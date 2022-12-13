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13/12/2022

大陸再暫停進口台灣多款商品，是大陸打壓？還是自身怠惰？

#台灣 #進口 #秋刀魚 #九合一選舉
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　兩岸關係緊張，首當其衝遭殃的終究還是老百姓的生計。近兩年來台灣輸往大陸的農產品接連被暫停進口，台灣執政當局可謂見招拆招，禁鳳梨就鼓吹全民愛台一起吃鳳梨、禁香蕉則讓沒得選擇的軍人當餐後水果，輪到高價的石斑被禁，則提出「班班有石斑」，讓高級魚變成學生午餐菜色之一。不過，這招看來也不是每次都靈，因為上周中國海關總署擴大暫停進口清單，入列的包括金門高粱、台灣啤酒等，這次總不成叫軍人大口喝高粱、學生班班喝啤酒吧。

 

中國海關總署暫停進口台灣秋刀魚等水產，年產值近2億美元。

 

　　對於大陸方面禁止進口的台灣產品，上星期從秋刀魚、魷魚一路擴大到酒類、飲料和零食，民進黨政府反應堪稱為「膝反射式」回應。當然第一時間就是指責北京以政治為出發點，以突襲方式阻撓台灣產品出口，並聲稱做法違反世界貿易組織（WTO）規範，不排除提出控訴，總之千錯萬錯都不是自己的錯。

 

蘇貞昌表示不排除就水產等產品被大陸禁止進口向WTO申訴。

 

　　如果光看綠營傳媒的報導，會覺得大陸方面是在台灣「九合一選舉」民進黨大敗後順勢出手落井下石。但事實上中國海關總署的規定，是全世界一視同仁，結果只有台灣受影響。

 

　　中國海關總署去年4月透過世界貿易組織，向所有會員公告輸入食品必須重新註冊的規定。新規定今年1月1日起生效，補件期限是今年8月底。公布新規至今已20個月，補件期限也快4個月，說是突襲實在牽強。以鄰近的日本為例，日本政府去年8月就協助廠家重新註冊登記，這次沒有一間日本廠家被中國海關總署列入暫時禁止進口名單。反觀台灣，只有一間食品廠通過審查。更嚴重的是，中國海關總署公布暫時禁止清單後，傳媒詢問農委會竟然一問三不知，完全狀況外。

 

　　依照慣例，當局譴責完對岸政治打壓後，立即進行大內宣，除了呼籲民眾多吃多買之外，也公布友好國家支持名單，聲稱這些友邦會大量購買，幫助農民渡過難關。但是其實這些招數都是使出「拖」字訣，讓事件過了風頭，避開大眾質疑政府的農業政策嚴重缺失。

 

　　一開始的確有效：香蕉和鳳梨被禁時，成為軍人和學生每餐必備的飯後水果。但當禁止入口範圍擴大後，當局的招數續漸變得力不從心。像大陸方面今年禁止石斑進口後，農委會提出「班班吃石斑」計劃，花費高達6億新台幣為全台各學校學生午餐加餸。不知道是想法太天真，抑或官員根本不瞭解石斑產銷情況，養殖石斑漁民因禁令而選擇減少飼養，導致供應量不足，讓大部分學生等不到說好的石斑大餐。傳媒更戲稱，「班班吃石斑」變成「班班等石斑」。

 

　　「抗中保台」是綠營維繫支持者選票的「迷幻藥」，但凡遇到類似事件，千錯萬錯都是對岸的打壓錯。凡事歸咎於大陸打壓，綠營支持者基本上都會埋單。但這些死忠支持者的愚忠，造就民進黨政府在治理工作上的怠惰，反正有問題推給大陸就對了（政黨輪替初期則是一律賴給前朝的馬英九）。

 

　　不過，上月底才結束的「九合一選舉」，民進黨雖然守住南部四個農業縣市的基本盤，但從得票來看，向來贏到對手連車尾燈都看不到的台南市和屏東縣，竟然只能險勝，令大家跌破眼鏡。而這些縣市的農產品正是鳳梨、香蕉、芒果和石斑等被禁農產品。看來被民進黨餵了多年「芒果乾」（亡國感）的南部農民，也開始覺得這種虛幻的對抗無法解決生計，開始用選票表達不滿。

 

 

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