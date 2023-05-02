台灣百岳初試身手：奇萊南峰和南華山

最近在登山的旅程中，不論是郊山還是高山，經常會聽到熟悉的鄉音。攀談起來，發現喜愛到台灣爬山的香港人果真越來越多，而這的確是個聰明而且能夠深度了解台灣的選擇。以我個人而言，特別喜愛的是高山的壯闊景致，平常爬郊山則是為了鍛鍊體力準備上高山。台灣是世界上高山最密集的島嶼之一，擁有豐富的登山資源，值得多加探索。不過三千公尺以上的高山，基本生存條件嚴苛，而且難度分成很多級，差異極大，要面臨的登山關卡也往往相對困難和複雜，必須循序漸進，萬萬不可越級打怪，否則就算勉強上陣，落得既危險又辛苦，無法享受登山樂趣，必須慎選登山目標。在此要推薦兩座非常適合當作台灣百岳初試身手的山：奇萊南峰和南華山。

五星級的「天池山莊」。

登山的人都知道，同樣的路程，走得快揹得重就累人，如果拆成多天慢慢走，又只要背負少量物品就輕鬆。號稱台灣最豪華的山屋「天池山莊」，就是這趟行程的完美中繼站，還供應餐點和睡袋出租，讓難度大幅降低，不過也因此極度搶手。山友都戲稱，最困難的部分不是登山，而是抽中山屋。

我們夫妻二人閒來無事試個籤運，竟然抽中連續兩晚，於是展開一趟三天兩夜的登山旅行。當天一清早從台北開車，經過埔里買了豐盛早餐和午餐，開到屯原登山口停好車，接受入山證檢查和安全講解，9:45起登。

走到天池山莊約13公里，一路都是相對平緩的林道，從海拔1900公尺的登山口，慢慢走到海拔2860公尺的天池山莊，總爬升不到一千公尺，還用13公里稀釋，對於經常登山的我們而言，在晴朗涼爽的天氣走起來非常輕鬆愉快。沿途都沒有困難的地形，但是有幾處相當危險的崩壁，萬一崩塌就必須高繞，難度也會跟著提升。這次走運到極點，一路暢通，省了很多力氣。中途的重要休息點，是台電的雲海保線所，我們在這裡休息吃午餐，不知不覺下午兩點剛過就看到壯觀的三疊瀑布，意味著天池山莊到了。





「天池山莊」欣賞雲瀑。

公認是台灣最豪華山屋的天池山莊曾經多次改建，前身是日據時期的能高駐在所，於1930年原住民反抗日本人的霧社事件中遭到焚毀。但日本人隨即在第二年重建檜木屋舍。國民政府來台後，因應台電東西向輸電線路需求，沿用為天池保線所，1986年不幸再度焚毀，1993年重建。但隨著登山人口增加，山莊不敷使用，2011年又在原址以綠建築的理念重建。

天池山莊不愧台灣最豪華山屋的稱號，尤其我們被安排入住二樓的挑高四人房，非常寬敞，採光良好，還有置物櫃。走幾步就來到大陽台，山友們各據一方，曬著太陽看著眼前的能高主峰和卡賀爾山，吃著零食談天說地，喝下午茶或是拉筋放鬆，發呆或是配上跟山莊借閱的登山經典書籍，好不愜意。

晚上莊主進行精彩專業的生態講解，配上親自拍攝的野生動物照片，讓我們學習到豐富的生態知識。聽說有的莊主擅長彈吉他唱歌，炒熱氣氛，有的則會進行文史解說，因為這條歷史古道，可說具體而微的承載著台灣的近代史，包括最早開拓的泰雅族與賽德克族，到日據時期修成能高越嶺警備道路，橫貫中央山脈，連接起南投霧社與花蓮銅門二地，是台灣東西兩區的重要聯絡道。台灣光復後，台電公司加以拓建人行道，架設了127座巨型鐵塔，並在每隔10公里的地點建立保線所，當時被譽為「電力的萬里長城」。

奇萊南峰看日出。

第二天是重頭戲，凌晨三點起個大早吃早餐，出發登頂等著看日出。要選擇先到奇萊南峰還是南華山，大家各有盤算，我們是選擇奇萊南峰，也幸運看到日出瞬間和之後的黃金大草原美景。心滿意足的賞景拍照到盡興之後，再前往更容易走的柔美南華山。

奇萊南峰的黃金大草原。

兩座山峰之外，還有一個大家幾乎都不會錯過的景點就是「光被八表」紀念碑，由蔣介石親自題字，紀念台灣東西輸電之創舉。從南華山可以選擇先回到山莊，再走平緩的路到紀念碑，可是我們一時不察，選擇從南華山直接陡下，路徑狹小加以箭竹夾道遮蔽視線，落差又大，走起來感覺是最辛苦的一段。不過或許也因為如此，從光被八表回到山莊，沿途先是遇到羽色亮麗的公藍腹鷴，接著又幸運撞見印在台幣千元鈔票上的帝雉。

再怎麼慢慢逛，11點前還是回到了山莊。只住一晚的登山客紛紛趕著下山了，我們住兩晚的時間多到滿出來，於是放空，慢慢吃午餐，稍微睡個午覺，再吃下午茶，看著千變萬化的雲朵變化，這樣慵懶的登山，還真是奢侈到極點。

「天池山莊」陽台晚上就能欣賞到燦爛的星空。

陽台也是半夜觀星的好地點，兩晚都看著滿天星斗，心滿意足，簡直捨不得回去睡覺。

第三天就睡到自然醒，逛下山回到登山口開車。比較勤奮的人，像是我們遇到的室友，就選擇再上一次南華山看日出。

雖說交通方便的合歡群峰，也是熱門的初階百岳景點。不過因為實在太過於大眾化，老實說除了合歡西峰之外，其他爬起來並沒有真正登百岳的感覺。奇萊南峰和南華山，則有一些真正的登山感，既能看到深山的無敵景色，但又不會太辛苦，非常值得推薦。

不過再怎麼簡單，全程還是有近40公里，總爬升兩千公尺，所以適合平常有運動習慣的人。