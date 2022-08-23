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23/08/2022

「鬼月」的雞籠中元祭

#台灣 #基隆夜市 #雞籠中元祭 #廟會祭典 #鬼月
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　農曆7月台灣俗稱「鬼月」，有非常多的民俗祭典和融合佛教和道教的傳統儀式。而北台灣的港都基隆，有一百六十多年歷史的雞籠中元祭（基隆舊稱是「雞籠」），公認是台灣必看的廟會祭典之一。今年終於造訪了這場盛大祭典，果真名不虛傳，而且帶給我意外的溫馨和感動。

 

　　當晚先是觀賞精彩的花車遊行，參與的有重機車隊、少年跳繩隊、肚皮舞社團、舞獅團、直排輪隊……各式各樣的社團，展現整座城市的高度活力，而且遊行者一有機會就跟路邊民眾互動，感覺親切。看熱鬧之餘，最吸引我注意的其實是基隆緊密的宗親力量，不斷看到一隊又一隊以姓氏組成的花車。

 

　　原來基隆當地在清朝時，福建漳州和泉州的移民械鬥激烈，死傷無數，甚至連對方的神明都不放過，遷怒而破壞神像，可見仇恨之深。直到咸豐年間，終於由雙方大佬出面協調講和，決定共同祭祀死者，並且用宗親血緣取代地域祖籍觀念，所以基隆中元祭，是由當地15組主要姓氏輪流主辦，也就是主普。有些大姓單獨舉辦，例如今年就是黃姓主普，也有些姓氏是共同舉辦，像是張廖簡、劉唐杜、陳胡姚、何藍韓等等。有些花車還把中國歷代字體的姓氏寫法當作裝飾，展現根深柢固的宗族觀念。

 

　　而因為基隆水域事故多，花車遊行後的重頭戲，是轉往離市區20分鐘車程的望海巷放水燈，以便透過水燈給在海上的孤魂野鬼引路，請他們前來共享普渡祭品。各個宗親會都準備好裱紮精美的傳統房屋形水燈頭，有的還是三合院和樓房，先是放在旁邊供人參觀，然後往裏面裝滿紙錢並進行祭拜。旁邊的水邊，每個姓氏開始逐一燒紙錢，接著放起絢麗的煙火。深夜11點進入子時，點燃的水燈魚貫一一下水，給水上無主孤魂照路。依照傳統，水燈頭漂愈遠，這個姓氏運氣就愈旺。

 

雞籠中元祭的重頭戲「放水燈」。

「放水燈」前各姓氏代表將紙錢塞進古建築造型的水燈。


「放水燈」前主辦單位先在圍觀民眾旁的海邊近距離施放煙花。

 

　　以往總是覺得鬼月禁忌多，諸事不宜，但雞籠中元祭，卻讓我看到很多正能量，包括對死者的尊重，慎終追遠，慈悲為懷以及宗親團結的情誼。雖然基隆也透過中元祭宣傳吸引外地觀光客，不過遊客並不會喧賓奪主，明確感受到從歷史淵源到現在，真的都是屬於基隆當地人的一場盛會。而且市政府接駁規劃方便完善，值得稱讚。從1855年（清朝咸豐五年）開始的雞籠中元祭，深植於基隆人的生活中，洋溢著歷久不衰的活力。

 

基隆市區傍晚開始進行各式的遊行和表演活動。

 

　　而在台灣提到中元祭，素有「北基隆、南虎尾」的說法，南部最熱鬧的首推虎尾中元祭。雲林虎尾是以供品盛大聞名，而且不但豐盛，還要講究擺得漂亮。市區多條街道封街舉行「街仔普」，也就是在大街上普渡。今年在疫情衝擊兩年縮減規模後恢復舉辦，盛況更勝以往，供桌超過4千桌，展現南部人的豪邁氣魄。

 

　　虎尾供品另外一個特色，除了山珍海味，禽畜牲禮、花卉蔬果、糕餅糧禾、菸酒和美食點心不在話下，還有一種特別的「看桌」習俗，祭祀擺設特別豐盛，有果雕、冰雕、捏麵人等，甚至還有透天別墅。包羅萬象的祭品當中，包括貼心準備盥洗用具區，以便好兄弟先盥洗一番，再盛裝出遊。另外一點非常人性化的設計，就是細心準備了360公分高的紙糊雕塑金黃盔甲鬼王「大士爺」神像在現場來坐鎮管理，以免發生分配不公，或是好兄弟爭食吵架種種擾亂秩序的狀況。

 

　　其他搭上鬼月熱度的還有許多應景的展覽和純旅遊，適合喜歡試膽，愛找刺激的人。台灣有幾間著名的鬼屋，而嘉義的民雄鬼屋向來被稱為全台最猛鬼屋之首。台灣科學教育館推出跟電影聯名的《民雄鬼屋實境體驗特展》。參觀者不用真的老遠跑到民雄，透過最新5G科技，呈現電影裏面的場景，包括竹林、公墓，校園泳池，最後來到民雄鬼屋，找尋古宅深井裏深藏的驚人秘密。

 

　　台南市政府觀光旅遊局則選在農曆7月舉辦「探訪台灣最強女鬼陳守娘」走讀行程，透過當地赫赫有名的女鬼傳說，帶著遊客在市區導覽。從陳守娘出生地辜婦媽廟出發，循傳說中意圖染指陳守娘的師爺辦公處經歷廳，來到陳守娘守節受辱、不甘枉死和廣澤尊王鬥法等相關地點，最後到孔廟節孝祠找尋陳守娘牌位。透過鬼故事，走讀台南的舊城區，也是新鮮的觀光設計，相當對年輕人的胃口。因為台南是府城，身為台灣最早開發的地區，故事也特別多。流傳的清末台灣四大奇案，台南就佔了三大案，沒想到時至今日，鬼故事也會成為觀光資源。

 

 

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