，詢問確診者行蹤及意願後再上傳給衛福部。但台北市從不向確診者詢問和上傳資料，而新北市也不公布足跡，讓軟件變成半殘狀態。更好笑的是，有民眾手機的「台灣社交距離」發出警告打電話報警，當局第一時間竟然不知如何處理，更讓大家覺得宣傳大於實際效果。

　

　　相對香港的安心出行app，如果遇到與確診者行蹤重疊會收到通知，可以去做免費檢測，台灣仍缺乏有系統的措施。

　

　　台灣綠營「逢中必反」，其實比對下來，實聯制跟大陸的健康碼制度基本上如出一轍。大陸透過民眾在公眾場所全面性的掃碼實聯，搭配民眾申請健康碼時所自主申報的行動軌跡，經過系統演算後得出綠黃紅三色健康碼，象徵持有人不同的風險等級，綠碼者可自由行動，黃碼者禁止出入特定場所，紅碼者要居家隔離或集中隔離。台灣雖然沒有健康碼的風險分級，不過本質上就是統一而普遍的搜集民眾活動軌跡，與確診者重疊時就要求必須自主隔離。而這種全面性以科技手段蒐集民眾行動軌跡的監視手段，對西方國家而言，過於侵害隱私，所以不可能做到。

　

　　台灣要講究人權，相關措施都沒有罰則，頂多是罰商家而非拒絕配合的個人。桃園檢察署的公務員到餐廳消費，卻沒有落實做到實名制，結果也證明無法可罰。而除了掃碼，幾乎都可以用紙本代替，但是上面寫的姓名和電話就是全憑良心，很多人留的根本是垃圾假資料。而我現在都習慣自己帶筆，用寫的取代掃碼，發現大家在紙本上的筆跡龍飛鳳舞，無法辨識的居多，完全是做個樣子而已。簡言之，台灣的做法，既付出了金錢和配合的代價，又只是做了半吊子，無法達到大陸和香港的嚴控目標，實在划不來。

 

 

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