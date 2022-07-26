佩洛西訪台戲碼，「保護費」是多少？

近期在兩岸關係掀起巨大波瀾的事件，無疑是美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台的消息，甚至引起北京激烈反應。美國總統拜登隨後以回應傳媒提問方式表示，軍方認為現在不是好主意。又指，預計在未來10天內將與習近平會談。美國政壇同一政黨的兩大領袖如此公開意見分歧實屬罕見，美國是否以打台灣牌方式扮演黑白臉牟取政治利益，不言可喻。

佩洛西是否訪台成為中美近日爭拗焦點。（Nancy Pelosi推特圖片）

在中美領導人可能即將會談之際，美國放出佩洛西訪台的風聲，確實是一張很有威力的台灣牌。依照美國憲法規定，眾議院議長是繼總統和副總統之後，第三順任繼任人。如果能成行，將是25年來首位美國眾議院議長訪問台灣。上次是在1997年，美國會眾議長金里奇（Newt Gingrich）率團訪問台灣。如此重量級政治人物訪台，相信能提升不少美國和中方談判的籌碼。

不過，隨著中國國力日強，打台灣牌已不是美方專利。中國外交部除了不證實中美領袖會談之外，還針對佩洛西可能訪台，提出「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，美國必須對由此造成的一切後果承擔全部責任」的回應。在國台辦和環球時報相關評論外，「環球時報」前總編胡錫進在微博提出，一旦佩洛西訪台，解放軍戰機可選擇以適當距離「伴飛」佩洛西的專機，並同時進入台灣島掠過降落的機場，再穿越台灣島返回大陸。他還認為，在這期間台軍不敢向中國戰機開火。

胡錫進覺得，一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。

在台北，民進黨當局低調的回應指，未接獲佩洛西訪台相關消息。而綠營立委則清一色大力支持佩洛西訪台，強調「朋友」間往來，不應由對岸來決定。

佩洛西上次計劃訪台，是由日本傳媒獨家披露，這次則改由英國傳媒金融時報，手法如出一轍。如果依照上一次佩洛西未能訪台的先例，當時美方隨後改以爭議較小的參議院預算委員會共和黨首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）率團訪問台灣。不過，這趟所謂挺台之行並不便宜，格雷厄姆當面向蔡英文強迫推銷80億美元波音787訂單，台灣得到的只是格雷厄姆一句「是時候讓他們（中國）付出更龐大的代價」的空話。

美國參議員格雷厄姆訪問團當面向蔡英文推銷80億美元客機訂單。

和上次佩洛西計劃訪台相比，民主黨面臨拜登民望下降和11月期中選舉兩大壓力。根據最新民調，拜登支持率只剩下百分之36，追平他入主白宮19個月迄今最低水平，百分之59美國人民對拜登擔任總統的表現不滿意。如果放任情勢惡化，相信以拜登的低支持率很可能導致失去參眾兩院多數黨優勢，這也是為甚麼民主黨急於打台灣牌的原因之一。

過去一個多月，中美高層官員枱面上已經進行了五次對話，再加上拜登把軍方不認同佩洛西訪台，與中美領導人會談連結一起，不難想像美方極重視這次會談，向中方爭取對自己有利的成果。當然如果這場會談能夠拿出像樣的成績單，除了緩和兩岸緊張局勢外，雙方更可各取所需向國民有所交待。

至於後續會不會發生像格雷厄姆取代佩洛西訪台，對台方大灌政治迷湯，取得所謂「堅若磐石」的口頭承諾，就要看台方開出的價碼。上次是80億美元，不知這次會是多少？保護費金額絕對低不了，而埋單的永遠是台灣全體納稅人的民脂民膏。