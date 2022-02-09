港人移民台灣問題多 投資移民也進退兩難

表面看來，香港移民台灣熱度並未退燒，去年無論是取得居留許可以及更近一步的定居許可，兩者人數均再創新高。然而實際在台灣生活，平常接觸到不少申請移民到台灣，正在等候定居許可的港人，實際感受卻並非一片樂觀，不少人甚至開始擔心到最後關頭無法在台定居，面臨被迫第二次移民的勞民傷財困境。

移民台灣最大問題，是當局沒有公開申請流程的明確時間表和行政程序。例如：大陸出生港人，獲來台的居留許可後，當局又默默收緊審查方法，一直拖延不發出定居許可，讓不少在港居住了幾十年港人，只因是大陸出生而知難而退，自動放棄離開台灣。

移民台灣港人遇到不少問題。

以投資移民方式申請的港人，因為去年開始爆發本土疫情，不少開茶餐廳、咖啡店或文具行等申請者，也面臨進退兩難局面。

依照台灣審查規定，投資移民港人必須要有實體店舖、進行真正買賣，最重要是三年內聘請兩名台灣員工。至於投資移民申請者是否賺錢，並不在當局考量範圍，他們的重點是看港人有沒有拿錢出來，在三年內養活兩名台灣人。

但去年5月疫情爆發之後，有一段長時間全台大部分餐廳禁止內用，生意一落千丈，必須靠自己資金繼續撐下去。因為如果結束營業，審查投資移民的三項條件全部不合格，下次提出居留延期時，勢必被拒絕。筆者認識一對在新北市經營茶餐廳夫婦，就被迫賣樓繼續撐住一天不到千元新台幣收入的店舖，希望熬過三年取得居留再想辦法。

而對於曾在香港政府機構服務，或者配偶是公務員的港人，去年開始又增加了一道政治關卡。因港府2020年底開始，要求公務員以宣誓或簽署聲明形式，表態擁護基本法及效忠特區政府，被台灣認為違反本身政策。自此之後，以專業移民方式申請來台的港人，例如：曾經在衛生署工作的醫護人員，定居許可將不獲批准。而且規定還牽連到配偶，也就是申請人不是公務員，配偶具公務員身分者，一律受到限制。至於曾擔任過公務員，在政策收緊前獲居留許可來台者，不少人一直無法取得定居許可，還要擔心是否政策再度收緊被迫離台。

筆者好幾年前就提醒朋友，來台旅遊後愛上台灣而發移民夢的想法十分不切實際，最近就有幾位朋友想起我當年忠告，感嘆移民決定太衝動。

部分港人移民台灣的重要理由之一是物價低，只要把香港房子賣掉來台灣，置產後還有剩。但如果用旅遊觀點看台灣生活水平，將產生極大偏差。

旅遊時看到台灣物價好像比香港低，但深層的問題是工資更低。

根據國際貨幣基金會數字，2021年香港人均GDP約4.9萬美元，台灣3.3萬美元，表面數字已差了1.6萬美元。台灣以高科技業帶動人均GDP，但是高科技行業包括：半導體和個人電腦產業的就業人口，只佔百分之9，就業人口以服務業佔6成為主。相比之下，一般行業收入可能只有香港的三分之一到四分之一。

台灣物價又受到進口關稅影響，港人在香港用慣的日用品和食品，不少比香港貴近一倍，只好用台灣貨節省開支。尤其住在北部如台北市、新北市等區域，生活水平並沒有比香港低很多。

移民是改變人生的重大決定，也是每個人的自由。無論是基於政治、經濟或是子女教育考量，都要有心理和財力準備，面對「人離鄉賤」的苦處。