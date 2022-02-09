  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

09/02/2022

港人移民台灣問題多 投資移民也進退兩難

#台灣 #移民 #移民台灣 #投資移民 #公務員 #物價 #內地出生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　表面看來，香港移民台灣熱度並未退燒，去年無論是取得居留許可以及更近一步的定居許可，兩者人數均再創新高。然而實際在台灣生活，平常接觸到不少申請移民到台灣，正在等候定居許可的港人，實際感受卻並非一片樂觀，不少人甚至開始擔心到最後關頭無法在台定居，面臨被迫第二次移民的勞民傷財困境。

 

　　移民台灣最大問題，是當局沒有公開申請流程的明確時間表和行政程序。例如：大陸出生港人，獲來台的居留許可後，當局又默默收緊審查方法，一直拖延不發出定居許可，讓不少在港居住了幾十年港人，只因是大陸出生而知難而退，自動放棄離開台灣。

　

移民台灣港人遇到不少問題。

 

　　以投資移民方式申請的港人，因為去年開始爆發本土疫情，不少開茶餐廳、咖啡店或文具行等申請者，也面臨進退兩難局面。

 

　　依照台灣審查規定，投資移民港人必須要有實體店舖、進行真正買賣，最重要是三年內聘請兩名台灣員工。至於投資移民申請者是否賺錢，並不在當局考量範圍，他們的重點是看港人有沒有拿錢出來，在三年內養活兩名台灣人。

 

　　但去年5月疫情爆發之後，有一段長時間全台大部分餐廳禁止內用，生意一落千丈，必須靠自己資金繼續撐下去。因為如果結束營業，審查投資移民的三項條件全部不合格，下次提出居留延期時，勢必被拒絕。筆者認識一對在新北市經營茶餐廳夫婦，就被迫賣樓繼續撐住一天不到千元新台幣收入的店舖，希望熬過三年取得居留再想辦法。

 

　　而對於曾在香港政府機構服務，或者配偶是公務員的港人，去年開始又增加了一道政治關卡。因港府2020年底開始，要求公務員以宣誓或簽署聲明形式，表態擁護基本法及效忠特區政府，被台灣認為違反本身政策。自此之後，以專業移民方式申請來台的港人，例如：曾經在衛生署工作的醫護人員，定居許可將不獲批准。而且規定還牽連到配偶，也就是申請人不是公務員，配偶具公務員身分者，一律受到限制。至於曾擔任過公務員，在政策收緊前獲居留許可來台者，不少人一直無法取得定居許可，還要擔心是否政策再度收緊被迫離台。

 

　　筆者好幾年前就提醒朋友，來台旅遊後愛上台灣而發移民夢的想法十分不切實際，最近就有幾位朋友想起我當年忠告，感嘆移民決定太衝動。

 

　　部分港人移民台灣的重要理由之一是物價低，只要把香港房子賣掉來台灣，置產後還有剩。但如果用旅遊觀點看台灣生活水平，將產生極大偏差。

 

　　旅遊時看到台灣物價好像比香港低，但深層的問題是工資更低。

 

　　根據國際貨幣基金會數字，2021年香港人均GDP約4.9萬美元，台灣3.3萬美元，表面數字已差了1.6萬美元。台灣以高科技業帶動人均GDP，但是高科技行業包括：半導體和個人電腦產業的就業人口，只佔百分之9，就業人口以服務業佔6成為主。相比之下，一般行業收入可能只有香港的三分之一到四分之一。

 

　　台灣物價又受到進口關稅影響，港人在香港用慣的日用品和食品，不少比香港貴近一倍，只好用台灣貨節省開支。尤其住在北部如台北市、新北市等區域，生活水平並沒有比香港低很多。

 

　　移民是改變人生的重大決定，也是每個人的自由。無論是基於政治、經濟或是子女教育考量，都要有心理和財力準備，面對「人離鄉賤」的苦處。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #移民 #移民台灣 #投資移民 #公務員 #物價 #內地出生

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk