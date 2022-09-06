台灣齋月餅琳瑯滿目，讓人難以抉擇

香港雖然有美食天堂的美譽，卻似乎對素食者不夠友善。今年臨近中秋接獲不只一位香港親友緊急拜託，代購鹹的齋月餅才發現，原來看港很難買得到，反觀台灣則是琳瑯滿目，品項多到讓人難以抉擇。

台灣吃素風氣盛行，有的是因為宗教，也有很多是基於養生和健康的出發點。除了信奉佛教和一貫道人士喜歡的傳統中式素食餐廳外，還有很多近年新開的餐廳是以西方式蔬食或健康有機素食為主，甚至還有不少只賣蔬食的時尚餐酒館。至於素食餅店和麵包店，當然也是百花齊放。

像這次幫親友訂購的台中崇華齋，早在1981年便開業，超過40年都是專賣素食麵包和糕餅。對比香港素月餅幾乎清一色都是以豆蓉、蓮蓉和蛋黃作為主角的甜月餅，台灣素月餅勝在還有鹹的口味可以選擇。這次代購便選擇了「滷味燒月餅」，內餡包括：滷豆沙、豆皮酥、香菇、核桃和冬瓜片。而我還選的另一款「黃金月餅」，內餡則是芝士豆沙、芝士丁、松子和芝士鬆。

以滷豆沙、豆皮酥、香菇、核桃和冬瓜片製成的滷味燒素月餅。

身邊不少朋友是素食者，聽到我從台中郵購素月餅立刻批評我捨近求遠。原來台北市也有多間素食專門餅店。朋友推薦住家附近的卡帛無蛋素食烘焙，也推出多款鹹月餅，例如：香菇旦黃酥、菜脯（蘿蔔乾）旦黃酥。還有台式香菇魯味綠豆凸、咖哩魯味綠豆凸。如果不事先提醒，吃起來完全不知道是素食月餅。無論是奶蛋素，或是嚴格的全素，還是不吃蛋可以吃奶製品的素，總之都一應俱全。

台北還有一家玉香齋出有名的Q餅，內餡除了紅豆和素肉脯還有麻糬，吃起來甜鹹交織，彈性十足，是典型的台式口味。

當然，如果不吃素的話，選擇就更多了。在台灣人看來，港式月餅似乎是「無蛋不歡」，蛋黃愈多愈好。台灣雖然是蛋黃酥的發源地，但部分餅家近來發揮創意，採用新食材取代蛋黃，成為今年中秋熱門月餅之一。

南部嘉義盛產美味烏魚子，一間烘焙店村上桃貴便運用在地生產的烏魚子取代蛋黃酥中的蛋黃，加上進口德國AC天然奶油、日本鳥越製粉、當地手工日曬海鹽和台灣紅豆，製成「烏金蛋黃酥」。雖然主要材料烏魚子價格不斐，讓「烏金蛋黃酥」售價達新台幣180元一顆（約港幣46元），但仍供不應求。

用烏魚子取代鹹蛋黃的烏金蛋黃酥。

身為香港人，我不否認喜歡吃蛋黃，但第一次吃到這款以超過10克厚實烏魚子取代的蛋黃酥，深深覺得皮真是酥又香，內餡豆沙細緻，配上頂級烏魚子的濃郁天然海味，一口咬下，多重美味交織，打從心底覺得滿足，滋味遠勝傳統蛋黃酥。雖然價格有點貴，但是反正為了健康，這種點心也不能吃太多。寶貴的熱量，獻給美味又獨一無二的烏金蛋黃酥，真是太值得了。