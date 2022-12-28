台灣政治難以擺脫黑金

「黑金」在台灣不是指石油，而是黑道和金權的掛鉤體制，堪稱台式民主制度不可或缺的成份。過往幾十年「黑金」一直和國民黨劃上等號，而號稱「民主先生」的李登輝更是箇中代表人物。不過，隨著上月底「九合一選舉」民進黨大敗，綠營內部良知未泯的有志之士檢討原因，都將矛頭指向黨內被黑社會份子把持，進而左右高層決策。而選前種種黑社會份子有恃無恐的囂張行為，都直接或間接牽扯到民進黨中央，民進黨「黑道治台」的耳語自此不脛而走。

台南88槍擊案一處住宅被亂槍掃射。

台南是民進黨的鐵票區，長期由綠營治理。但在選前卻接連發生幾起誇張的涉及黑道事件。先是台南市議員候選人謝舒凡的競選總部，遭人連開30槍。民進黨前中執委郭再欽，出售一間工廠引發不滿，同天也遭人連開58槍。由於當時距離「九合一選舉」不到1個月，一晚連開了88槍，被傳媒稱為「88槍擊案」。兩宗案件都與土地買賣，黑社會份子得不到滿意利益有關，但警方當時卻對案情一籌莫展。

民進黨台南市長候選人黃偉哲順利當選連任，綠營在議會當選人數也佔多數，按照慣例理應由民進黨人士當選議長。不過，投票前卻傳出黑社會介入，恐嚇議員支持特定人選。投票當天大批警員把守議場門口，防止黑社會人士以暴力影響選舉結果，甚至連議員都要經過金屬探測器才能進場，成為另類民主選舉的遺憾示範。

所謂上樑不正下樑歪，部份政治人物和評論員點名，民進黨中央早就被黑社會份子把持。前時代力量立委黃國昌和知名評論員陳之漢在直播中點名，黑社會組織「天道盟」領導人黃承國是蔡英文的「國策顧問」，他還當過民進黨台北市黨部主委，在北市呼風喚雨，對黨中央決策有直接影響力。參加立委補選的民進黨候選人吳怡農擔任台北市黨部主委任內，市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉欺詐、暴力討債及毒品等案。但仰仗民進黨黑社會幫派勢力，被捕後仍能在警局囂張自拍上傳社交網站，引爆輿論譁然。

不少評論認為民進黨中央早就被黑社會份子把持。

若沒有足以保障執政的利益，民進黨絕不可能那麼迅速的向黑社會靠攏。和黑社會合作的好處，在黨內而言是利用黑幫組織成員變成大批可靠的人頭黨員，能操控黨內各種初選投票。在這種情況下，誰擁有最多人頭黨員，或者說誰能動員更大的黑社會幫派，便能在地方選舉穩操勝券，而這種情況多年前就已經開始。像2013年為布局民進黨主席選舉，民進黨立委柯建銘掛名推薦「天道盟太陽會」成員入黨，前高雄市長謝長廷幕僚向「四海幫」招募3萬名人頭黨員，都是鮮明的例子。

台灣的政黨向黑社會靠攏的始作俑者，是擔任國民黨主席時的李登輝。當時李登輝為了鞏固執政權，放任黑社會份子藉由代表國民黨參選，洗白成為政治人物，李登輝因而獲得「黑金教父」的稱號。

在藍營執政期間，我曾親身經歷過黑社會份子比警察更能維持秩序的場面。2009年我採訪時任海協會會長陳雲林訪台新聞，陳雲林所到之處綠營示威者如影隨形。唯獨到了台中大甲鎮瀾宮前，路口就像施了魔法一樣，不用警察把守卻沒有一個抗議者敢越過半步。原來當時被傳媒認為是黑社會份子的鎮瀾宮董事長，派了兩三百名著黑衣的年輕人站在附近，竟然就足以產生威嚇作用。我當時好奇和幾名黑衣人聊天，問為甚麼有信心示威者不會進來？他們的回答是示威者知道，誰踏進來一步就會有黑衣人跟他回家，後面會發生甚麼他們自然明白，當然不敢進來。

面對敗選後排山倒海要求檢討的壓力，民進黨提出《公職人員選罷法》要列入「排黑條款」。不過，這種戲碼並非第一次，2013年，時任民進黨主席蘇貞昌公開宣示，絕不容許黑道染指民進黨，並定嚴格的排黑條款。不過到2021年，民進黨坦承排黑條款沒有落實，又再宣示要嚴格打黑除惡。政治利益太過錯綜複雜，若非拿出強大決心，恐怕還是難以擺脫黑金的糾葛。