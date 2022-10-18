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18/10/2022

台灣會為美國利益拋頭顱灑熱血？

#台灣 #戰爭 #兩岸關係 #美國 #徵兵制
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　「兩岸已處於戰爭狀態，台灣隨時可能向大陸開火」，正是近半個月來台灣軍方高層發言的精髓。而幕後的黑手，終究還是美國老大哥。

 

　　兩岸開戰「第一擊」的定義最近在台灣吵得沸沸揚揚，台灣防長宣布修改規則，將解放軍無人機進入台灣12浬範圍算作「第一擊」，代表兩岸開戰。而且回朔解放軍8月份圍台軍演，導彈飛越台灣上空也算是對岸發動「第一擊」，也就等於宣布兩岸目前已進入「戰爭狀態」。

 

　　幾十年來台灣軍方對於「第一擊」的定義很明確，即對岸向台灣發射飛彈、砲彈，等同開戰。有輿論認為，8月圍台軍演後，陸續有大陸無人機飛向金門軍營並拍攝軍隊動態，當時台灣軍方沒有作為，因而將「第一擊」納入無人機向島內民眾交待。然而這種轉變，並不像民進黨當局自美國眾議院議長佩洛西訪台後，以低調姿態回應北京猛烈批評和圍台軍演的做法，反而像是向美國老大哥交待表態。

 

　　從俄烏戰爭發生後，無論是外國傳媒抑或美國官員的發言，都看得出美國一心想將這場戰爭複製到台灣。幾個月來廣被民進黨當局拿來宣傳，台美關係處於歷史高峰的美國跨黨派以及國會訪問團絡繹不絕，細看他們與蔡英文和官員對話內容可以發現，美國不斷施壓台灣恢復徵兵制、強化後備動員能力和制度、要求像烏克蘭一樣全民皆兵。發展到美國國會上月提出「台灣政策法」，更被《紐約時報》評為美國計畫讓台灣成為龐大的「武器庫」，讓台灣人與攻台的解放軍打到巷戰甚至游擊戰。

 


外國傳媒指，美國計畫讓台灣成為龐大的「武器庫」。

如兩岸發生戰爭美國希望台軍能打到巷戰甚至游擊戰。

 

　　蔡英文上台後勇於充當美國反中的馬前卒，北京雖然強烈批評，但仍不斷重申兩岸統一走和平路線。而如果民進黨當局始終沒有宣布台獨，大陸方面也一直忍著不出手，兩岸絕不可能如美國所願發生戰爭。這時候台灣大膽修改了兩岸開戰的定義，等於將兩岸開火權交給美國，假想狀況包括：又有一架無人機飛進金門上空，美方就有藉口要求台方開火還擊。事態一旦擦槍走火，即可演變為全面戰爭，正好像俄羅斯攻打烏克蘭一樣，戰爭拖延超過半年讓大陸方面國力嚴重衰退，坐收漁翁之利的美國，不費一兵一卒就可以暫時去除中國崛起對自身利益的威脅。

 

　　不過，就算美國成功引發戰爭，兩岸是否會打持久戰仍有待觀察，第一個要件就是台灣要有高昂的士氣。如果將台灣比喻為烏克蘭，烏克蘭人民勇於參軍對抗俄軍，但台灣近年來軍人招募情況非常不理想，代表年輕人根本不願為保衛台灣而犧牲。更明顯的例子是，美國要求台灣將男服役期從4個月延長為一年，民進黨當局始終下不了手。原因是綠營支持者大多是年輕人，一旦宣布延長役期這種不受歡迎的政策，勢必會直接衝擊選票，更遑論那些活躍於各大傳媒和社交網站的知名綠青，沒有半個膽敢出來呼應。綠營最擅長的網路帶風向，一片沉寂。要打一場其實完全可以避免的不必要戰爭，為老美的利益拋頭顱灑熱血，再無腦也不可能甘願。

 

 

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