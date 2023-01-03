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03/01/2023

延長男性兵役至1年，軍事專家指是笑話

#台灣 #兵役 #蔡英文 #大學
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　蔡英文上任後兩岸關係惡化到了兵凶戰危的地步，為防台灣沒有足夠兵力應對兩岸戰爭，去年底宣布將男性成年人義務兵役，從目前4個月延長為一年。不過，島內不少傳媒認為，真正原因是民進黨政府抵擋不住美國壓力，改制讓兩岸戰爭時送更多年輕人上戰場，按照美國老大哥的如意算盤，就是要拖延戰事來拖累大陸。

 

　　台灣軍方過去多年的戰略指導，都是以「決戰濱海」為重點，意味著在台灣海峽和灘岸決戰，不讓解放軍登陸。但在俄烏戰爭爆發後，美國改變了看法，認為如果兩岸一旦發生戰爭，戰事拖愈久愈能損耗中國國力，就跟烏克蘭拖累俄羅斯一樣。鷸蚌相爭，漁翁得利的美國霸權地位就能更穩固，因而要求台灣修改戰略指導方針。

 

　　從過去一段時間美國學者提出，訓練台灣民眾打游擊戰，到解放軍一旦登陸美軍就會先炸毀台積電等先進晶片製造廠來看，美國戰略就是要將台灣島成為戰場，至於台灣人死多少、經濟基礎設施全毀種種悲劇，根本不在老美考慮範圍。

 

　　蔡英文提出延長服役期時，強調新兵會加強訓練，包括：實彈射擊項目增加到800發子彈、學會發射刺針、標槍飛彈等先進武器，但這些論點馬上被不少了解內情的退役將領和軍事專家指為笑話。

 

　　台灣軍方目前使用的靶場數量本來就不夠，延長服役期間後更不夠新兵使用，除非是犧牲正規軍的訓練才能達到承諾。至於標槍和肩射刺針飛彈，退役將領則指出，這些武器在軍方定位為高階專長，必須進行多周的專屬訓練，通過考試取得證書，才算是合格射手。即使只是飛彈訓練用的模擬器，同樣非常昂貴，也需要具備資格的專業教官去操作。如果只是讓義務役參觀過飛彈或模擬器就算數，遇到實戰時他們根本不懂得如何操作。況且美國早前承諾出售500枚刺針飛彈，也以俄烏戰爭為由一直未交貨，台灣哪有那麼多飛彈給新兵練習？

 

台灣軍方靶場不足無法讓新兵有足夠的實彈射擊訓練。

 


蔡英文提出讓義務役士兵學會使用刺針飛彈引發軍事專家質疑。

 

　　除了輿論和軍事專家質疑之外，學生家長認為政策打亂了小孩的人生規劃。讀完四年大學之後，還要當兵一年才能就業或繼續升學，這一年斷層難以彌補。當局為了平息家長怨氣，提出一些天馬行空的構想，例如把目前的四年制大學改為三年，剩下一年時間讓學生當兵。另外還計劃讓學生每年暑假去當兵三個月，四年下來就完成服役。軍事專家則認為，一年當三個月兵等於每年去軍中玩一趟，就算玩足四年，能否訓練出可上戰場的士兵完全令人懷疑。而最致命的，是讓台灣每到暑假都兵力充沛，但另外九個月則鬧空城計，這樣延長服役有何意義？首當其衝的準役男當然也不領情，認為大學四年都沒有暑假，簡直是惡夢。

 

　　以前只是乖乖繳大筆人民血汗錢給老美當保護費就算了，現在美國受到烏克蘭戰爭啟發，打定主意要透過台海緊張增長至高無上的「美國利益」，倒楣的再度是台灣人。

 

 

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