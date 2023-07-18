距離台灣的總統大選不到六個月，島內新聞關注焦點卻不是民調持續墊底的國民黨候選人侯友宜有沒有可能翻身，以及三方勢力最後誰會脫穎而出之類的大事，而是熱烈討論所謂「白飯之亂」。這也是繼「鮭魚之亂」之後，又一件凸顯台灣年輕世代價值觀的事件。

台北科技大學一批學生日前到「快炒店」用餐，掃光店內白飯並留下一星負評後，讓輿論和網友分成兩派大戰，話題還吵到連對岸網友都看不下去，跳出來批評台灣年輕一代素質極差。

「快炒店」在台灣十分流行，餐廳菜單通常價格不高，慣例免費提供白飯，但並未強調白飯可以吃到飽，這次「白飯之亂」就在吃到飽的的觀點引發爭議。北科大資財營學生上星期，臨時致電位於台北市的「大道創意料理快炒」訂位，店家也接受了。沒想到這群學生在菜未上齊前就將店內約70幾人份、兩大桶白飯吃光，由於煮飯需要時間，店家建議先點炒麵遭學生婉拒就離開，事後多名學生因為飯沒吃夠，在網上狂洗一星負評，引爆軒然大波。

在網路和輿論壓力下快炒店突然宣布無限期停業。

站在學生這邊的網友和傳媒認為，店家雖然沒說明白飯可以吃到飽，但也有義務繼續提供白飯滿足顧客需求。而我和大多數人則站在店家這邊，覺得學生臨時預約，店家無法事先準備，而且我的認知是白飯只是點菜後的附送品。只是因為幾個人白飯不夠吃，就集體去惡意刷店家負評，已經可以視為群眾霸凌店家了，而這並非正當行為。

本來事情在學校老師介入下，是可以安靜落幕的。第二天師長押著學生去向店家致歉，偏偏資財營總召集人又忍不住發長文指控過程與事實不符，店家只好有來有往，再發影片證實當天確實有添飯，學生又發起「飯桶王大賽」，越鬧越大。雙方你來我往，學生和店家不斷互相撕扯。最後，熱炒店老闆痛訴「孩子是惡魔，已經被魔化」，宣布停業。

通常經濟發達地區，年輕人因其他零食選擇多，白米需求量相對降低。例如台灣每人每年的食米量從1981年的98公斤，降到2020年的44.1公斤，日本也因白米消費量大減而想辦法外銷。台灣的學生竟然因白飯吃不飽憤而訴諸網路評論，也突顯出貪小便宜、想撈回本心態。

「白飯之亂」讓人回想起前年的「鮭魚之亂」，連鎖迴轉壽司店舉行促銷活動，顧客姓名包含「鮭魚」二字可免費用餐。消息一出馬上引起年輕族群爭相到戶政事務所改名，據當局統計截至活動結束為止，共有331人以「鮭魚」兩字改名。根據法例規定一生只能改名3次，有民眾改名後才發現小時候家長已幫他改過兩次名，無法再改回來，下半輩子都要背者「鮭魚」名字被人取笑。

「白飯之亂」讓餐廳負責人和北科學生兩敗供傷。

「白飯之亂」透過互聯網迅速傳到對外，大陸網友也留言調侃，台灣人不久之前是吃不到雞蛋，現在連白飯都不夠吃，台灣人這麼窮的嗎？過去為了吃免費壽司就改名，如今因為吃不夠白飯就唉唉叫。

或許雙方都有些可議之處，但是為了免費白飯搞到驚天動地，只能歸類為兩敗俱傷。