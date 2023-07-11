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11/07/2023

情報頭子離奇降溫台海，民進黨打新算盤

#台灣 #民進黨 #經濟學人 #國家安全局 #賴清德 #民眾黨 #柯文哲
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　近年來從外國傳媒到民進黨高官，莫不趁機宣稱台海兵凶戰危，解放軍隨時可能攻打台灣。不過，上周竟然出現「在中共尚未具備足夠能力前，醞釀的是恫嚇及脅迫，而非侵略，台灣目前並沒有兵凶戰危」的相反論調。如果此話出自藍營政治人物，恐怕第一時間就被戴上賣台的紅帽子，但發言的竟是民進黨當局的情報頭子，「國家安全局」長蔡明彥，不禁讓人好奇探究他真正的意圖。

 

　　外國傳媒高唱台海風雲最有名的，莫過於2021年4月，英國《經濟學人》封面故事報導，台灣是世界上最危險的地區。今年前白宮國安顧問歐布萊恩訪問台灣時再加碼，要台灣當局每人發AK47步槍、並把刺針飛彈放到派出所（警察局）防止解放軍攻台。如果蔡明彥講的「中共透過認知作戰散播兵凶戰危的氣氛，如今會有戰爭與和平的討論，是塑造出來的」是事實，那麼這些外國傳媒和美國前高官，莫非都被北京收買了？

 

　　以這個觀點，被收買的還有兩位民進黨當局高官：防長邱國正一直強調台海緊張、外長吳釗燮不斷接受外國傳媒專訪，聲稱大陸對台動武迫在眉睫，上星期還以此論點向外國傳媒搬救兵。

 

在美國壓力下台灣將義務役役男服役期從四個月延長為一年。

 

　　但事實顯然和蔡明彥講的有出入，如果台海真正和平穩定，美國就不需要對台施加壓力，逼迫蔡英文政府將役男服役期間，從目前的四個月延長為一年，當局也不需要增加軍費，向美國大量購買武器。蔡英文更不會在歐布萊恩講出要當局每人發AK47步槍後，頒給他特種大綬景星勳章。因此，按照邏輯推論，蔡明彥的講話就只能聯想到必定和明年一月總統大選有關。

 

　　雖然以目前民調來看，民進黨候選人賴清德持續獲超過三成支持度最高，民眾黨主席柯文哲兩成多排第二，國民黨候選人侯友宜獲一成七墊底，但賴清德未獲得過半數支持仍是隱憂。蔡明彥的發言，目的是塑造兩岸和平無事，證明民進黨有能力處理兩岸議題，吸引中間選民回流，以及阻止民眾把選票流向認為有能力緩和兩岸的在野黨候選人。畢竟兩岸議題以及和平交流方面，一直是藍營的強項，所以民進黨不惜自己打嘴巴，也要降低台海緊張感，避免讓國民黨有發揮空間。同時，也要替賴清德的選情護航。

 

賴清德的台獨色彩鮮明引起選民疑慮。

 

　　眾所周知賴清德素有「務實台獨工作者」的稱號，雖然為了選舉一直撇清，但此人已經和「不能為台海帶來和平」劃上等號。他向外國傳媒投書提出將帶來和平與繁榮的「四大支柱」，而不是在島內發表這篇論述，原因就是講了都不會有過半數選民相信他如果當選，這些「支柱」真的能帶來和平，因此只好選擇直接向美國人輸誠報告。

 

　　由情報頭子大動作為賴清德護航來看，綠營應該意識到兩岸關係是今次大選的重要變數之一。然而賴清德的四個支柱頂多是提到「支持兩岸現狀」、「不排除兩岸對話」，並沒有提出解決兩岸僵局和恢復對話做法，更遑論再度承認北京對兩岸復談的底線「九二共識」。

 

　　不知道是不是因為美國國務卿布林肯，以及財政部長耶倫先後到大陸訪問，中美兩國關係露出緩和信息的關係，國際傳媒近日對台海局勢的報導變得相對緩和，也一反過往將所有責任歸咎大陸的指控。《華爾街日報》將台灣民眾分成兩派，一派主張齊心協力對抗大陸，另一派主張凡事忍讓避免激怒北京引發戰爭。結論則是明年1月的總統大選，民眾將用選票來決定未來。

 

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