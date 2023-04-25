美國指責北京竊密時，是否應先自清門戶？

軍事新聞向來虛虛實實，傳媒不時引述所謂機密文件作出報導，事實上可能淪為宣傳工具而不自知。不過，最近美國年輕國民兵特薛拉（Jack Teixeira）大量洩露的政府機密文件，可信度應無庸致疑，當中除了揭露美國對盟邦做了不少見不得人的事外，密件更顯示美軍評估台灣抵受不住解放軍第一擊，在台灣引發熱議。

台軍以兩枚防空飛彈對應一枚來襲飛彈方式，被美軍認為無法應對解放軍短程導彈密集攻擊。

根據多間美國傳媒引述外洩的機密文件分析，台灣對應解放軍飛彈攻勢，是以兩枚防空飛彈攻擊一枚來襲飛彈，因此只要大陸採取短程導引密集攻擊，台軍便無法應付。近年來解放軍每天大量軍機進入台灣西南防空識別區，去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中方更借此否定了幾十年的中線默契，軍機不時越過中線，讓台灣派戰機監視和攔截疲於奔命，導致戰機保養維修系統不勝負荷。美軍認為，已導致台灣近半數軍機無法完整執行任務。機密文件還提到，台灣計劃戰時將戰機隱藏在東部花蓮的佳山基地，以便捱過第一輪攻擊後進行報復的計劃並不可行，經計算這些戰機轉到隱藏地點至少要一星期，屆時戰爭可能早已結束。

應對每天大量大陸軍機進入西南防空識別區，台軍戰機妥善率下降。

而在密件曝光後，上星期又傳出美軍派遣近200教官駐台，協助台軍訓練，傳媒猜測，顯然是美方對台軍的防禦能力不信任的結果。

台灣軍方迅速否定這些引用美國洩密文件的報導，重申有能力應對，而往後幾天陸續有新聞報導台軍其實有「雄風三型」等「近音速」飛彈，可以作為中國航母剋星。不過，從時機來看，報導讓人覺得宣傳和安定人心意味大於事實。從另一角度來看，美軍密件也間接證實，台灣傳媒近年不時質疑，美國售台武器並非全部都是台灣真正需要，而是強迫推銷或出清存貨。多年來白交的軍火保護費，只能買到心理上的安慰。

在中美對抗格局下，除了台灣被作為抗中籌碼外，不少中企也因各種國安和洩露等理由而受到抵制或制裁。然而洩密事件發生後，傳媒才驚覺原來美國能接觸到最高國家機密的人，起碼成千上萬，多到連當局到現在都無法說出具體數字。

就在上月23日，字節跳動（ByteDance）旗下短片分享應用程式TikTok執行長周受資在美國國會聽證會，接受議員輪番拷問TikTok洩露個資、影響國家安全之前，這些美國最高機密文件巳默默在網路上流傳，但並非透過TikTok或華為手機，而是美國社群媒體Discord。在聽證會後，機密文件更在推特（Twitter）曝光供公眾閱覽，推特負責人馬斯克（Elon Musk）甚至不肯移除文件。

就在美國以各種名目，以國安和洩露理由打壓中企的同時，國民兵特薛拉提醒世人，網路時代任何環節都有可能讓機密外洩。如果上了年紀的美國議員，仍天真的全力把洩露國家機密的大帽子，扣在年輕人使用為主的TikTok等中企上，恐怕是完全搞錯方向。日防夜防家賊難防，美國指責北京竊密的同時，是否應先自清門戶，否則機密都被人看光光還找不到真兇。