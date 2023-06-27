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27/06/2023

愈「核突」愈「打卡」，台灣美食新潮流

#台灣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　一般人對美食的定義，大多以色、香、味來衡量，不過台灣近期卻有反其道而行的趨勢，愈「核突」愈能引起大家注意，甚至躍上外國傳媒版面。繼早前「大王具足蟲拉麵」被CNN等傳媒報導引來關注後，「鱷魚腳拉麵」又爆發另一波網路「打卡」朝聖熱潮，看到照片我真懷疑究竟有多少人敢吃或者吃得下去。不過我顯然是少見多怪，因為業者推出的限量恐怖拉麵，都被爭搶一空。

 

「鱷魚腳拉麵」究竟有多少人敢吃令人懷疑。

 

　　顏色和形狀對我而言都恐怖至極毫無食慾的大王具足蟲用來做拉麵，不得不佩服店家的勇氣和創意。但是大王具足蟲屬於深海中體型較大型的食腐性節肢動物，亦即以吃海中各類生物屍體為生，更是各式海蟑螂的遠親。雖然不少民眾認為看到讓人聯想到大蟑螂的大王具足蟲就覺得核突，臉書等社交網站卻出現大量網友朝聖打卡照片。

 

「大王具足蟲拉麵」被多間外國傳媒報導後爆發一波網路打卡熱潮。

 

　　在「大王具足蟲拉麵」成功吸引傳媒目光後，近日南部雲林斗六一家麵店在「斗六人社交圈」高調推出「鱷魚腳拉麵」，果真成功搶到關注。從照片看到整隻鱷魚腳伸出麵碗的畫面十分震撼，彷彿是恐怖片中女巫或妖怪的晚餐。套用台灣網路的流行語，所謂「沒有最核突，只有更核突」，其實還有也很誇張的「青蛙拉麵」。

 

「青蛙拉麵」，據說青蛙要用手拿起來啃的。

 

　　青蛙也就是廣東人吃的田雞，在廣東菜中通常都是處理乾淨只剩下腿肉和骨，切好和配料炒成一碟。但是這的「青蛙拉麵」強調的，是青蛙不切不去皮，煮熟放在拉面碗上，讓顧客整隻拿來啃！

 

　　其實早在這波核突拉麵熱潮前，台灣的奇特食物早就引起外國遊客關注，並選出10種連台灣人都未必能接受的食物，青蛙湯就是其中之一。「青蛙拉麵」的發想可能來自青蛙湯，其中最有名的是雲林縣「北港圓環紅燒青蛙湯」。和青蛙拉麵不同的是，青蛙湯用較小的青蛙，碗中浮著三隻完整連皮的青蛙，據說是民眾到雲林知名廟宇「北港朝天宮」參拜後，都會順道品嚐。

 

　　另一道讓外國人難以承受的是「雞子」（或稱雞腩胇），也就是雞睪丸。台灣尤其是中南部辦婚禮和壽宴，都喜歡採取外燴的方式，也就是所謂的「辦桌」，請來大廚在路邊搭棚外燴，這種辦桌盛宴就經常出現這道菜色。我第一次吃到雞睪丸是應邀參加朋友母親壽宴，乍看之下，外型會讓人以為是顏色有點怪怪的長形肉丸。同桌的女性不知有意還是無意，不斷幫把「雞子」夾到我的碗中，還用很特別的表情推薦多吃補身。口感滑滑軟軟，沒什麼特別味道，說不上好吃也說不上難吃，看著友人的詭異表情明知有詐，但還是迫於無奈吃完。這時她們才不懷好意的說出，這就是雞睪丸，價格不菲，是很有誠意的好東西，還強調香港絕對吃不到！

 

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