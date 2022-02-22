大陸點名國民黨立委暗獨，項莊舞劍意在誰？

台灣政治通常劃分為藍綠兩大陣營，但是不時有所謂的「藍皮綠骨」人物出現，也就是骨子裏是淺綠甚至深綠的藍營大將。最有名的，就是被尊為台獨教父的李登輝，當年可是堂堂國民黨主席兼總統。為了自己內心真正的理念，「忍辱負重」，或是被戲稱為「身在曹營心在漢」，潛伏敵營幾十年，從根本進行破壞，非常具有戲劇性。

所以國民黨內時有台獨分子，並不是新聞，但是最近竟然由大陸官媒指名道姓，除了突顯北京正在標示出島內台獨勢力分布圖之外，還清楚放出對國民黨兩岸路線不滿信息。攻擊黨內二三線政治人物，項莊舞劍擺明針對國民黨主席朱立倫，要他就已束之高閣的「一中」和「九二共識」明確表態。

中國全國政協的機關報《人民政協報》，12日點名國民黨立委林為洲、陳以信兩人是「暗獨」，批評有些「暗獨」披著藍營外衣，在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裏「明獨」更大，建議北京當局「不能遇到藍營就擁抱，遇到綠營就喊打」。這是繼去年11月，國台辦列出「台獨頑固分子」清單，包括：行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮上榜後，再次為台灣政治人物貼上台獨標籤。

綠營傳媒立即借此大肆宣傳，認為島內志同道合的台獨分子愈來愈多，然而究竟林為洲和陳以信是不是台獨的同志，則可嘗試他們的出身和言行來觀察。

國民黨立委林為洲民進黨出身背境引發大陸關注。



林為洲從政歷程可能讓大陸方面特別關注，他1998年加入民進黨，2000年擔任陳水扁競選總統新竹總部執行總幹事，2006年當選立委，但第二年即以理念不合退黨，2009年加入國民黨至今。

林為洲加入國民黨之後，被歸類「本土派」，他數度公開表述「中華民國是主權獨立國家」，對解放軍機在台灣西南防空識別區活動，也常發言表達關切，但從未公開主張過台獨。

國民黨立委陳以信曾擔任馬英九執政時期的發言人。

陳以信擁有英國倫敦大學亞非學院經濟學博士學歷，2015年擔任馬英九執政時期的「總統府」發言人。可能引發大陸方面不滿的導火線，是他這個月4日在社交網站，貼出和民進黨籍台灣駐美代表蕭美琴合照，並感謝蕭美琴為他赴美參訪安排和5位眾議員會面。

台灣部分政治學者分析，林為洲提到的「中華民國是主權獨立國家」，是沿用國民黨一貫的「一個中國，各自表述」。根據國共兩黨的「九二共識」，國民黨所謂的「一中」就是「中華民國」。而陳以信赴美是執行馬英九時期的「親美和中」政策，在馬英九時期北京方面並未提出異議。所以可明顯看出，《人民政協報》的點名批評，目標可能不是陳以信和林為洲，而是借題發揮提醒國民黨的兩岸路線不明確，也就是要求國民黨主席朱立倫表態。

朱立倫競選國民黨主席時，就兩岸路線和「九二共識」表示，過去黨綱、黨章規定的這些重要的基礎都要延續，並在這個基礎之上讓兩岸更和平，讓大家過好日子，同時也進一步提出「求同尊異」的主張。

不過，朱立倫勝選出任國民黨主席後，對於發揚兩岸「九二共識」並未有進一步行動，也沒有以此作為和共產黨繼續溝通交流的論述。當然，這也和國民黨民望支持低落有關，因為此時過度觸及兩岸關係，會被支持度更高的民進黨作為打壓工具，影響年底的地方縣市長和議員選舉結果。

國民黨上任主席吳敦義當選時，中國共產黨首度沒有發出賀電，朱立倫當選後，中共總書記習近平以「九二共識」與「反台獨」作為回覆主軸，顯見大陸方面仍然相信，兩黨可以在這個政治基礎上繼續往來，而且認同朱立倫政治對兩岸的主張。

說到底，被大陸點名暗獨的兩人，其實只是國民黨的本土派，算不上真獨。只能說當前台灣政治情勢一面倒的偏綠，連離譜的日本核食都敢仗著高支持率進口了，可見大權在握的綠營毫無忌憚。反觀弱勢的國民黨則是越來越無力，怎麼選怎麼輸。礙於選舉行情，國民黨對敏感的兩岸議題，只有避重就輕一條路。