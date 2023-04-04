蔡英文抱美國大腿，換來難堪「降級」待遇

抱美國大腿，是台灣綠營一以貫之的終極外交取向，而只要能以過境名義到美國，就是意義重大的突破。不過蔡英文最近以出訪中美洲危地馬拉、伯利茲名義過境美國，對美國盡心盡力付出的她，卻遇到難堪的「降級」待遇。

蔡英文過境紐約待似乎受到美方降級待遇。

首先是依照以往慣例，台灣領導人過境美國，國務院會舉行過境簡報。不過，上月30日在簡報會舉行前23分鐘，美方突然臨時宣布取消。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比更表示，蔡英文這次過境美國，美方不會安排行政部門官員和她碰面。柯比提前表明這一點，作法也跟以往不同，也可看出蔡英文總統此行，美中台三方枱面下的外交較勁相當激烈。

而在蔡英文出發前，綠營有意無意的透露前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將與蔡英文同時出席華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的晚會。但是蓬佩奧30日晚上並未在晚會現身。台灣的總統府副秘書長張惇涵只表示，現場蓬佩奧沒有出席，來賓名單均是由主辦單位發出邀請。台灣輿論則認為，如果一開始沒有安排要與蓬佩奧會面，應該會透過適當管道澄清，顯見背後有美中角力的痕跡。

而在紐約的僑宴，到場的只有新澤西州長，連紐約州州長跟紐約政要都沒有人出席，以美方到場賓客名單而言，可說遭到冷淡對待。

在訪問完危地馬拉回程過境洛杉磯時，綠營傳媒更強力暗示蔡英文會在里根圖書館發表演講。彭博社31日引述消息人士報導指，蔡英文在美國的行程已經縮減。

美國自由亞洲電台直接向里根圖書館查證，得到的回應是「我們從未說過（蔡英文）會在里根圖書館發表演講。 我們只是說我們邀請了她。沒有任何演講被取消，因為從來沒有安排任何演講。」

儘管有如此的縮減規模層級和取消，綠營當然依舊還是力挺蔡英文。最妙的一種說法，是認為蔡英文本次過境美國的停留時間達到5天4夜，等同訪問美國等級，所以能在美國待到這樣的長時間就算是突破。有藍營名嘴辛辣抨擊，蔡英文既沒有去首都華府，也沒有見到重要官員，光是待在美國，那麼乾脆學電影《航站情緣》一樣，設法賴在美國機場不要走，就能突破再突破了。

馬英九抵達上海浦東機場，由國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鐘曉敏，以及副主任李驍東等人接機。

反觀台灣前總統馬英九，選了跟蔡英文幾乎同時間前往大陸祭祖。結果是馬英九如魚得水，大肆揮灑個人魅力，搶走不少版面。馬英九是台灣所謂的外省第二代，出生在香港，所以是生平第一次踏上大陸，卻因為父母的關係，能說一口流利的長沙話。而他從拜謁南京中山陵到祭拜祖墳，一切都充滿話題性，而最大的特質則是真誠。

馬英九大陸祭祖之旅沿途吸引不少民眾圍觀。

老實說，我向來覺得馬英九不夠霸氣，性格太軟弱，無力對抗綠營，並沒有太欣賞他。不過這次他的言行舉止當中，處處展現中華兒女對兩岸和平共榮的殷切期盼，有相當程度感動到我。





