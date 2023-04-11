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11/04/2023

政策進入考量選舉模式，港人利用價值還剩多少

#台灣 #區議員 #入台證 #港人 #民進黨 #大選
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　公元2020年台灣大選前，蔡英文和民進黨公開力撐香港反修例和相關示威者，吸引大批港人申請移民台。過去三年傳媒陸續報導港人移民受到刁難，但都一一被台灣當局以移民公司為自己利益誤導民眾，以及個別港人有大陸背景等理由來反駁。不過，近月至少兩名民主派現任區議員申請入台證受阻，讓人驚覺曾經撐香港的民進黨，已從默默刁難港人移民，進化到公開嚴審港人來台。

 

 台灣開始以更嚴格標準審查港人來台旅遊。

 

　　細看陸委會近日回覆傳媒，關於區議員申請入台證受阻聲明，重申台灣政府的一貫立場，是推動台港健康有序交流及維護「國家安全」，「但今日的香港情勢『與3年前』已有所不同」，稱符合規定者自然會准許赴台。一句「與3年前」正好說明港人對民進黨當局的價值，已經沒有3年前大選時重要，所以就「用後即棄」。

 

　　3年前總統大選正值香港反修例事件鬧得沸沸揚揚，充滿話題性和炒作空間。因此民進黨公開高調支持在台港人和民間組織，更發起活動、遊行等大力聲援香港。除了借此打擊當時對香港局勢保持低調的國民黨總統候選人，更吸引不少熱血年輕人因此投票支持民進黨，最終讓蔡英文高票連任。若說香港當年是蔡英文的超級助選員，一點也不過。

 

　　如今在反修例事件逐漸被國際和傳媒遺忘之後，台灣當局撐港人的力度明顯的愈來愈弱，更不斷以不少理由限制港人移民，例如：不是香港出生、在中資機構服務過、年齡太大（擔心來台定居後增加當地健保負擔），甚至以留台意志不夠明顯堅定的抽象說法，不讓符合停留期限的投資移民者取得身分證等。

 

　　最近申請入台證受阻的香港區議員，想必認為自己是泛民區議員，理念與台灣相近，但顯然台灣當局的想法並非如此，而認為只要曾經宣誓，便有國安疑慮。由此可見港人的利用價值和選票幾乎劃上等號，加上目前已踏入大選年，當局政策也進入現實考量的選舉模式。未能在選舉中為綠營加分的港人，也歸類到與大陸政策一起考量。

 

　　回顧台灣過去選舉，可以歸納出幾個大原則。每當綠營支持度落後時，必定以批評中國大陸、收緊兩岸政策製造緊張來吸引深綠選民回流。必要時更要使出「芒果乾」（跟「亡國感」諧音的戲稱）的大招。明年大選民進黨準候選人賴清德，過往公開以「務實台獨工作者」自許，讓中間選民有一定疑慮，未來幾個月當局勢必收緊兩岸政策，或者至少在官方回應兩岸議題時，採取更辛辣語言論，目的是挑起雙方舌戰，兩岸越緊張越好，以便鞏固綠營選民基本盤。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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