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07/03/2023

台灣人真的有勇氣跟對岸一戰嗎？

#台灣 #全動法 #民進黨 #兵役 #美國
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣人真的有勇氣不惜一切跟對岸一戰嗎？從台灣民眾對最近吵翻天的法案反應，就可看出端倪。

 

　　民進黨政府去年12月宣布將義務兵役從4個月延長為一年，讓民眾感受到離戰爭似乎愈來愈近。上星期軍方又進一步推出《全民防衛動員準備法》（簡稱全動法）修正案，導致台灣社會高度質疑並擔心執政當局考慮讓只要滿16歲的學生也要參與戰事。

 

 民眾擔心「全動法」通過後16歲以上學生要上戰場。

 

　　記得去年底當局宣布延長兵役期間後，不同政治立場機構做了多份民調，大多顯示過半數民眾贊成。但細看受訪者背景，贊成者多半是家中沒有即將當兵的年輕人，反對者則以即將服役年輕人或家有小孩要當兵為主。顯示殘酷的人性真實面，也就是如果事不關己，別人的小孩上戰場保護台灣是應該的，反正自己和家人都不需要犧牲。也就是台灣人都知道的一句閩南語俗諺「死道友不死貧道」。

 

　　然而到了這次修正全動法，情況似乎逐漸轉變，原因在於修法重點包括：對16歲以上學生進行「動員造冊」；必要時將對媒體、網路言論進行管制。

 

　　根據台灣的法令規定，包括年輕人和一般老百姓，戰時並沒有軍事任務，16歲以上學生「動員造冊」後，爆發戰爭時只作支援工作，軍方不會發給武器裝備。但魔鬼藏在細節裡，修法中並沒有定出16歲以上學生只限男性，女學生是否也要造冊引發疑慮。而且當局沒有說明「動員準備階段」的標準，到底平時和戰時怎樣區分？

 

　　全動法不是新的法令，今次是針對部份內容進行修正。有別於過往的全動法，是以確保戰時物資供應不會被囤積和壟斷，這次修法重點則是管理「人力」。例如不管是否發生戰爭，當局只要宣布進入「動員準備階段」，所有傳統和網路傳媒言論一律受到法令限制，當局甚至可以徵用傳媒和相關工作人員。

 

　　在大部分傳媒強力反彈，以及民眾普遍不支持下，當局終於暫時將這條法令「下架」。輿論則認為，民進黨當局之所以推出從延長役期到修全動法的措施，全然是配合美國的對華施壓政策，也因此所謂「疑美論」，即懷疑美國所謂對台友好根本是為了美國國家利益的說法，近期在台灣社會續漸發酵。

 

　　民主文教基金會月初公布一份「台灣人民對美國認知」民調，針對美國是真心守護台灣、還是利用台灣壓制中國大陸進行調查，結果顯示民眾認為55.4％是利用台灣、19.7％是守護台灣，拉開明顯差距。至於對美國保障台灣安全承諾有無信心？49.1％傾向沒信心佔多數，但也有42.8％傾向有信心。

 

 民進黨當局近來一連串行動讓人感到離戰爭愈來愈近。

 

　　覺得美國會不會因本身利益，把台灣作為壓制中國大陸崛起的工具？65.4％傾向覺得會、22.2％傾向不會。至於台灣人面對中美競爭應該選擇什麼態度，61％人認為「親美和中，不選邊」最有利，22.8%認為應親美反中、選擇美國，3.8％親中反美、12.4％未表態。

 

　　美國老大哥算盤打得響叮噹，只能希望台灣人被利用久了，能真的開始覺悟。不要被別人賣了，還傻傻替人數鈔票。

 

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