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20/09/2022

【九合一大選】民進黨失民心，柯文哲民眾黨或成大贏家

#台灣 #九合一選舉 #民進黨 #民眾黨 #柯文哲 #蔡英文
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣又快要選舉了。距離年底「九合一大選」只剩兩個多月，根據最新民調顯示，民進黨支持度連續大跌，綠營選情低迷，輿論認為民進黨有可能重蹈4年前地方選舉大敗覆轍。但是跟上次不一樣的是，上屆選舉因民進黨失民心而漁翁得利的國民黨，這回支持率仍在低點徘徊。因此台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨，很可能成為選舉的最大贏家。

 

　　具有綠營色彩的台灣民意基金會公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果顯示民進黨獲百分之22.4支持，國民黨15.4，台灣民眾黨20.9超車國民黨，一躍而成台灣第二大黨。台灣人看夠了藍綠之爭，讓強調非藍非綠，走出另一條路線的白營（民眾黨）受到青睞。

 

　　對比同一機構連續兩個月的民調數字，民進黨支持率比上月大跌7.8個百分點。如果和7月份的調查比較，支持度從百分之34.2，兩個月暴跌了11.8個百分點，並創下2016年7月以來最低記錄。

 

　　台灣政壇過往有個不成文的定率，但凡民進黨的聲望下跌，國民黨支持度就會上升，反之亦然。不過從這兩個月的民調數字來看，國民黨支持度也下跌了1.1個百分點，原本是第三大勢力的台灣民眾黨順利吸收民進黨流失的份額，支持度大增7.5個百分點。支持度排名第二的台灣民眾黨，目前只落後民進黨1.1個百分點。

 

　　部分輿論認為，民進黨之所以失民心，最大原因是失去了「民主」的精神。

 

　　民進黨的全名稱為「民主進步黨」，黨名強調民主精神。但是從這次「九合一選舉」黨內初選提名開始，黨主席蔡英文一人獨攬提名大權，沒收了民主的初選制度，讓不少中間偏綠支持者大感失望。後來跟著發生蔡英文的愛將，「小英男孩」民進黨桃園市長候選人林智堅碩士論文抄襲事件。雖然事證確鑿，蔡英文卻逆風而行，斷然下令全黨不顧是非黑白力撐林智堅，公然和判定抄襲論文的台灣大學對抗，讓支持綠營的學術界人士倍感失望。

 

蔡英文多項政策失當讓民進黨支持度持續下跌。

 

　　而最新的導火線，是台灣最大宗教團體慈濟基金會負責人，再度揭發當局去年阻撓慈濟捐贈復必泰（BNT）疫苗的過程。結果民進黨當局、綠營傳媒、立委和網軍傾巢而出，全力圍攻一個佛教慈善團體。根據當局統計，台灣佛教徒佔人口約百分之35，換言之這次圍剿慈濟有可能得罪多達800萬信徒。

 

　　國民黨近來也因為兩岸路線搖擺不定，引起台灣民眾和大陸方面不同層面的不滿，加上對民進黨各項天怒人怨的做法都無法發動夠力的攻擊、方方面面缺乏創意，完全無法帶起民眾的熱情和期待。

 

　　在缺乏選擇情況下，台灣民眾黨支持率急升，顯然是民眾對藍綠兩黨均感不滿，從而投入第三勢力。以往民進黨自豪獲最多年輕人和中年人支持，但民調顯示，20-54歲選民中，民眾黨已經全面碾壓民進黨。民進黨只剩下60歲以上支持者佔優勢，情況和國民黨開始衰敗時，逐漸流失20-40歲支持者，剩下老一輩擁躉類似。歷史不斷重演，端視政客能否記取教訓了。

 

 

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