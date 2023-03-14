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14/03/2023

兵斷糧、民缺蛋？

#台灣 #馬祖 #官兵 #斷糧 #金門馬拉松 #雞蛋
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣最前線、離大陸只有短短9.25公里的馬祖，竟然傳出官兵陷入「斷糧」處境。士兵們因為補給出問題，2天沒有肉吃，就在沙灘上用大字劃出求救字句。除了曝露出軍隊管理和補給的缺失，另一方面也不禁令人懷疑，這樣的軍人完全缺乏忍耐力，真的還能指望他們拋頭顱灑熱血上戰場打仗嗎？

 

　　事件起因是上星期有民眾在馬祖莒光祖沙灘上，拍攝到「馬防部伙房沒有肉，肚子餓只能吃泡麵、罐頭」以及「主菜是白飯」等字句，原來是負責幫軍方補給的船隻維修，導致肉類等食材短缺，駐軍這兩天以罐頭取代肉類，沒想到竟然有負責守護台灣民眾安危的軍人受不了苦，公開「求救」。

 

前線馬祖駐軍不滿伙食沙灘刻字「救求」。（陳竑任臉書圖片）

 

馬祖軍營伙食兩天沒有肉就有軍人受不了。（陳竑任臉書圖片）

 

　　台灣軍方在前線的糗事還不只一樁，馬祖缺糧事件不到一星期，另一前線金門又發生駐紮在二膽島的士兵失蹤。事發兩天台灣傳媒更引述消息指，這名士兵穿著救生衣游到廈門附近海域，因體力不支被大陸海警救起，目前人在廈門。對於傳媒各種猜測，包括缺債逃亡、投靠大陸等，台灣軍方一律以未找到人不作回應。巧的是失蹤士兵剛好是一位伙食兵，有人搞笑表示，或許是缺肉又缺蛋，所以乾脆跑到大陸去採購糧食。

 

金門失蹤軍人懷疑游泳到對岸廈門。

 

　　台灣最近吵得最厲害、老百姓也最有切身感受的話題，真的是缺蛋危機。禽流感H5N1加上氣溫偏低導致雞生不出蛋，蛋價狂飆，創下歷史新高，依舊一蛋難求。朋友笑稱，好懷念馬英九執政時期，蛋多到可以用來砸警察抗議。現在如果要抗議，還真的捨不得丟雞蛋。

 

　　缺電，怪民眾冷氣開太兇，缺蛋，說台灣人平均每人每年食用蛋數達355顆，超過美國和日本，吃得太兇。主管單位農委會主委要大家改吃鴨蛋，最新更傳出台灣新莊公園的母鵝生蛋，都被民眾偷走。母鵝一生蛋，就被惡劣的人趕開，下手搶蛋，導致母鵝鬱鬱寡歡，實在是缺蛋升級到缺德的程度。

 

　　老實說，不吃雞蛋也不會死，但這種民生必需品的匱乏，就是會讓小老百姓很不開心。更不用說台灣許多民間小吃，像是蚵仔煎和蔥油蛋餅，雞蛋都是不可或缺的食材。已經有蚵仔煎老字號喊話，再缺下去，可能就要出現沒有蛋的蚵仔煎了。連鎖牛丼品牌也因雞蛋嚴重缺貨，公告部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應。台南名店「名東蛋糕」也在臉書宣布，因雞蛋供不應求，即日起蛋糕賣完就打烊。受到衝擊的店家，不勝枚舉。

 

　　就算不外食，雞蛋也是家常必備。朋友紛紛分享採購雞蛋的辛酸，有一位高階公務員退休的老同學，被老婆派出去找蛋，結果運氣欠佳，不是被別人買走最後一盒，就是撲空，最後在外面流浪了一兩個小時，才終於完成任務返家。

 

　　台灣人2020年排隊買口罩，2021年排隊打疫苗，2022年排隊搶快篩，新年新任務，搶雞蛋。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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