已有數千人被「賣豬仔」，為何台灣年輕人仍想去柬埔寨？

19世紀大批廣東人被「賣豬仔」到美國金山淘金騙局，沒想到21世紀又在台灣翻版重現，慘烈程度有過之而無不及。過去一兩個月，多達數千名台灣人被騙去柬埔寨工作後落入活生生的地獄：割舌頭、女性被強暴、逼著賣淫、活摘器官等等非人待遇，還有人7天慘遭轉賣4次等。儘管看了都讓人不寒而慄，奇妙的是仍舊阻擋不了盲目的台灣人。各種血淋淋的新聞報導，似乎動搖不了一心只想輕鬆坐領高薪的台灣年輕人，以致警方不時接獲父母報案，還要跑去機場攔截準受害者。

柬埔寨詐騙案嚴頻傳警方在車站舉牌宣導。

詐騙廣告的開端幾乎都千篇一律，以每月能領新台幣20-30（約港幣52000-77800元）萬高薪吸引。之前受騙但有幸活著回來的年輕人轉述，大家都有同樣想法，就是輕鬆做幾年就可以提早退休。台灣低薪惡名昭彰，很有可能因為台灣薪水太低，讓年輕人覺得怎麼做都沒有未來，才會被詐騙集團打動。

和香港比較，台灣的薪水的確低很多。根據台灣「行政院主計處」資料，台灣薪資中位數約港幣10790，而香港政府統計處資料就顯示，中位數為港幣18700，兩者相差港幣7910元。

至於台灣的大學畢業生，根據「勞動部」分析，去年大學畢業生平均起薪為新台幣3萬元（約港幣7700元），但是仍有百分之25畢業生月薪只達到基本工資水平（約港幣6550元）。至於高中畢業生，百分之56領取基本工資。大學畢業生平均起薪點，約只有香港的三分之一多一點。

台灣薪水偏低因素很多，其中一個原因就是當地大學太多，導致學歷愈來愈沒有價值。被當地稱為「民主先生」的李登輝主政期間，因為要在民主選舉爭取家長選票，應當時的教改聯盟要求，將原有的大批專科學校逐年升格成大學，讓大學數目從1986年的28間暴增到目前近150間，密度全球之冠。

大學過多對原本的老牌大學畢業生影響不大，反而一些著名專科職業學校升格為大學後，原本佔優勢的職業技能訓練被學術取代，本身技職專長放一邊，不上不下的搞學術又贏不過正規大學，導致失去競爭地位，畢業生拿了一張沒用的文憑，很難找到高薪工作。

大學太多另一問題，是本來沒有資格讀大學的學生，也可以輕鬆考取大學。以今年大學分科測驗為例，錄取率達百分之98.94，考生幾乎有填寫答案猜中幾題就可以考上大學。在這個情況之下，中段之後的大學生學識和常識相形低落。最近大學同學就貼出一則相關的真實故事：女兒請同學到家裏打麻雀，這位家長於是問另外三人，對近期頗為熱門的民進黨桃園市長候選人林智堅抄習論文意見。三位就讀後段班大學的學生同聲回應，做報告不是都抄來抄去？有甚麼不可以？連論文和報告都分不清，顯示平常學習的敷衍情況，難以跟前段大學生競爭，更難指望他們能分辨相關詐騙手法。原本我覺得怎麼可能有這麼多年輕人被騙去柬埔寨，但是看完這段分享之後，發現台灣年輕人無腦的真是不少。

仍有不少年輕人對去柬埔寨淘金趨之若鶩。

雖然近來每天都有柬埔寨詐騙案新聞，但台灣當局對於營救在柬埔寨民眾顯得無能為力。因為柬埔寨和北京關係良好，而且將台灣歸類為敵對陣營，禁止官方往來。至於曾努力營救柬埔寨詐騙集團受害人的「全球反詐騙組織」，也宣布不再救援前往柬埔寨的台灣人，原因是他們至今營救了至少60名受害者，回來後都馬上失聯，沒有一個人曾表達過感謝。剩下唯一的辦法，也是旅居當地的台人強烈的建議，就是受害者家屬必須向大陸使館求助。唯有依靠祖國的力量，才比較可能有條生路。