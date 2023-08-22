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22/08/2023

台灣大選倒數5個月，ECFA將成另一戰場

#台灣 #賴清德 #民進黨 #總統候選人 #海峽兩岸經濟合作框架協定 #ECFA #國貿局
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　民進黨總統候選人賴清德過境美國返台後，解放軍東部戰區隨即宣布軍演。商務部在進行對台貿易壁壘調查後，表示將依據相關規定研擬終止《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）對台關稅優惠，國台辦也公開表達支持。目前距離台灣總統選舉不到5個月，北京連串行動顯示，ECFA將成為今次選舉另一個戰場。

 

賴清德美國過境返台後解放軍隨即宣布軍演。

 

　　《海峽兩岸經濟合作框架協定》是馬英九2009年擔任總統期間提出，兩岸代表2010年6月底在重慶簽署第一次協議。ECFA給大眾的認知，就是大陸方面對台讓利減稅，根據後續公布的「早收清單」顯示，台灣輸往大陸476項貨品，大陸輸往台灣187項從2012年起，關稅由百分之5-15降為0。

 

　　從另一個角度來看，ECFA是促進兩岸從經濟開始融合的重大政策，這也是綠營和獨派人士極不樂見，因此後續簽署兩岸服務貿易協議時，民進黨及側翼策動「反服貿」和「太陽花」運動，成功阻擋ECFA架構下各項進一步開放措施。

 

　　ECFA簽署前，綠營及相關學者警告將帶來嚴重失業，以及大陸低價商品橫行取代台灣產品。然而根據台灣當局統計，從2011年底到今年4月，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，同時間台灣向中國進口累計減免關稅10.17億美元。島內的研究機構調查顯示，ECFA對台灣整體經濟成長率將增加1.65%-1.72%、總就業人數增加25.7-26.3萬人。

 

　　根據大陸海關總署公布2022年進出口數據，大陸對台灣出口總額815.87億美元，自台灣進口2380.92億美元。台灣對大陸出口雖然創18年新低，但逆差仍高達1565億美元。

 

　　蔡英文上台後力行依美抗中政策，雖然藍營一直諷刺反中要反到底，應該直接廢除ECFA，但民進黨當局毫不理會，原因就是錢。以台灣去年對外貿易順差514.1億美元，全球排名17來看，如果廢除ECFA，以後對大陸貿易順差必定下降，不要說少掉去年的1565億美元，只要少一半台灣馬上落入貿易逆差。

 

　　近年民進黨當局賺取兩岸紅利同時，限制大陸貨品也不遺餘力，根據台灣的「國貿局」4月15日更新的《大陸物品不准許輸入項目匯總表》，目前台灣共禁止輸入2460項大陸物品。

 

解放軍徐州艦和台灣軍艦海峽中線對峙。

 

　　大陸在馬英九執政兩岸關係緩和期間對台讓利，在蔡英文上台後變成取得經濟發展成就的重要支撐來源。新冠肺炎疫情後大陸經濟下滑，所以如果繼續讓利也可能引起國內民意反彈，北京這個時候提出終止或檢討ECFA並不讓人意外。況且以目前的民調來看，民進黨候選人賴清德持續領先，明年選舉極有可能是綠營繼續執政。此時提出廢除ECFA或許是提醒台灣民眾，用選票讓賴清德上台除了讓兩岸關係更加緊張外，台灣的經濟以及大多數人的收入也可能此大受影響。

 

　　不過台灣人早在陳水扁時代就說過，「肚子扁扁，也要挺阿扁」。到底要讓台灣經濟痛到什麼程度民眾才會有感，我也很好奇。

 

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