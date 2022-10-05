台灣各項限制慢慢解除，振興旅遊方案層出不窮

只要新台幣1199元（約港幣290元），就可以搭遊覽車暢遊九份和金瓜石，其中包括最新的網美拍照點金瓜石彩虹階，還有祈堂老街及黃金博物館，然後轉往九份老街閒逛，接著到陽明山區的冷水坑和牛奶湖漫步，晚上入住北投的溫泉飯店好好泡個湯放鬆，第二天再泡個痛快，退房離開。這樣的價錢，實在划算到令人心動。雖然只包第二天的飯店早餐，其他餐食自理，還要加上一百元的導遊小費，也怎麼算也還是夠便宜。儘管這些景點並不新鮮，但換個角度，可算是值得一再重遊的經典之地。擔任導遊的朋友最近在親朋好友間攬客，大家爭相報名，火速成團。

台灣逐漸進入跟新冠肺炎病毒共存的階段，各項限制慢慢解除的同時，官方也推出各種振興旅遊方案，幫助在疫情期間受到重創的觀光業者能夠恢復生機。有的是補助個人住宿；例如我8月時去基隆參觀中元祭，住宿費就當場減免1300元（新台幣 下同）。除了折抵800元，打滿三劑疫苗還再加碼500元，節省荷包相當有感。而有些則是補助旅行業者，以每團為單位撥發補助金，所以團費會大幅降低，出現很多讓人驚訝的超級划算低價行程。

造成低價的還有一點，就是隨著取消入境隔離，台灣防疫旅館正式退場，轉型重新回到一般旅館。業者強調做足消毒工作，甚至會把床墊等有疑慮的設備都換新，確保安全衛生，這段有點尷尬的期間，當然也會推出最優惠的價格。我是認為，防疫旅館又不是用來隔離確診者，加上消毒工作做好，其實不用太過擔心。上面所提到的行程，就是入住曾經當過防疫旅館的北投水美溫泉會館，泉質屬於酸性硫酸泉的白磺泉，雖然沒有青磺泉那麼稀有，但是弱酸性硫酸鹽泉可軟化皮膚角質，促進血液循環，放鬆筋骨，不失為一個療癒身心的好湯。

台灣東部關山上月17日晚上發生50年來最大規模6.4地震後，18日下午台東池上又發生規模6.7地震，導致部分公路因山泥傾瀉而終斷。

台東9月地震導致火車出軌。

仰賴觀光收入甚深的台灣東部花蓮台東地區，也是疫情重災區，雪上加霜的是又遇上最近連番強震，旅客紛紛卻步。

年底是往花東欣賞油菜花的好季節。

因此台灣觀光單位近期推出更進一步優惠措施，搶救振興花東旅遊業。從10月1日起到12月中，當局對花東旅行團補貼從每團2萬元增加到4萬，也就是當局幫每團打底墊付4萬，旅客需付的團費將降至市價的三分之一，估計這段期間會有3.3萬團之多。

因為台灣還沒有全面開放邊境，只是逐漸鬆綁，目前為止的補助都是針對台灣本地居民，以及部分合資格外國人。不過開放觀光是大勢所趨，港澳居民再度來台灣旅遊的日子應該不會等太久了。屆時一定會有針對外籍人士的大方優惠，一定要好好把握。