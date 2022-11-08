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08/11/2022

「九合一」地方選舉，陳水扁預言民進黨大敗

#台灣 #九合一選舉 #民進黨 #陳水扁
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　距離台灣重要的地方選舉「九合一大選」只剩兩個多星期，選情瀰漫著一股民進黨很有可能大敗的氣氛。前總統陳水扁最近更大膽預言，最慘的可能是民進黨從目前的7席，輸到只剩4席，成績比四年前大敗更慘。

 

　　所謂「九合一選舉」選舉，是指台北市、桃園市等6都和另外16個縣的地方選舉，選出縣市長、議員、村里長等基層民意代表。從民調看來，民進黨除了目前執政的深綠地區：台南市、高雄市和屏東市，因為票源穩固到無法撼動，以及對手國民黨候選人實力太弱，無法構成威脅外，其他縣市的選情並不樂觀，起碼也是陷入苦戰。

 

　　不少輿論將民進黨選情低迷，歸因於綠營道德標準低落，引發民眾反感。從黨主席蔡英文下令傾全黨之力，為當時涉及碩士論文抄襲的桃園市長候選人林智堅洗白，到民進黨台北市長候選人陳時中推出涉嫌性騷擾爭議廣告，以及放任外圍側翼攻擊台灣最大佛教團體慈濟功德會等，都引起不同階層民眾反感。

 

蔡英文各縣市賣力助選拉抬選情。

 

　　從過去經驗來看，判斷綠營是否感受到選情危機的指標，就是會不會拿出鎮山之寶「亡國感」，激發綠營支持者歸隊。果然，「抗中保台」目前已成為民進黨候選人必打的其中一張牌。

 

　　不過，以我來看「抗中保台」只適用在中央級，例如：總統、立法委員選舉，地方選舉效果微乎其微。原因是地方選舉層次非常複雜，除了縣市長外，還有議員、村長、里長等，都是基層服務為主。一般地方選民只會認定候選人有沒有賣力為自己居住區域服務，爭取權益，對於黨派的差別相對而言並不太重視。選民對兩岸議題更是無感，因為這些人就算當選，也無法改變台灣的兩岸政策，當然亦無權和對岸接觸談判。

 

　　從歷史來看，其實最早操作兩岸議題的地方選舉並非綠營，而是1996年的新黨台北市長候選人趙少康，但即使一路打兩岸牌爭取深藍支持者認同，也只拿到百分之30選票。當年代表國民黨參選的黃大洲，則因為個人魅力不足，得票率僅有百分之26，分裂的藍營導致陳水扁成為最大贏家。他打出「有夢最美」的口號，以市政未來發展作為主要政見，最終獲得百分之44選票當選台北市長。

 

　　多位前民進黨高層都認為「抗中保台」策略不利選情，民進黨前主席許信良指出，國際及台灣的輿論都一直強調戰爭的危機、武統迫在眉睫，對民進黨選舉不利。陳水扁執政時期的陸委會副主委游盈隆則認為，民進黨選情低迷原因，除了輕敵之外，就是榮華富貴的好日子過慣了，「戰貓變成肥貓」。

 

　　前總統陳水扁四年前精準預測高雄、台中、嘉義市、外島等選情恐怕會翻轉，選前被綠營罵是神經病，沒想到成為神預言。陳水扁這次再度不甘寂寞的做出預估，悲觀認為今年民進黨縣市長選舉就是保7大作戰，也就是目前執政7個縣市為基本盤，最差的可能只剩4席縣市長，最好則是10席，至於是哪些縣市，陳水扁這次選擇避而不談，留下想像空間。

 

選情不如往年熱烈。

 

　　「九合一選舉」共選出22位縣市長，民進黨4年前大敗只獲得7席，如果陳水扁的預估準確，民進黨仍然無法取得過半數縣市長席位，有可能直接衝擊2024年總統大選結果。
　

 

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