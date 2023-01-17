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17/01/2023

蔡英文政府違背時代趨勢，竟要在台灣布雷遺害子孫

#台灣 #火山車載布雷系統 #地雷 #渥太華條約 #民進黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　向來美國對台軍售，都只有北京出面反對，在台灣雜音相對微弱。不過，美國國務院日前批准出售「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems），終於一反往例的激發島內各界激烈爭論，質疑蔡英文政府違背時代趨勢，竟然要在台灣本土布雷，簡直是遺害子孫。

 

美國近期宣布對台出售的「火山車載布雷系統」。

 

　　美國去年不斷施壓，要求台灣當局將役男義務役服役期從4個月延長為一年，就在民進黨政府屈服當天，隨即宣布出售這套布雷系統，讓輿論好奇是否美國認為兩岸情勢已經到了不可收拾地步，需要準備好地雷防止解放軍登陸。

 

　　對於外界質疑地雷可能會炸到台灣人而不是解放軍，台灣軍方澄清這個先進的地雷系統，並非《渥太華條約》（又稱：地雷禁止條約 Mine Ban Treaty）限制的對人殺傷地雷。軍方強調，戰防雷針對目標是坦克，人員踩在戰防雷上，會因未達到戰車的重量，戰防雷不會爆炸。不過，軍方沒說的是，如果是載滿學生的校車、台灣的貨車等經過，這種地雷是否聰明到可以判斷它不是坦克，所以就不爆炸？而就算爆炸之後，是不是和對人殺傷雷不同，能夠做到只傷車不傷人？從這樣看兩者根本上沒有分別，就是危害環境以及生命而且難以收拾的地雷。

 

　　美國不但未參加《渥太華條約》，而且規定美國本土不擁有任何布雷區。也就是美國只負責賣地雷，而且專門埋在別人國家領土。例如美國在南北韓接壤區域布下的地雷區，就強調所有權屬韓國而非美國，人道責任撇得一乾二淨。

 

　　更深一層的思考，美國這次對台出售布雷系統，可視為要調整台灣防衛作戰指導方向。從陳水扁執政時代以來，台灣軍方都以類似拒敵於濱岸的概念建軍，也就是追求在台灣海峽解決兩岸戰爭，不讓戰事波及本島，減少傷害及損失。如今卻購入布雷系統，顯然呼應了部分美國學者和軍方近期的看法，就是將兩岸戰事停留在台灣島上，資助台灣民眾打游擊戰、巷戰、摧毀所有基礎設施。目的是以拖延戰爭期間，拖累中國大陸的軍力與國力，讓美國繼續稱霸。

 

　　至於急需美國老大哥以對台施恩、派高官來訪，來彰顯所謂「外交」成就，進而化為選票鞏固政權的民進黨，則不顧長遠後果，欣然接受這樣的安排。

 

金門軍方展示從海岸清除的各種地雷。

 

　　台灣目前其實仍有地雷區，1949年國民政府退守台灣，在金門埋下10萬枚地雷防止解放軍登陸。因此，大、小金門和大膽、二膽島百分之80海岸都是布雷區。台灣當局受到來自國際壓力，2007年起開始進行除雷工作，經歷6年宣布去除10萬枚地雷。不過，近兩年金門發現地雷新聞仍不時出現，因為地雷會隨著降雨等環境因素和地形改變位置，一旦埋下，彷彿就像可怕的病毒一樣，怎樣都很難去除乾淨。

 

　　為了抱緊美國老大哥的大腿，民進黨禍延子孫的決策，至此再添一樁。

 

 

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